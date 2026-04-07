Cara membeli tiket konser ENHYPEN di Abu Dhabi: Jadwal mendatang, harga tiket, dan informasi lainnya

Grup K-pop sensasional asal Korea Selatan, ENHYPEN, akan tampil di Abu Dhabi dalam sebuah pertunjukan bersejarah yang membuat seluruh kawasan Timur Tengah heboh.

Sejak dibentuk di acara survival I-LAND, grup beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, dan Ni-ki ini telah melesat menjadi bintang internasional.

Kapan ENHYPEN Live di Abu Dhabi?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Sabtu, 18 April 2026, 19:00 Konser ENHYPEN (Hyperound K-Fest) Etihad Arena, Pulau Yas, Abu Dhabi Tiket

Di mana bisa membeli tiket konser ENHYPEN di Abu Dhabi?

Anda bisa mencari tiket di agen resmi atau platform jual beli tiket bekas seperti StubHub untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir untuk acara ini.

Pastikan untuk menggunakan penjual resmi dan terverifikasi agar tiket Anda asli dan akan dikirimkan tepat waktu sebelum acara.

Mengingat sifat resmi dari layanan-layanan ini, carilah layanan tiket yang menjamin pembelian Anda dilindungi oleh jaminan uang kembali jika terjadi masalah tak terduga terkait acara tersebut.

Berapa harga tiket ENHYPEN di Abu Dhabi?

Harga tiket ENHYPEN di Abu Dhabi sangat bervariasi tergantung pada jarak Anda dari panggung.

Tingkat harga umumnya mengikuti struktur berikut:

Tingkat Atas (Standar): 350 AED – 550 AED

350 AED – 550 AED Tingkat Bawah (Premium): 650 AED – 950 AED

650 AED – 950 AED Tempat Berdiri (VIP/Golden Circle): 1.200 AED – 1.800 AED

1.200 AED – 1.800 AED Suite Hospitality/Kotak Pribadi: 2.500+ AED

Harga di pasar sekunder dapat berfluktuasi tergantung permintaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Etihad Arena

Etihad Arena adalah permata mahkota distrik hiburan Pulau Yas.

Dengan kapasitas fleksibel hingga 18.000 penonton, tempat ini menghadirkan suasana yang akrab namun penuh energi untuk konser K-pop. Tempat ini terkenal dengan akustik kelas dunia, yang akan melengkapi dengan sempurna lagu-lagu ENHYPEN yang kaya akan bass seperti "Drunk-Dazed" dan "Bite Me".

Terletak di kawasan Yas Bay Waterfront yang ramai, arena ini mudah dijangkau baik dari pusat kota Abu Dhabi (perjalanan 25 menit) maupun Dubai (sekitar 60-70 menit).

Bagi penggemar internasional yang datang dengan pesawat, Bandara Internasional Abu Dhabi hanya berjarak 10 menit dengan taksi.