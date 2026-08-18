Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix kembali ke Sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada 9 hingga 11 Oktober 2026, dengan balapan utama digelar di bawah sorotan lampu pada Minggu malam. Balapan malam F1 yang pertama ini tetap menjadi salah satu ajang paling spektakuler dalam kalender, membawa para pembalap tercepat dunia melaju melintasi pusat kota Singapura dengan kecepatan hingga 325 km/jam dengan latar cakrawala kota yang gemerlap.

Edisi 2026 menjadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, Singapura menjadi tuan rumah akhir pekan F1 Sprint, dan ini adalah putaran Sprint terakhir musim ini. Artinya, ada balapan kompetitif di ketiga hari, bukan hanya pada hari Minggu, sehingga setiap manuver menyalip menjadi lebih berharga daripada sebelumnya. Di luar lintasan, deretan hiburan besar di 10 panggung akan dipimpin oleh The Killers dan Lana Del Rey.

Permintaan sangat besar, dan ketersediaan tiket kini sangat terbatas, dengan beberapa jenis tiket hanya menyisakan 1% terakhir. GOAL telah merangkum semua yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di bawah ini, termasuk tanggal, harga, opsi tiket, dan tempat membeli tiket saat ini.

Kapan Singapore Grand Prix 2026 digelar?

Singapore Grand Prix 2026 berlangsung dari Jumat, 9 Oktober hingga Minggu, 11 Oktober 2026, di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura. Balapan utama dimulai pada pukul 20.00 waktu setempat pada Minggu.

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Jumat, 9 Oktober 2026 Tiket Jumat Saja: Latihan & Kualifikasi Sprint Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura Tiket Sabtu, 10 Oktober 2026 Tiket Sabtu Saja: Balapan Sprint & Kualifikasi Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura Tiket Minggu, 11 Oktober 2026, 20.00 Tiket Minggu Saja: Singapore Grand Prix Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura Tiket Jumat-Sabtu, 9-10 Oktober 2026 Tiket 2 Hari: Sprint Weekend Double Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura Tiket Jumat-Minggu, 9-11 Oktober 2026 Tiket 3 Hari: Akhir Pekan Balapan Penuh Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura Tiket

Di mana membeli tiket Singapore Grand Prix?

Cara termudah untuk membeli tiket Singapore Grand Prix 2026 adalah melalui StubHub, tempat Anda bisa menelusuri tiket terverifikasi untuk setiap hari dalam akhir pekan balapan, membandingkan harga secara instan, dan mengamankan tiket Anda dalam hitungan menit. Dengan beberapa kategori resmi yang sudah habis terjual, StubHub juga menjadi tempat Anda masih bisa menemukan tiket untuk sesi yang sudah tidak lagi tersedia di loket resmi, termasuk hari balapan Minggu.

Ketersediaan kini sangat terbatas di semua opsi. Pada saat artikel ini ditulis, hanya 3% tiket 3 Day Pass yang tersisa di StubHub, 2 Day Pass tinggal menyisakan 1% terakhir, dan tiket satu hari untuk Jumat serta Sabtu masing-masing hanya tersisa 2%. Jika Anda berencana hadir, ini bukan acara yang menguntungkan untuk ditunda pembeliannya.

Tiket juga dijual melalui situs resmi Singapore GP selama kategori yang tersedia masih ada. Perlu diingat bahwa tiket resmi dikirim secara digital melalui aplikasi Singapore GP, dan tangkapan layar atau PDF cetak tidak diterima di pintu masuk, jadi pastikan pengiriman tiket Anda sudah beres jauh sebelum akhir pekan balapan.

Berapa harga tiket Singapore Grand Prix?

Tiket Singapore Grand Prix 2026 termurah dibanderol mulai sekitar 155 USD untuk tiket Walkabout Zone 4 satu hari . Ini benar-benar menjadi pilihan cerdas tahun ini. Berkat format Sprint yang baru, tiket Jumat atau Sabtu kini mencakup balapan kompetitif sungguhan, bukan sekadar sesi latihan, sehingga tiket masuk satu hari menawarkan nilai terbaik yang pernah ada di ajang ini. Akses Walkabout juga mencakup Padang Stage utama, sehingga Anda bisa menyaksikan konser utama tanpa harus membayar tiket premium.

Berikut rincian harga berdasarkan kategori:

General admission Zone 4 Walkabout: mulai sekitar 155 USD per hari

Premier Walkabout: mulai sekitar 230 USD per hari

Grandstand satu hari: mulai sekitar 178 USD

3 Day Pass: sekitar 419 hingga 1.927 USD pada harga nominal, dari akses Walkabout hingga Super Pit Grandstand di lintasan lurus pit

Hospitality: paket premium mulai sekitar 3.730 USD untuk satu hari dan 3.990 USD untuk suite akhir pekan penuh

2 Day Pass layak mendapat sorotan khusus sebagai pilihan terbaik dari sisi nilai untuk akhir pekan ini. Tiket ini mencakup Kualifikasi Sprint pada Jumat ditambah balapan Sprint dan Kualifikasi Grand Prix pada Sabtu, yang berarti tiga sesi kompetitif dalam dua malam, dan dengan tiket yang hanya tersisa 1%, ini juga menjadi opsi yang paling cepat terjual.

Harga di platform penjualan kembali seperti StubHub naik seiring stok yang menipis, dan dengan sebagian besar jenis tiket kini berada di bawah ketersediaan 3%, pembeli paling awal akan mendapatkan harga terbaik dengan selisih yang sangat jauh.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Singapore Grand Prix

Singapore Grand Prix mencatat sejarah pada 2008 sebagai balapan malam Formula 1 pertama, dan sejak saat itu selalu menjadi favorit penggemar maupun pembalap. Balapan ini secara luas dianggap sebagai salah satu balapan yang paling menguras fisik sepanjang musim, dengan panas yang intens, kelembapan di atas 90% dan hampir dua jam konsentrasi tanpa henti di sirkuit jalan raya yang bergelombang, yang justru membuatnya begitu menarik untuk disaksikan.

Edisi 2026 meningkatkan tensi lebih jauh lagi dengan akhir pekan Sprint pertama dalam sejarah Singapura. Kualifikasi Sprint berlangsung pada Jumat, balapan Sprint penghasil poin dan Kualifikasi Grand Prix digelar pada Sabtu, dan Grand Prix 62 lap menutup akhir pekan di bawah lampu sorot pada Minggu malam. Setiap hari menyajikan balapan sungguhan, dan setiap tiket menghadirkan aksi nyata.

Di luar lintasan, Singapore Grand Prix juga berfungsi sebagai festival musik berskala penuh. Konser, kembang api, dan hiburan di 10 panggung semuanya sudah termasuk dalam tiket balapan Anda, dengan The Killers dan Lana Del Rey memuncaki daftar penampil 2026.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Sirkuit Jalan Raya Marina Bay

Sirkuit Jalan Raya Marina Bay adalah lintasan jalan raya sementara sepanjang 4,94 km dengan 19 tikungan, membentang melalui distrik bisnis pusat dan kawasan tepi laut Singapura. Sirkuit ini menjadi tuan rumah Formula 1 sejak 2008 dan melintasi sejumlah landmark paling terkenal di kota itu, termasuk Marina Bay Sands, Singapore Flyer, dan Esplanade.

Sirkuit ini dibagi menjadi empat zona, dan tiket Anda menentukan zona mana yang bisa diakses. Setiap pemegang tiket dapat masuk ke area Zone 4 Walkabout, yang mencakup panggung hiburan utama. Akses menuju sirkuit juga mudah: beberapa stasiun MRT mengelilingi venue, metro beroperasi hingga larut pada malam balapan, dan banyak hotel di pusat kota berada dalam jarak jalan kaki yang nyaman dari pintu masuk.