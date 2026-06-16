Grup L Piala Dunia akan dimulai di Texas pada 17 Juni dengan laga seru antara dua tim elit Eropa: Inggris vs Kroasia.

Ini akan menjadi pertemuan kedua kedua tim di ajang Piala Dunia, dan jika pertandingan pertama bisa dijadikan acuan, kita akan disuguhi laga yang mendebarkan. Delapan tahun lalu, Kroasia mengalahkan Inggris di babak perpanjangan waktu untuk memastikan tempat mereka di Final 2018.

Kapan pertandingan Inggris vs Kroasia?

Jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia

Tanggal Pertandingan (kick-off) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (16.00 ET) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Inggris vs Panama (17.00 ET) Stadion MetLife (East Rutherford, New Jersey) Tiket

Jadwal pertandingan Piala Dunia Kroasia

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Kroasia vs Inggris (15.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Kroasia vs Panama (19.00 ET) BMO Field (Toronto) Tiket Sabtu, 27 Juni Kroasia vs Ghana (17.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris vs Kroasia

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Selalu periksa syarat dan ketentuan (S&K) situs sekunder sebelum membeli.

Satu hal penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform tersebut, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Berapa harga tiket pertandingan Inggris vs Kroasia?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Inggris vs Kroasia

Inggris mungkin tak terkalahkan dalam tiga pertemuan sebelumnya melawan Kroasia, tetapi kekalahan mereka di semifinal Piala Dunia 2018 masih terasa menyakitkan dan mereka akan berusaha membalas kekalahan tersebut dalam pertandingan pembuka Grup F di Arlington.

Tidak diragukan lagi bahwa Inggris akan menjadi salah satu tim dengan dukungan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selain jumlah besar pendukung yang terbang melintasi Samudra Atlantik, mereka juga memiliki basis pendukung yang besar di Amerika Utara.

Meskipun penantian akan kemenangan pertama Inggris di turnamen internasional besar sejak 1966 masih berlanjut, penampilan konsisten mereka di panggung besar menegaskan status mereka sebagai salah satu tim sepak bola elit Eropa (dan dunia). Ini juga salah satu alasan mengapa para penggemar terus berbondong-bondong menonton mereka bermain dan mengapa permintaan tiket Inggris selalu tinggi.

Meskipun menampilkan performa di bawah standar pada tahap awal kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris semakin percaya diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel. Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satupun, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia.

Kroasia sendiri merupakan kekuatan dominan selama kualifikasi. Vatreni asuhan Zlatko Dalic tetap tak terkalahkan dan finis di puncak grup mereka, memenangkan tujuh dari delapan pertandingan. Faktanya, mereka hanya kehilangan poin saat bermain imbang 0-0 di Praha melawan Republik Ceko.

Tim Kroasia mungkin memiliki skuad yang sudah menua, tetapi pengalaman mereka yang luas bisa menjadi penentu. Setelah mencapai semifinal di dua Piala Dunia berturut-turut, peluang mereka tidak boleh dianggap remeh.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang AT&T Stadium

AT&T Stadium adalah stadion dengan atap yang dapat dibuka-tutup di Arlington, Texas, yang dibuka pada tahun 2009. Meskipun penyewa utamanya adalah Dallas Cowboys dari NFL, venue ini telah digunakan untuk berbagai kegiatan lain, seperti konser, pertandingan basket, rodeo, dan acara gulat profesional (WWE).

AT&T Stadium akan menjadi salah satu dari 11 stadion di AS yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Dengan kapasitas tempat duduk 94.000, stadion ini akan menjadi venue terbesar yang digunakan selama turnamen. Selain pertandingan Inggris vs Kroasia, AT&T Stadium akan menjadi tuan rumah empat pertandingan grup lainnya dan empat pertandingan sistem gugur, termasuk salah satu semifinal.

Inggris vs Kroasia: Rekor head-to-head



