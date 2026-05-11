Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan menghadirkan musim panas sepak bola yang tak terlupakan, dan tuan rumah Kanada bertekad untuk menunjukkan performa gemilang saat menghadapi Qatar di Vancouver pada babak penyisihan grup.

Kanada memasuki turnamen ini dengan ekspektasi yang sangat tinggi setelah terus menunjukkan peningkatan di panggung internasional, didukung oleh skuad berbakat dan dukungan penonton tuan rumah di seluruh Amerika Utara.

Sementara itu, Qatar kembali ke Piala Dunia dengan semangat untuk membuktikan kemajuannya setelah menjadi tuan rumah edisi 2022 dan berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan tim nasionalnya.

Kapan pertandingan Kanada vs Qatar berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 18 Juni 2026 - 19:00 Kanada vs Qatar BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal pertandingan Kanada di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 12 Juni 2026 Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Stadion Toronto, Toronto Tiket 18 Juni 2026 Kanada vs Qatar BC Place, Vancouver Tiket 24 Juni 2026 Swiss vs Kanada Stadion Houston, Houston Tiket

Jadwal Piala Dunia Qatar 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Stadion San Francisco Bay Area, Santa Clara Tiket 18 Juni 2026 Kanada vs Qatar BC Place, Vancouver Tiket 24 Juni 2026 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Stadion Mexico City, Mexico City Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Kanada vs Qatar?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir.

Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Para pendukung yang akan bepergian juga harus memastikan persyaratan visa dan perjalanan ke Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko jauh sebelum turnamen dimulai.

Berapa harga tiket Kanada vs Qatar?

FIFA telah menerapkan sistem harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Penyisihan Grup mulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BC Place

Pertandingan Kanada vs Qatar akan berlangsung di BC Place di Vancouver, salah satu stadion paling modern dan terkenal di Kanada.

Terletak di pusat kota Vancouver, BC Place dilengkapi dengan atap yang dapat dibuka-tutup, fasilitas penonton yang telah diperbarui, serta akses transportasi umum yang sangat baik, menjadikannya salah satu venue unggulan untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Stadion ini diperkirakan akan menampung lebih dari 54.000 pendukung selama turnamen berlangsung, sehingga menciptakan suasana yang meriah untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia.

Para penonton disarankan untuk datang lebih awal pada hari pertandingan karena adanya peningkatan langkah-langkah keamanan dan diperkirakan akan ada kerumunan besar di sekitar stadion.