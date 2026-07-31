Jimmy Carr bisa dibilang sedang menjalani tahun tur terbesar dalam kariernya. Pertunjukan Laughs Funny miliknya telah berkembang menjadi tur dunia yang sesungguhnya, mencakup Selandia Baru, Australia, Eropa, Britania Raya, Kanada, Amerika Serikat, dan Timur Tengah sepanjang 2026, dengan jauh lebih dari 100 tanggal yang sudah dikonfirmasi dan masih terus bertambah. Ini menjadi rangkaian global terbesar dalam kariernya sejauh ini, menyusul tur Terribly Funny yang terjual lebih dari 1,2 juta tiket di seluruh dunia.

GOAL telah merangkum semua yang sudah dikonfirmasi sejauh ini di setiap kawasan, jadi di mana pun Anda berada di dunia, Anda bisa menemukan tanggal terdekat dan mengamankan kursi sebelum habis terjual.

Kapan Jimmy Carr melakukan tur?

Tanggal & Waktu Lokasi Tempat Tiket Sab 29 Agu 2026, 18.30 Dubai, UEA Dubai Opera (hanya tersisa 3% tiket) Tiket Sab 29 Agu 2026, 21.30 Dubai, UEA Dubai Opera (hanya tersisa 2% tiket) Tiket Kam 3 Sep 2026, 19.00 Carlisle, Britania Raya Sands Centre Tiket Kam 3 Sep 2026, 21.30 Carlisle, Britania Raya Sands Centre Tiket Jum 4 Sep 2026, 18.00 Derby, Britania Raya Vaillant Live Tiket Jum 4 Sep 2026, 21.00 Derby, Britania Raya Vaillant Live Tiket Sab 5 Sep 2026 (2 pertunjukan) Bradford, Britania Raya Bradford Live Tiket Sel 8 Sep 2026 (2 pertunjukan) Guildford, Britania Raya G Live Tiket Rab 9 Sep 2026 (2 pertunjukan) Southend-on-Sea, Britania Raya Cliffs Pavilion Tiket Kam 10 Sep 2026 (2 pertunjukan) St. Albans, Britania Raya The Alban Arena Tiket Sab 12 Sep 2026 (2 pertunjukan) London, Britania Raya London Palladium Tiket Min 13 Sep 2026 (2 pertunjukan) London, Britania Raya London Palladium Tiket Sab 21 Sep 2026 Prince George, Kanada CN Centre Tiket Min 27 Sep 2026 Calgary, Kanada Scotiabank Saddledome Tiket Rab 4 Nov 2026, 21.15 Padua, Italia Gran Teatro Geox Tiket Sab 7 Nov 2026 Paris, Prancis Salle Pleyel Tiket Kam 10 Des 2026 Utrecht, Belanda TivoliVredenburg Tiket

Di mana membeli tiket Jimmy Carr?

Tiket dijual melalui kombinasi loket resmi venue, Ticketmaster, Live Nation, dan StubHub, tergantung kawasannya. StubHub sangat berguna khususnya untuk tur global seperti ini, karena menampilkan tiket jual kembali terverifikasi di puluhan kota dalam satu tempat, yang sangat membantu terutama setelah alokasi resmi untuk pemberhentian yang lebih diminati habis terjual.

Untuk tanggal di Dubai secara khusus, tiket dijual melalui situs resmi Dubai Opera dan Platinumlist, mitra lokal resmi yang berwenang. Di Amerika Utara, Ticketmaster dan Live Nation menangani sebagian besar penjualan resmi, sementara StubHub menjadi jalur terbaik untuk jual kembali setelah sebuah kota habis terjual atau bagi penggemar yang ingin membandingkan tampilan kursi dan harga secara berdampingan.

Berapa harga tiket Jimmy Carr?

Harga sangat bervariasi tergantung kawasan, ukuran venue, dan kota, tetapi berikut panduan umum berdasarkan pasar yang sudah dikonfirmasi:

Pertunjukan teater (Britania Raya, Eropa, venue lebih kecil): Biasanya menjadi suasana yang paling intim, sekitar 90 menit stand-up, dengan harga tiket level awal umumnya merupakan kategori yang paling terjangkau.

Amerika Utara: Harga tiket umumnya berkisar dari sekitar $40 hingga $301 tergantung kota, ukuran venue, dan bagian tempat duduk, dengan tingkat atas dan tiket masuk umum menawarkan nilai terbaik, sementara lantai, VIP, dan paket meet-and-greet berada di kisaran harga tertinggi.

Dubai Opera: Tiket level awal mulai dari AED 250 , lalu meningkat ke tempat duduk kelas menengah dan premium untuk garis pandang terbaik di venue.

Pertunjukan arena: Saat Carr tampil di venue yang lebih besar, perkirakan materi berdurasi lebih dari dua jam dan rentang harga yang lebih lebar dibanding tanggal pertunjukan teater.

Seperti kebanyakan tur stand-up yang sangat diminati, tiket dengan harga terendah di kota mana pun cenderung habis lebih dulu, jadi memesan lebih awal memberi Anda peluang terbaik untuk mendapatkan kursi termurah yang tersedia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Laughs Funny World Tour

Jimmy Carr lahir di Isleworth, London, pada 1972, dan memulai karier stand-up-nya pada 1997. Dalam lebih dari 25 tahun, ia telah tampil di hadapan lebih dari 3 juta penggemar di seluruh dunia dan membangun reputasi sebagai salah satu komedian yang paling banyak di-streaming dalam satu dekade terakhir.

Tur Laughs Funny dimulai sebagai rangkaian di Britania Raya dan Irlandia sebelum berkembang menjadi jadwal yang benar-benar global seperti sekarang, dengan menambahkan rangkaian penuh di Belahan Bumi Selatan, daratan Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah dalam satu tahun kalender. Kursi barisan depan disertai peringatan: interaksi Carr dengan penonton sudah melegenda, jadi bersiaplah untuk interaksi dengan audiens jika Anda duduk dekat panggung.

Dengan tanggal yang sudah dikonfirmasi di enam benua dan masih terus bertambah, tur Laughs Funny sedang menuju status sebagai salah satu rangkaian komedi global terbesar pada 2026. Amankan kursi Anda melalui kanal resmi atau StubHub sebelum tiket dengan harga terbaik di kota Anda habis.