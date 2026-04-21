Cara membeli tiket konser Carl Cox di Dubai: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Raja Techno yang tak terbantahkan akan kembali ke gurun pasir. Carl Cox, salah satu tokoh penting dalam dunia musik elektronik global, akan menjadi bintang utama dalam sebuah pertunjukan terbuka berskala besar di Dubai pada bulan Mei mendatang.

Dikenal karena residensi legendarisnya di Ibiza dan kemampuannya menguasai lantai dansa terbesar di dunia, Cox menghadirkan tingkat energi dan keahlian teknis yang jarang bisa ditandingi.

Kapan Carl Cox tampil di Dubai?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Sabtu, 9 Mei 2026 – 19.00 Carl Cox | Penutupan Musim Pacha ICONS Playa Pacha, FIVE LUXE JBR Tiket

Di mana bisa membeli tiket Carl Cox di Dubai?

Tiket untuk konser Carl Cox di Dubai tersedia melalui beberapa saluran, termasuk saluran resmi seperti platform Ticketmaster UAE dan Platinumlist untuk penjualan utama.

Untuk tiket last-minute atau jika tiket sudah habis terjual di platform resmi, Anda juga bisa mengecek di StubHub.

Berapa harga tiket Carl Cox di Dubai?

Untuk acara Carl Cox pada 9 Mei 2026, harga disesuaikan untuk semua anggaran, meskipun kategori tiket yang paling diminati cepat habis terjual.

Lantai Dansa Standar: Mulai dari AED 250 - AED 350

Mulai dari AED 250 - AED 350 Tiket Masuk Umum (Kedatangan Dini): Mulai dari AED 200

Mulai dari AED 200 Arena, Tempat Duduk Terbuka: Mulai dari AED 600 (Pemandangan bertingkat bergaya amfiteater)

Mulai dari AED 600 (Pemandangan bertingkat bergaya amfiteater) VIP Menari di Belakang Panggung: Mulai dari AED 1.500 (Termasuk paket minuman premium)

Harap diperhatikan bahwa pemesanan layanan hospitality dan meja VIP sering kali dapat ditukarkan sepenuhnya dengan pengeluaran makanan dan minuman, namun hal ini memerlukan pertanyaan langsung atau pemesanan khusus melalui tingkatan tiket premium.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Playa Pacha di FIVE LUXE JBR

Playa Pacha di FIVE LUXE JBR adalah tempat terbaik untuk pertunjukan Carl Cox.

Terletak di jantung Jumeirah Beach Residence (JBR), tempat ini mewakili puncak kehidupan malam mewah Dubai.

Ini adalah klub tepi pantai terbuka yang menawarkan pemandangan Laut Arab dan Ain Dubai yang menakjubkan. Tempat ini dirancang khusus untuk pengalaman audiovisual kelas atas, dilengkapi dengan layar LED raksasa dan sistem suara yang disesuaikan untuk alunan musik deep house dan techno yang menjadi ciri khas Cox.