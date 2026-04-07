Cara membeli tiket konser Bryson Tiller & Ayra Starr di Abu Dhabi: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Gurun pasir akan segera memanas dengan sentuhan kuat R&B soul dan energi Afrobeats saat Bryson Tiller dan Ayra Starr bersiap untuk tampil di Abu Dhabi.

GOAL telah mengumpulkan semua informasi penting agar Anda tidak ketinggalan acara yang diprediksi menjadi tiket terpanas di UAE musim ini. Mulai dari kursi termurah yang tersedia hingga paket hospitality premium, kami telah menemukan cara terbaik untuk memastikan Anda mendapatkan tempat.

Kapan konser Bryson Tiller dan Ayra Starr?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 25 April 2026, 19:00 Konser Langsung Bryson Tiller dan Ayra Starr Abu Dhabi, UEA Tiket

Di mana bisa membeli tiket konser Bryson Tiller dan Ayra Starr?

Untuk mendapatkan tiket acara yang sangat diminati seperti ini, Anda perlu menggunakan platform terpercaya agar masuk ke acara tersebut terjamin.

Bagi Anda yang sedang mencari tiket di saat-saat terakhir dan belum sempat membeli saat penjualan umum, Anda bisa mencoba pasar sekunder seperti StubHub.

Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Bryson Tiller dan Ayra Starr?

Harga awal tiket saat ini adalah AED 399.

Tiket kelas menengah, yang menawarkan jarak lebih dekat dan akustik lebih baik, umumnya berkisar antara AED 600 hingga AED 900. Bagi Anda yang ingin berada di tengah-tengah aksi, tiket Golden Circle atau Floor Standing adalah pilihan yang tepat. Harga tiket ini sering kali melebihi AED 1.200, tergantung pada permintaan.

Paket Premium dapat mencakup akses ke lounge eksklusif, makanan dan minuman gratis, serta parkir pribadi. Harga biasanya mulai dari AED 2.500 ke atas.

Terlepas dari anggaran Anda, kuncinya adalah memantau daftar tiket di StubHub, karena harga dapat berfluktuasi sesuai dengan permintaan pasar.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Etihad Arena

Etihad Arena adalah keajaiban arsitektur modern dan merupakan tempat hiburan dalam ruangan terbesar di kawasan ini.

Dirancang untuk menghadirkan suasana yang akrab bahkan saat kapasitas penuh, tempat ini memiliki akustik mutakhir yang sempurna untuk musik R&B dengan bass yang kental dari Tiller dan Afro-fusion melodi dari Ayra Starr.

Jika Anda bepergian dari Dubai, perjalanan dengan mobil memakan waktu sekitar satu jam hingga 90 menit.

Bagi yang menginap di Abu Dhabi, taksi dan aplikasi ride-sharing seperti Careem dan Uber tersedia luas dan sangat andal.

Jika acara diadakan di Yas Island, Anda dapat memanfaatkan bus antar-jemput Yas Express yang beroperasi antara berbagai hotel dan kawasan hiburan.