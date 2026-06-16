Cara membeli tiket Ghana vs Panama di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BMO Field, dan lainnya

Ghana akan bertandang ke Toronto untuk menghadapi Panama dalam laga seru Grup L, yang diprediksi akan menjadi pertandingan pembuka bersejarah bagi kedua negara di Piala Dunia 2026.

Tim Ghana, yang dipimpin oleh generasi bintang yang bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, bertekad untuk mengukuhkan kembali statusnya sebagai kekuatan global.

Kapan pertandingan Ghana vs Panama?

Jadwal pertandingan Ghana di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket 23 Juni 2026 Inggris vs Ghana Stadion Gillette, Foxborough Tiket 27 Juni 2026 Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal pertandingan Piala Dunia Panama

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket 24 Juni 2025 Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto Tiket 27 Juni 2026 Panama vs Inggris Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Ghana vs Panama?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Ghana vs Panama?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Toronto merupakan destinasi global terkemuka dan pertandingan ini merupakan langkah awal yang penting bagi kedua negara, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BMO Field

Venue di Ontario ini, yang secara resmi ditetapkan sebagai Toronto Stadium (dan dikenal secara komersial sebagai BMO Field) untuk turnamen ini, adalah stadion khusus sepak bola pertama di Kanada dan landasan identitas sepak bola negara tersebut.

Terletak di Exhibition Place di tepi Danau Ontario, venue ini baru saja menjalani transformasi besar-besaran senilai $158 juta untuk mempersiapkan momen globalnya. Stadion ini dilengkapi dengan kanopi atap bergaya Liga Premier Inggris yang menutupi tribun timur, barat, dan selatan, melindungi para penggemar sambil tetap mempertahankan koneksi terbuka dengan cakrawala kota.

Stadion ini terkenal dengan tata letak tempat duduknya yang intim, yang menempatkan para pendukung sangat dekat dengan lapangan, serta sistem papan video LED empat sudut barunya - layar definisi tinggi luar ruangan terbesar di negara ini.

Untuk Piala Dunia 2026, kapasitas stadion telah ditingkatkan menjadi 45.000 kursi. Hal ini dicapai melalui penambahan 17.756 kursi sementara di tribun utara dan selatan, hampir menggandakan kapasitas biasanya untuk memenuhi persyaratan internasional.

Untuk memastikan pengalaman kelas dunia, venue ini kini dilengkapi dengan area concourse 360 derajat, suite hospitality yang telah ditingkatkan (termasuk Tunnel Club yang baru), serta lapangan rumput hibrida standar FIFA yang baru dilengkapi dengan teknologi SubAir canggih untuk menangani tuntutan enam pertandingan yang dijadwalkan akan diselenggarakan di sana.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Ghana vs Panama



