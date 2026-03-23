Cara membeli tiket konser Amr Diab 2026 di Dubai: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Raja Pop Arab telah kembali. Amr Diab, ikon global yang telah membentuk ciri khas musik Mediterania selama lebih dari tiga dekade, akan kembali ke Dubai untuk menggelar konser besar sebagai bintang utama di Coca-Cola Arena pada 4 April 2026.

Dikenal oleh para penggemarnya sebagai El Hadaba, Diab terus memecahkan rekor dan menjembatani budaya dengan perpaduan unik antara ritme Arab dan pop Barat, menjadikan acara ini salah satu pertunjukan live yang paling dinantikan tahun ini.

Pertunjukan tahun 2026 ini menyusul serangkaian tur dunia yang terjual habis dan perilisan lagu-lagu teratas di tangga lagu seperti Khatafouni dan Shayef Amar.

Mulai dari harga tiket termurah hingga paket VIP paling mewah, GOAL memiliki panduan lengkap untuk Anda mendapatkan tiket Amr Diab sekarang juga.

Kapan pertunjukan Amr Diab di Dubai?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 4 April 2026 | 21:00 Amr Diab Live di Dubai Coca-Cola Arena, Dubai Tiket

Pertunjukan dijadwalkan dimulai pukul 21.00, dengan pintu biasanya dibuka dua jam sebelumnya.

Di mana bisa membeli tiket konser Amr Diab?

Tiket konser Amr Diab di Dubai tersedia melalui beberapa platform online utama.

Meskipun penjual utama sering kali mengalami lonjakan pengunjung dan tiket cepat habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub menawarkan alternatif yang andal bagi penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk tertentu atau tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Amr Diab?

Penetapan harga untuk acara ini dirancang untuk mengakomodasi semua orang, mulai dari pendengar biasa hingga penggemar setia Amr Diab.

Tiket termurah untuk Amr Diab mulai dari AED 295 untuk kategori Regular Standing dan Silver.

Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih premium, harga akan meningkat berdasarkan jarak ke panggung dan fasilitas tambahan.

Berikut adalah rincian harga rata-rata:

Regular Standing: Mulai dari AED 295

Mulai dari AED 295 Silver/Gold Seating: AED 449 - AED 549

AED 449 - AED 549 Diamond/VIP: AED 595 - AED 995

AED 595 - AED 995 Elevate Hospitality: AED 2.500+

Kapan tiket Amr Diab dirilis?

Tiket untuk pertunjukan yang sangat dinantikan pada tanggal 4 April di Coca-Cola Arena telah resmi melewati tahap prapenjualan dan kini tersedia untuk penjualan umum.

Meskipun awalnya sejumlah tiket terbatas disediakan khusus untuk anggota klub penggemar terdaftar dan mitra perbankan, sisa tiket kini tersedia untuk umum di seluruh dunia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coca-Cola Arena

Coca-Cola Arena adalah tempat serbaguna mutakhir yang terletak di jantung City Walk, Dubai.

Dengan kapasitas hingga 17.000 orang, ini adalah arena indoor ber-AC terbesar di Timur Tengah. Arena ini dilengkapi dengan fasad LED yang memukau yang menerangi cakrawala Dubai dan menawarkan akustik kelas dunia yang sempurna untuk artis sekelas Amr Diab.

Arena ini mudah diakses melalui Dubai Metro (stasiun Burj Khalifa/Dubai Mall) dan menawarkan 42 suite korporat bagi mereka yang menginginkan pengalaman 'Elevate', yang mencakup akses cepat dan layanan perhotelan pribadi.

Harap diperhatikan bahwa untuk area berdiri, usia minimum yang diperlukan adalah 14 tahun, sedangkan bagi yang berusia di bawah 16 tahun harus didampingi oleh orang dewasa di semua bagian.