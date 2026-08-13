Juara bertahan Major League Soccer mengalami salah satu kemerosotan paling dramatis dalam sejarah liga tahun lalu. LA Galaxy, pemenang MLS Cup enam kali, menjalani 10 pertandingan pertama mereka pada musim 2025 tanpa kemenangan saat mempertahankan gelar yang baru mereka menangi beberapa bulan sebelumnya. Itu menjadi start terburuk oleh juara bertahan dalam sejarah MLS, dan mereka gagal lolos ke playoff sama sekali.

Meski mengalami penurunan bersejarah itu, klub memilih menjaga kontinuitas dengan memberi pelatih kepala Greg Vanney perpanjangan kontrak pada Mei 2025 alih-alih melakukan perubahan. Galaxy asuhan Vanney menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada 2026, duduk di peringkat ke-10 Wilayah Barat saat musim memasuki fase akhir, dan klub juga masih bersaing di CONCACAF Champions Cup, tempat mereka mencapai perempat-final. GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk menyaksikan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park hingga sisa musim ini, termasuk di mana mendapatkan tiket dan berapa biayanya.

Tiket LA Galaxy yang akan datang dan harga tiket

Musim reguler MLS 2026 berlangsung hingga 7 November, tanpa pertandingan pada Juni karena Piala Dunia FIFA. LA Galaxy memainkan 17 laga kandang sepanjang musim, yang tercantum lengkap di bawah ini. Pertandingan yang sudah dimainkan menampilkan hasil akhir, sementara laga mendatang sudah tersedia untuk pembelian tiket.

Tanggal Pertandingan Hasil / Tiket Min, 22 Feb 2026 LA Galaxy vs New York City FC Imbang 1-1 (final) Sab, 28 Feb 2026 LA Galaxy vs Charlotte FC Menang 3-0 (final) Sab, 14 Mar 2026 LA Galaxy vs Sporting Kansas City Kalah 1-2 (final) Sab, 4 Apr 2026 LA Galaxy vs Minnesota United FC Kalah 1-2 (final) Min, 26 Apr 2026 LA Galaxy vs Real Salt Lake Menang 2-1 (final) Sab, 2 Mei 2026 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps FC Imbang 1-1 (final) Sab, 23 Mei 2026 LA Galaxy vs Houston Dynamo FC Imbang 1-1 (final) Jum, 17 Jul 2026 LA Galaxy vs Los Angeles FC (El Trafico) Kalah 0-3 (final) Rab, 22 Jul 2026 LA Galaxy vs St Louis CITY SC Kalah 1-3 (final) Sab, 1 Agu 2026 LA Galaxy vs FC Dallas Imbang 0-0 (final) Rab, 19 Agu 2026 LA Galaxy vs San Jose Earthquakes Tiket Sab, 5 Sep 2026 LA Galaxy vs New England Revolution Tiket Sab, 12 Sep 2026 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC Tiket Sab, 26 Sep 2026 LA Galaxy vs Colorado Rapids Tiket Rab, 14 Okt 2026 LA Galaxy vs Portland Timbers Tiket Sab, 17 Okt 2026 LA Galaxy vs San Diego FC Tiket Sab, 31 Okt 2026 LA Galaxy vs Austin FC Tiket

Galaxy menutup musim reguler dengan laga tandang melawan Real Salt Lake pada 7 November. Jika mereka lolos, Audi MLS Cup Playoffs berlangsung dari pertengahan November hingga Desember.

Di mana membeli tiket LA Galaxy?

Pertumbuhan MLS yang terus berlanjut, dibantu masuknya para superstar klub Eropa dalam beberapa musim terakhir serta persiapan menuju Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar bersama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, membuat jumlah penonton tetap tinggi di seluruh liga. Akibatnya, harga tiket untuk sebagian besar tim tetap tinggi secara umum.

Tiket dasar untuk satu pertandingan dapat dibeli melalui situs resmi klub, AXS, dan Ticketmaster. Jika alokasi resmi sudah habis terjual, atau Anda memburu kursi tertentu mendekati hari pertandingan, penjual sekunder seperti StubHub merupakan cara yang andal untuk mengamankan tiket, dengan listing yang mencakup setiap area di Dignity Health Sports Park.

Sebagai satu-satunya cara untuk menjamin kursi di setiap laga kandang, paket tiket musiman tetap menjadi jalur paling andal bagi fans yang ingin mengikuti keseluruhan kampanye, dengan permintaan tetap kuat di seluruh MLS di tengah persiapan menuju Piala Dunia musim panas ini. Ketersediaannya dapat dilihat di situs resmi klub.

Berapa harga tiket LA Galaxy?

Seperti kebanyakan pertandingan MLS, Anda dapat memilih dari berbagai opsi tiket untuk laga individual, dengan harga tiket LA Galaxy melalui kanal resmi biasanya dijual mulai sekitar $20 hingga $200, sementara segelintir tiket eksklusif di sisi lapangan dihargai lebih mahal lagi.

Harga tersebut dapat berfluktuasi tergantung pertandingan dan lawan, dengan laga menghadapi rival dekat, baik secara geografis maupun kompetitif, berpotensi mengalami kenaikan harga sesuai kategori pertandingannya.

Pertandingan tertentu, seperti El Trafico melawan Los Angeles FC, secara tradisional menjadi tiket paling diburu dalam kalender kandang Galaxy, dengan rekor pertemuan sepanjang masa berdiri di 10-9-7 untuk keunggulan Galaxy. Pertemuan 2026 sejauh ini, kekalahan 0-3 pada Juli, berjalan sebaliknya, dengan laga balik di BMO Stadium masih akan digelar pada Oktober.

Stadion ini pada dasarnya seluruhnya berisi tempat duduk, meski ada area di belakang salah satu gawang dengan safe standing untuk umum, yang menawarkan tiket termurah yang tersedia bagi suporter dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kursi premium di tepi lapangan, yang sejajar di sisi lapangan dekat garis tepi, berada di kisaran $450.

Untuk pilihan kursi yang paling luas dan peluang terbaik menemukan tiket untuk laga yang habis terjual atau sangat diminati, StubHub tetap menjadi salah satu opsi sekunder paling andal untuk pertandingan LA Galaxy sepanjang musim.

Bisakah saya membeli tiket LA Galaxy tanpa keanggotaan?

Anda tidak harus menjadi anggota untuk membeli tiket LA Galaxy, dengan tiket tersedia untuk diperoleh melalui AXS seperti saat Anda membeli tiket konser atau acara teater.

LA Galaxy saat ini tidak menawarkan skema keanggotaan di luar paket tiket musimannya, yang memberi akses ke sejumlah acara dan diskon.

Pertandingan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park

Fans yang ingin menyaksikan pertandingan LA Galaxy musim ini akan mendapatkan tiket untuk melihat mereka beraksi di kandang reguler mereka, Dignity Health Sports Park, yang terletak di kota Carson, sekitar 13 mil di selatan pusat kota Los Angeles. Dibangun di kampus California State University di Dominguez Hills, stadion itu telah menjadi markas tim sejak 2003.

Stadion berkapasitas 27.000 itu dibangun khusus untuk sepakbola dan menjadi rumah bagi tim setelah kepindahan mereka dari Rose Bowl yang bersejarah. Meski mungkin bukan yang terbesar di antara stadion MLS, venue tersebut tetap menjadi stadion khusus sepakbola terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Geodis Park milik Nashville SC.

Venue itu juga telah digunakan untuk pertandingan internasional, dengan menjadi tuan rumah laga-laga pada Piala Dunia Wanita FIFA 2003 dan SheBelieves Cup 2022, serta tiga pertandingan bagi tim nasional rugby union putra Amerika Serikat. Los Angeles Chargers juga memainkan beberapa pertandingan di sana antara 2017 dan 2019, sementara venue ini akan menjadi bagian dari rencana kota untuk Olimpiade Los Angeles 2028.