Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara membeli tiket Kanada vs Qatar: Harga tiket Piala Dunia, informasi BC Place, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan menghadirkan musim panas sepak bola yang tak terlupakan, dan tuan rumah Kanada bertekad untuk menunjukkan performa gemilang saat menghadapi Qatar di Vancouver pada babak penyisihan grup.

Kanada memasuki turnamen ini dengan ekspektasi yang sangat tinggi setelah terus menunjukkan peningkatan di panggung internasional, didukung oleh skuad berbakat dan dukungan penonton tuan rumah di seluruh Amerika Utara. 

Sementara itu, Qatar kembali ke Piala Dunia dengan semangat untuk membuktikan kemajuannya setelah menjadi tuan rumah edisi 2022 dan berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan tim nasionalnya.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang pembelian tiket Kanada vs Qatar, termasuk harga tiket dan tempat membeli kursi.

Kapan pertandingan Kanada vs Qatar berlangsung?

Tanggal & WaktuJadwalLokasiTiket
18 Juni 2026 - 19:00Kanada vs QatarBC Place, VancouverTiket

Jadwal pertandingan Kanada di Piala Dunia 2026

TanggalJadwalLokasiTiket
12 Juni 2026Kanada vs Bosnia dan HerzegovinaStadion Toronto, TorontoTiket
18 Juni 2026Kanada vs QatarBC Place, VancouverTiket
24 Juni 2026Swiss vs KanadaStadion Houston, HoustonTiket

Jadwal Piala Dunia Qatar 2026

TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
13 Juni 2026Qatar vs SwissStadion San Francisco Bay Area, Santa ClaraTiket
18 Juni 2026Kanada vs QatarBC Place, VancouverTiket
24 Juni 2026Bosnia dan Herzegovina vs QatarStadion Mexico City, Mexico CityTiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Kanada vs Qatar?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir

Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Para pendukung yang akan bepergian juga harus memastikan persyaratan visa dan perjalanan ke Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko jauh sebelum turnamen dimulai.

Berapa harga tiket Kanada vs Qatar?

FIFA telah menerapkan sistem harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Penyisihan Grup mulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 16 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BC Place

Pertandingan Kanada vs Qatar akan berlangsung di BC Place di Vancouver, salah satu stadion paling modern dan terkenal di Kanada.

Terletak di pusat kota Vancouver, BC Place dilengkapi dengan atap yang dapat dibuka-tutup, fasilitas penonton yang telah diperbarui, serta akses transportasi umum yang sangat baik, menjadikannya salah satu venue unggulan untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Stadion ini diperkirakan akan menampung lebih dari 54.000 pendukung selama turnamen berlangsung, sehingga menciptakan suasana yang meriah untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia.

Para penonton disarankan untuk datang lebih awal pada hari pertandingan karena adanya peningkatan langkah-langkah keamanan dan diperkirakan akan ada kerumunan besar di sekitar stadion.

