Kroasia dan Ghana akan bertandang ke Pantai Timur pada Sabtu ini untuk laga penutup Grup L yang sangat menentukan di Lincoln Financial Field, di mana satu tempat di Babak 32 Besar akan ditentukan dalam pertarungan taktis yang dramatis dan penuh perbedaan gaya permainan.

Setelah tersandung dengan kekalahan 4-2 pada pertandingan pembuka melawan Inggris, skuad Kroasia asuhan Zlatko Dalić yang berpengalaman berhasil menstabilkan performa mereka dengan kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan atas Panama. Berada di posisi ketiga dengan tiga poin, Vatreni — yang masih dipimpin oleh Luka Modrić yang legendaris — tahu bahwa hanya kemenangan yang akan menjamin kendali penuh atas nasib mereka di babak gugur.

Saat ini berada di posisi kedua dengan empat poin setelah kemenangan 1-0 atas Panama dan hasil imbang 0-0 yang heroik melawan Inggris, pertahanan Ghana yang kokoh belum kebobolan satu gol pun di turnamen ini.

Perhitungannya sederhana bagi tim dari Afrika Barat ini: hindari kekalahan di Philadelphia, dan mereka akan dengan mudah memastikan tiket ke babak gugur.

Kapan pertandingan Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Kroasia di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Inggris vs Kroasia AT&T Stadium, Arlington 4-1 24 Juni 2026 Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto 0-1 27 Juni 2026 Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal Pertandingan Ghana di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto 1-0 23 Juni 2026 Inggris vs Ghana Stadion Gillette, Foxborough 0-0 27 Juni 2026 Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Kroasia vs Ghana?

Hingga hari ini, undian resmi utama untuk tiket Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Kroasia vs Ghana?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat waktunya dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Kroasia vs Ghana di Philadelphia, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik signifikan bagi para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan penutup Grup L yang sangat menentukan ini. Saat peraih medali perunggu 2022 berhadapan dengan salah satu negara kuat Afrika yang paling konsisten, permintaan untuk pertandingan akhir pekan ini di Lincoln Financial Field diperkirakan akan sangat tinggi.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $510 hingga $750 di bagian atas stadion.

Rinciannya sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $510 – $800

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $850 – $1.200

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.250 – $2.500

Hospitality/VIP: $1.770+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Philadelphia merupakan pusat sejarah utama dan pertandingan ini berlangsung pada hari Sabtu, permintaan lokal untuk pertandingan krusial yang menentukan nasib grup ini diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di Lincoln Financial Field.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lincoln Financial Field

Venue di Philadelphia ini, yang secara komersial dikenal sebagai Lincoln Financial Field (dan ditetapkan sebagai Philadelphia Stadium untuk turnamen ini), merupakan mahakarya desain stadion modern yang mencerminkan semangat bersejarah dan giat Kota Cinta Kasih.

Terletak di Kompleks Olahraga Philadelphia Selatan, arsitektur stadion ini terinspirasi oleh warisan kota dan tim sepak bola profesionalnya.

Fitur yang paling mencolok adalah kanopi berbentuk sayap di atas tribun timur dan barat, yang dirancang untuk mengingatkan pada sayap elang yang terbang tinggi, serta balkon 'Eagle's Nest' di zona ujung utara. Eksteriornya memadukan fasad bata merah tradisional — yang merujuk pada arsitektur bersejarah Philadelphia — dengan baja ekspos yang merupakan penghormatan terhadap jembatan-jembatan ikonik kota ini.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 69.000 kursi.

Salah satu keunggulan utamanya adalah kedekatan area penonton; baris depan terletak hanya 60 kaki dari pinggir lapangan, memastikan para penggemar berada sangat dekat dengan aksi di lapangan.

Diakui sebagai salah satu venue 'paling ramah lingkungan' dalam dunia olahraga global, stadion ini ditenagai oleh lebih dari 11.000 panel surya dan beberapa turbin angin, serta baru-baru ini berhasil meraih sertifikasi LEED Platinum.