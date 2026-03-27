Cara membeli tiket konser Atif Aslam di Dubai 2026: Tanggal, harga tiket, lokasi, dan informasi lainnya

Bintang musik dunia Atif Aslam akan kembali ke UEA untuk menggelar pertunjukan bersejarah yang telah menjadi acara tetap dalam kalender hiburan Dubai.

Dikenal karena suaranya yang penuh perasaan dan kemampuannya yang luar biasa dalam menjembatani kesenjangan antara lagu-lagu hits Bollywood dan lagu-lagu pop-rock, ikon asal Pakistan ini akan kembali ke Coca-Cola Arena pada 19 April.

Setelah lima tahun berturut-turut menggelar konser yang selalu sold-out, edisi 2026 ini diperkirakan akan menjadi pengalaman paling imersif hingga saat ini, dengan desain panggung yang diperbarui dan suasana yang hanya bisa dihadirkan oleh Atif.

Kapan Atif Aslam tampil di Dubai?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Minggu, 19 April 2026 (19.00) Atif Aslam Live di Dubai Coca-Cola Arena, City Walk, Dubai Tiket

Pintu arena dijadwalkan dibuka pada pukul 17.30, sehingga para penggemar memiliki cukup waktu untuk mencari tempat duduk atau mengamankan posisi terbaik di area berdiri sebelum pertunjukan resmi dimulai pada pukul 19.00.

Sangat disarankan untuk datang lebih awal, karena area City Walk akan sangat ramai pada malam konser.

Di mana bisa membeli tiket Atif Aslam?

Tiket konser Atif Aslam di Dubai tahun 2026 tersedia melalui beberapa platform penjualan online besar.

Meskipun tiket utama biasanya dirilis melalui platform seperti Platinumlist dan Virgin Megastore Tickets, tingginya permintaan sering kali membuat tiket di sumber-sumber ini cepat habis terjual.

Bagi penggemar yang ingin mendapatkan kursi setelah peluncuran awal atau mereka yang mencari kategori tempat duduk tertentu yang mungkin sudah habis terjual di tempat lain, StubHub adalah pasar sekunder yang sangat andal.

Bagi yang tertarik dengan opsi Hospitality, tersedia suite dan kotak pribadi di Coca-Cola Arena. Fasilitas ini biasanya mencakup layanan makanan dan minuman premium, pintu masuk pribadi, serta pemandangan terbaik di arena.

Jika Anda datang sebagai rombongan besar atau mencari pengalaman mewah, sebaiknya tanyakan hal ini lebih awal melalui saluran penjualan korporat resmi venue atau reseller layanan hospitality khusus.

Berapa harga tiket Atif Aslam?

Secara historis, harga tiket untuk acara ini dimulai dari sekitar AED 150 untuk tempat duduk Bronze atau tingkat atas, menjadikannya salah satu cara paling terjangkau untuk menonton superstar global di Dubai.

Bronze/Silver (Tingkat Atas): AED 150 – AED 250

AED 150 – AED 250 Emas/Berlian (Tingkat Bawah): AED 350 – AED 600

AED 350 – AED 600 Golden Circle (Berdiri): AED 700+

AED 700+ Paket VIP/Hospitality: AED 1.500+

Perlu dicatat bahwa harga di pasar sekunder seperti StubHub dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coca-Cola Arena

Coca-Cola Arena adalah arena indoor serbaguna terbesar di Timur Tengah dan merupakan tempat tak terbantahkan bagi pertunjukan musik live di Dubai.

Terletak di jantung City Walk, tempat ini memiliki kapasitas 17.000 orang dan dilengkapi dengan AC, menjadikannya destinasi yang sempurna sepanjang tahun untuk acara-acara besar.

Cara Menuju ke Sana

Arena ini sangat mudah diakses, namun lalu lintas di area City Walk bisa padat pada malam acara.

Cara paling efisien untuk sampai ke sana adalah melalui Dubai Metro; stasiun Burj Khalifa/Dubai Mall hanya berjarak beberapa langkah saja.

Jika Anda mengemudi, tersedia tempat parkir terbatas di City Walk, tetapi seringkali lebih mudah menggunakan layanan berbagi tumpangan seperti Careem atau Uber, yang memiliki titik penurunan penumpang khusus tepat di pintu masuk.

Aturan Tempat & Masuk