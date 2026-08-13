Cara membeli tiket LA Galaxy: harga, paket penawaran, keanggotaan & informasi tiket musiman untuk 2026

Juara bertahan Major League Soccer mengalami salah satu kejatuhan paling dramatis dalam sejarah liga tahun lalu. LA Galaxy, pemenang MLS Cup enam kali, menjalani 10 laga pertama mereka pada musim 2025 tanpa kemenangan saat mempertahankan gelar yang mereka menangkan hanya beberapa bulan sebelumnya, awal terburuk oleh juara bertahan dalam sejarah MLS, dan gagal lolos ke playoff.

Terlepas dari kemerosotan bersejarah itu, klub memilih mempertahankan kontinuitas dengan memberi pelatih kepala Greg Vanney perpanjangan kontrak pada Mei 2025 alih-alih melakukan perubahan. Galaxy racikan Vanney menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada 2026, duduk di peringkat ke-10 Wilayah Barat saat musim memasuki fase akhir, dan klub juga masih bersaing di CONCACAF Champions Cup, tempat mereka telah mencapai perempat-final. GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk menyaksikan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park hingga akhir musim, termasuk di mana mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Tiket LA Galaxy yang akan datang dan harga tiket

Musim reguler MLS 2026 berlangsung hingga 7 November, tanpa pertandingan pada bulan Juni karena Piala Dunia FIFA. LA Galaxy memainkan 17 laga kandang sepanjang musim, yang tercantum lengkap di bawah ini. Pertandingan yang sudah dimainkan menampilkan hasil akhir, sementara laga yang akan datang sudah tersedia untuk pembelian tiket.

Tanggal Pertandingan Hasil / Tiket Min, 22 Feb 2026 LA Galaxy vs New York City FC Imbang 1-1 (final) Sab, 28 Feb 2026 LA Galaxy vs Charlotte FC Menang 3-0 (final) Sab, 14 Mar 2026 LA Galaxy vs Sporting Kansas City Kalah 1-2 (final) Sab, 4 Apr 2026 LA Galaxy vs Minnesota United FC Kalah 1-2 (final) Min, 26 Apr 2026 LA Galaxy vs Real Salt Lake Menang 2-1 (final) Sab, 2 Mei 2026 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps FC Imbang 1-1 (final) Sab, 23 Mei 2026 LA Galaxy vs Houston Dynamo FC Imbang 1-1 (final) Jum, 17 Jul 2026 LA Galaxy vs Los Angeles FC (El Trafico) Kalah 0-3 (final) Rab, 22 Jul 2026 LA Galaxy vs St Louis CITY SC Kalah 1-3 (final) Sab, 1 Agu 2026 LA Galaxy vs FC Dallas Imbang 0-0 (final) Rab, 19 Agu 2026 LA Galaxy vs San Jose Earthquakes Tiket Sab, 5 Sep 2026 LA Galaxy vs New England Revolution Tiket Sab, 12 Sep 2026 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC Tiket Sab, 26 Sep 2026 LA Galaxy vs Colorado Rapids Tiket Rab, 14 Okt 2026 LA Galaxy vs Portland Timbers Tiket Sab, 17 Okt 2026 LA Galaxy vs San Diego FC Tiket Sab, 31 Okt 2026 LA Galaxy vs Austin FC Tiket

Galaxy menutup musim reguler dengan laga tandang di markas Real Salt Lake pada 7 November. Jika lolos, Audi MLS Cup Playoffs berlangsung dari pertengahan November hingga Desember.

Di mana membeli tiket LA Galaxy?

Pertumbuhan MLS yang terus berlanjut, dibantu masuknya para superstar klub Eropa dalam beberapa musim terakhir dan persiapan menuju Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar bersama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, membuat jumlah penonton tetap tinggi di seluruh liga. Harga tiket untuk sebagian besar tim pun tetap tinggi sebagai dampaknya.

Tiket dasar untuk satu pertandingan bisa dibeli melalui situs resmi klub, AXS, dan Ticketmaster. Jika alokasi resmi sudah habis terjual, atau Anda memburu kursi tertentu menjelang hari pertandingan, penjual sekunder seperti StubHub adalah cara yang andal untuk mendapatkan tiket, dengan listing yang mencakup seluruh area Dignity Health Sports Park.

Sebagai satu-satunya cara untuk menjamin kursi di setiap laga kandang, paket tiket musiman tetap menjadi opsi paling andal bagi penggemar yang ingin mengikuti seluruh musim, dengan permintaan yang tetap tinggi di MLS di tengah persiapan menuju Piala Dunia musim panas ini. Ketersediaannya bisa dilihat di situs resmi klub.

Berapa harga tiket LA Galaxy?

Seperti kebanyakan pertandingan MLS, Anda bisa memilih dari berbagai opsi tiket untuk laga individual, dengan harga tiket resmi LA Galaxy biasanya berkisar dari sekitar $20 hingga $200, sementara sejumlah kecil tiket eksklusif di sisi lapangan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi.

Harga tersebut dapat berfluktuasi tergantung pertandingan dan lawan, dengan laga melawan rival dekat, baik secara geografis maupun kompetitif, berpotensi mengalami kenaikan harga sesuai kategori pertandingan.

Pertandingan tertentu, seperti El Trafico melawan Los Angeles FC, secara tradisional menjadi tiket paling diburu dalam kalender kandang Galaxy, dengan rekor pertemuan sepanjang masa berada di angka 10-9-7 untuk keunggulan Galaxy. Pertemuan 2026 sejauh ini, kekalahan 0-3 pada Juli, berakhir sebaliknya, dengan laga balasan di BMO Stadium masih akan berlangsung pada Oktober.

Stadion ini pada dasarnya seluruhnya berisi kursi duduk, meski ada area di belakang salah satu gawang dengan safe standing berakses umum, yang menawarkan tiket termurah yang tersedia bagi suporter dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Kursi tepi lapangan kelas tertinggi, yang berada di sisi lapangan dekat garis tepi, berada di kisaran $450.

Untuk pilihan tempat duduk paling luas dan peluang terbaik menemukan tiket untuk pertandingan yang habis terjual atau sangat diminati, StubHub tetap menjadi salah satu opsi sekunder paling andal untuk laga LA Galaxy sepanjang musim.

Bisakah saya membeli tiket LA Galaxy tanpa keanggotaan?

Anda tidak harus menjadi anggota untuk membeli tiket LA Galaxy, dengan tiket tersedia untuk dibeli melalui AXS seperti saat Anda membeli tiket konser atau acara teater.

LA Galaxy saat ini tidak menawarkan skema keanggotaan di luar paket tiket musimannya, yang memberikan akses ke sejumlah acara dan diskon.

Pertandingan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park

Penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan LA Galaxy musim ini akan mendapatkan tiket untuk melihat mereka beraksi di kandang reguler mereka, Dignity Health Sports Park, yang terletak di kota Carson, sekitar 13 mil di selatan pusat kota Los Angeles. Dibangun di kampus California State University di Dominguez Hills, stadion ini telah menjadi kandang tim sejak 2003.

Stadion berkapasitas 27.000 itu dibangun khusus untuk sepakbola dan menjadi rumah baru tim setelah mereka pindah dari Rose Bowl yang bersejarah. Meski mungkin bukan yang terbesar di antara stadion MLS, venue ini tetap menjadi stadion khusus sepakbola terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Geodis Park milik Nashville SC.

Venue ini juga pernah digunakan untuk pertandingan internasional, menjadi tuan rumah laga-laga pada Piala Dunia Wanita FIFA 2003 dan SheBelieves Cup 2022, serta tiga pertandingan tim nasional rugby union putra Amerika Serikat. Los Angeles Chargers juga memainkan beberapa pertandingan di sana antara 2017 dan 2019, sementara stadion ini akan menjadi bagian dari rencana kota tersebut untuk Olimpiade Los Angeles 2028.