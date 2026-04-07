Cara membeli tiket konser John Legend di Doha 2026: Jadwal konser di Qatar, harga tiket, dan informasi lainnya

Dunia musik global tengah bersiap menyambut malam penuh melodi yang menyentuh hati saat John Legend, pemenang 12 kali Grammy Award, membawa tur Songs and Stories yang sangat dinanti ke Qatar.

Acara eksklusif satu malam ini menjanjikan malam yang intim di mana pemenang EGOT ini akan membawakan lagu-lagu hits terbesarnya, termasuk lagu andalan multi-platinum "All of Me", sambil berbagi kisah pribadi dan inspirasi di balik lagu-lagu yang paling dicintai.

Kapan John Legend tampil di Qatar?

Tanggal & Waktu Artis Lokasi Tiket Jumat, 17 April 2026 - 21:00 John Legend Pusat Konvensi Nasional Qatar (QNCC) Tiket

Di mana bisa membeli tiket konser John Legend di Qatar?

Cara paling andal untuk memastikan Anda bisa masuk ke konser John Legend adalah melalui pasar primer resmi dan pasar sekunder tepercaya.

Bagi penggemar internasional atau mereka yang mencari jaminan masuk setelah tiket di pasar primer habis terjual, Anda dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket John Legend?

Harga paling kompetitif untuk pertunjukan John Legend di Doha dimulai dari kategori Bronze, sehingga terjangkau bagi khalayak luas.

Semakin dekat Anda ke panggung, harga akan meningkat untuk mencerminkan pemandangan yang lebih baik dan kedekatan dengan artis.

Bronze: Mulai dari sekitar QAR 195

Silver: Mulai dari sekitar QAR 350

Gold: Mulai dari sekitar QAR 550

Premium: Mulai dari sekitar QAR 800

Bagi yang mencari pengalaman eksklusif, tempat ini menawarkan opsi VVIP Lounge. Paket-paket ini memberikan kemewahan terbaik, yang sering kali mencakup tempat duduk khusus, akses ke lounge, dan layanan perhotelan premium.

Harga VVIP Lounge untuk 2 orang sekitar QAR 3.000, sedangkan kelompok yang lebih besar (6 orang) dapat menyewa VVIP Lounge dengan harga sekitar QAR 6.000.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Qatar National Convention Centre

Qatar National Convention Centre (QNCC) adalah salah satu tempat paling canggih di Timur Tengah.

Terletak di Gharafat al Rayyan, di Jalan Tol Dukhan di Doha, tempat ini mudah dikenali dari eksteriornya yang menakjubkan, yang menampilkan struktur besar menyerupai pohon Sidra, simbol pembelajaran dan kenyamanan dalam budaya Qatar.

Tata Letak Venue

Konser akan diadakan di Hall 3 dan 4.

Tata letak tempat duduk umumnya diatur untuk memberikan pandangan yang sangat baik, bahkan dari bagian Bronze dan Silver yang lebih terjangkau.

Cara Menuju ke Sana

QNCC sangat mudah dijangkau.

Bagi yang menggunakan transportasi umum, Jalur Hijau Metro Doha adalah cara paling efisien untuk mencapai lokasi.

Anda dapat turun di stasiun Al Riffa-Mall of Qatar atau menggunakan stasiun khusus QNCC jika tersedia selama jadwal acara.

Bagi yang berkendara, venue ini menyediakan ruang parkir yang luas, meskipun disarankan untuk datang lebih awal karena lalu lintas dapat padat di sekitar area Education City pada malam acara.

Fasilitas Lokal

Lokasi acara terletak dekat dengan Education City dan Mall of Qatar, sehingga menawarkan banyak pilihan untuk bersantap atau berbelanja sebelum konser.

Di dalam QNCC, Anda akan menemukan fasilitas modern, termasuk ruang ibadah, toilet, dan berbagai kios makanan dan minuman yang buka selama periode pra-acara mulai pukul 19.00.

Perlu diketahui bahwa pintu teater biasanya dibuka pada pukul 20.00, satu jam sebelum pertunjukan dimulai.

Keamanan dan Masuk

Siapkan diri Anda untuk pemeriksaan tas singkat dan pemindaian tiket di pintu masuk.

Setelah masuk, staf profesional kami akan mengantar Anda ke area tempat duduk yang telah ditentukan, baik di bagian Gold yang semarak maupun di VVIP Lounge yang eksklusif.