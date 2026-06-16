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Book Iraq vs Norway World Cup Tickets

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Cara membeli tiket Irak vs Norwegia di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Gillette Stadium, dan lainnya

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Irak akan berhadapan dengan Norwegia dalam pertandingan Piala Dunia yang menarik di Gillette Stadium, Foxborough, pada 16 Juni.

GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara membeli tiket Piala Dunia 2026, termasuk harga dan tempat pembeliannya.

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Kapan pertandingan Irak vs Norwegia?

TanggalJadwal (waktu kick-off lokal)LokasiTiket
Selasa, 16 JuniIrak vs Norwegia (18.00 ET)Stadion Gillette, FoxboroughTiket

Jadwal pertandingan Irak di Piala Dunia 2026

TanggalPertandinganTempatTiket
16 Juni 2026Irak vs NorwegiaStadion Gillette (Boston)Tiket
22 Juni 2026Irak vs PrancisStadion MetLife (NY/NJ)Tiket
26 Juni 2026Irak vs SenegalStadion Gillette (Boston)Tiket

Jadwal pertandingan Norwegia di Piala Dunia 2026

TanggalPertandinganLokasiTiket
16 Juni 2026Irak vs NorwegiaStadion Gillette (Boston)Tiket
22 Juni 2026Norwegia vs SenegalStadion MetLife (NY/NJ)Tiket
26 Juni 2026Norwegia vs PrancisStadion Gillette (Boston)Tiket

Cara membeli tiket Irak vs Norwegia

Para penggemar telah dapat membeli tiket pertandingan resmi Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025.

Fase penjualan tiket Piala Dunia resmi terakhir, yaitu Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, dimulai pada 1 April dan berlangsung hingga akhir turnamen.

Belum mendapatkan tiket pada fase-fase sebelumnya? Berikut adalah semua opsi penjualan kembali:

  • Saluran resminya adalah Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets. Platform ini, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.
  • Platform ini tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika, dan internasional, sedangkan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.
  • Penjual pihak ketiga, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Satu hal penting bagi pembeli tiket lelang: ketersediaan bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang berharap mendapatkan tiket lelang disarankan untuk sering memeriksa platform, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

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Berapa harga tiket Irak vs Norwegia?

FIFA telah memperkenalkan harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket bervariasi tergantung pada permintaan, kategori, dan tahap kompetisi.

Tiket babak penyisihan grup tetap menjadi pilihan paling terjangkau bagi para penggemar, dengan harga tingkat pemula yang dirancang agar turnamen ini tetap dapat diakses di semua negara tuan rumah, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

KategoriBabak GrupBabak GugurBabak Final
Kategori 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Kategori 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Kategori 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Kategori 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Gillette Stadium

Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, akan menjadi tuan rumah pertandingan Irak vs Norwegia dalam salah satu pertandingan babak penyisihan grup yang paling dinantikan di Piala Dunia FIFA 2026.

Dikenal terutama sebagai kandang New England Patriots, Gillette Stadium adalah salah satu venue olahraga terkemuka di Amerika Serikat dan telah dipilih untuk menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Piala Dunia berkat fasilitas modern dan kapasitasnya yang besar.

Stadion ini akan menyambut lebih dari 60.000 penggemar untuk pertandingan Piala Dunia, menciptakan suasana yang intens dan penuh energi untuk sepak bola internasional.

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