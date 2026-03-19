Cara membeli tiket Indian Premier League 2026: Stadion kriket, harga tiket IPL, informasi, dan lainnya

Ini adalah pertandingan pertama dari total 84 pertandingan yang akan digelar di seluruh India dalam rangka Indian Premier League, hingga 31 Mei, saat Final akan digelar di Bengaluru dua bulan kemudian.

Para penggemar kriket di seluruh dunia menikmati setiap menit dari Piala Dunia T20 baru-baru ini, yang diselenggarakan bersama oleh India dan Sri Lanka. Kini dengan dimulainya IPL 2026, kita siap menyaksikan lebih banyak aksi seru di sub-benua Asia.

Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak tahun ini dibandingkan turnamen IPL sebelumnya, GOAL memiliki semua detail yang Anda butuhkan untuk IPL 2026, termasuk di mana Anda dapat membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan Indian Premier League 2026 berlangsung?

IPL 2026 akan berlangsung di berbagai tempat di seluruh India mulai Sabtu, 28 Maret, hingga Minggu, 31 Mei. Jadwal turnamennya adalah sebagai berikut:

Tahap liga: 28 Maret – 24 Mei (80 pertandingan)

28 Maret – 24 Mei (80 pertandingan) Kualifikasi 1: 26 Mei

26 Mei Babak Eliminasi: 27 Mei

27 Mei Kualifikasi 2: 29 Mei

29 Mei Final: 31 Mei

Jadwal Liga Premier India 2026

Dewan Pengawas Kriket India (BCCI) telah merilis jadwal sebagian yang terdiri dari 20 pertandingan pertama. Pengumuman jadwal lengkap masih ditunda karena pemilihan dewan perwakilan rakyat yang akan datang di berbagai wilayah India.

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat (Kota) Tiket Sabtu, 28 Maret Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad (19.30) Stadion M. Chinnaswamy (Bengaluru) Tiket Minggu, 29 Maret Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders (19.30) Stadion Wankhede (Mumbai) Tiket Senin, 30 Maret Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings (19.30) Stadion Barsapara (Guwahati) Tiket Selasa, 31 Maret Punjab Kings vs Gujarat Titans (19.30 WIB) Stadion Internasional PCA MYS (New Chandigarh) Tiket Rabu, 1 April Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals (19.30 WIB) Stadion BRSABV Ekana (Lucknow) Tiket Kamis, 2 April Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad (19.30) Eden Gardens (Kolkata) Tiket Jumat, 3 April Chennai Super Kings vs Punjab Kings (19.30 WIB) Stadion M. A. Chidambaram (Chennai) Tiket Sabtu, 4 April Delhi Capitals vs Mumbai Indians (15.30 WIB) Stadion Arun Jaitley (Delhi) Tiket Sabtu, 4 April Gujarat Titans vs Rajasthan Royals (19.30) Stadion Narendra Modi (Ahmedabad) Tiket Minggu, 5 April Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants (15.30 WIB) Stadion Kriket Internasional Rajiv Gandhi (Hyderabad) Tiket Minggu, 5 April Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings (19.30) Stadion M. Chinnaswamy (Bengaluru) Tiket Senin, 6 April Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings (19.30) Eden Gardens (Kolkata) Tiket Selasa, 7 April Rajasthan Royals vs Mumbai Indians (19.30 WIB) Stadion Barsapara (Guwahati) Tiket Rabu, 8 April Delhi Capitals vs Gujarat Titans (19.30 WIB) Stadion Arun Jaitley (Delhi) Tiket Kamis, 9 April Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants (19.30) Eden Gardens (Kolkata) Tiket Jumat, 10 April Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru (19.30) Stadion Barsapara (Guwahati) Tiket Sabtu, 11 April Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad (15.30 WIB) Stadion PCA MYS International (New Chandigarh) Tiket Sabtu, 11 April Chennai Super Kings vs Delhi Capitals (19.30 WIB) Stadion M. A. Chidambaram (Chennai) Tiket Minggu, 12 April Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans (15.30 WIB) Stadion BRSABV Ekana (Lucknow) Tiket Minggu, 12 April Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru (19.30 WIB) Stadion Wankhede (Mumbai) Tiket

Cara membeli tiket Indian Premier League 2026

Penjualan tiket resmi untuk IPL 2026 dimulai pada 16 Maret, tak lama setelah pengumuman jadwal fase pertama turnamen. Kesepuluh tim IPL 2026 memiliki mitra penjualan tiket resmi untuk pertandingan kandang mereka. Mitra penjualan tiket tersebut adalah District by Zomato atau BookMyShow.

Meskipun pemesanan online adalah yang paling umum, tim-tim tersebut juga menyiapkan loket/box office fisik bagi para penggemar untuk membeli tiket di tempat pertandingan kandang masing-masing.

Karena beberapa pertandingan IPL lebih populer dan diminati daripada yang lain, penggemar mungkin kesulitan membeli tiket saat dibutuhkan. Mereka juga dapat mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Indian Premier League 2026?

Selama fase awal penjualan tiket resmi IPL 2026, harganya berkisar antara INR 500 - INR 40.000 (£4-£320). Harga sangat bervariasi tergantung stadion, kategori tempat duduk, dan popularitas tim yang bertanding.

Untuk pertandingan yang harga tiketnya belum diumumkan, penggemar dapat mengharapkan kisaran harga umum berikut berdasarkan jenis tempat duduk:

Tribun Umum / Ekonomis: INR 500 - INR 1.200

INR 500 - INR 1.200 Kelas Menengah / Tribun: INR 1.500 - INR 7.500

INR 1.500 - INR 7.500 Premium / Paviliun: 8.000 INR - 18.000 INR

8.000 INR - 18.000 INR VIP / Hospitality: 19.000 INR - 40.000+ INR

Jangan lupa untuk terus memantau situs resmi masing-masing tim IPL untuk informasi lebih lanjut, serta situs-situs lain seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana saja lokasi pertandingan Indian Premier League 2026?

Untuk musim IPL 2026, 13 venue berikut akan digunakan:

Lokasi (Kota) Tim Tuan Rumah Stadion M. A. Chidambaram (Chennai) Chennai Super Kings Stadion Arun Jaitley (Delhi) Stadion Narendra Modi (Ahmedabad) Stadion Narendra Modi (Ahmedabad) Gujarat Titans Eden Gardens (Kolkata) Kolkata Knight Riders Stadion BRSABV Ekana (Lucknow) Stadion Wankhede (Mumbai) Stadion Wankhede (Mumbai) Mumbai Indians Stadion HPCA (Dharamshala) Punjab Kings Stadion PCA MYS International (New Chandigarh) Punjab Kings Stadion Barsapara (Guwahati) Rajasthan Royals Stadion Sawai Mansingh (Jaipur) Rajasthan Royals Stadion M. Chinnaswamy (Bengaluru) Royal Challengers Bengaluru Stadion Internasional Shaheed Veer Narayan Singh (Nava Raipur) Stadion Royal Challengers Bengaluru Stadion Kriket Internasional Rajiv Gandhi (Hyderabad) Sunrisers Hyderabad

Apa yang bisa diharapkan dari Indian Premier League 2026?

Ini akan menjadi edisi ke-19 turnamen T20 Liga Premier India (IPL) dan setiap tahunnya turnamen ini semakin besar dan semakin baik. Stadion-stadion di seluruh India dipenuhi oleh para penggemar kriket yang fanatik, yang senang menyaksikan para legenda lokal serta deretan talenta luar negeri yang cemerlang.

Pada Juni lalu, 91.419 penonton memadati Stadion Narendra Modi yang menakjubkan di Ahmedabad dan menyaksikan Royal Challengers Bengaluru mengalahkan Punjab Kings di Final IPL 2025. Itu adalah momen bersejarah bagi Royal Challengers, yang meraih gelar IPL pertama mereka.

Franchise yang berbasis di Bengaluru ini kini bertekad untuk menjadi tim ketiga sepanjang sejarah, setelah Mumbai dan Chennai, yang berhasil mempertahankan gelar juara mereka. Berbicara tentang Mumbai dan Chennai, keduanya bersama-sama memimpin daftar pemenang IPL sepanjang masa, setelah masing-masing mengangkat trofi sebanyak lima kali sejak 2008.

Lelang IPL 2026 berlangsung pada 16 Desember 2025 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebanyak 1.355 pemain mendaftar untuk lelang tersebut, di mana 369 pemain masuk dalam daftar pendek. 77 di antaranya akhirnya terjual dalam lelang.

Lelang ini didominasi oleh tawaran yang memecahkan rekor, dengan pemain serba bisa asal Australia, Cameron Green, memuncaki daftar, yang direkrut oleh Kolkata Knight Riders dengan harga fantastis sebesar INR 252.000.000. Langkah-langkah lain yang menjadi sorotan media adalah kepindahan cepat Sanju Samson ke Chennai Super Kings, sementara Ravindra Jadeja dan Sam Curran bergabung dengan Rajasthan Royals.