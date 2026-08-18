Hasrat untuk menyaksikan Flamengo, juara bertahan Brasileiro Série A dan Copa Libertadores, beraksi begitu besar di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Meski permintaan untuk melihat Rubro-Negro turun ke lapangan di Stadion Maracanã yang ikonik di Rio de Janeiro sangat tinggi, peluang mendapatkan tiket masih tersedia.

Setelah meraih gelar liga kedelapan mereka pada musim lalu, sekaligus menjadi tim dengan koleksi gelar terbanyak kedua dalam sejarah Brasil, Flamengo kini ingin menambah lagi trofi di lemari penghargaan mereka sebelum musim ini mencapai klimaks.



Dengan bintang-bintang Brasil seperti Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino dan pemain asing seperti Giorgian de Arrascaeta serta Jorginho yang terus menjadi andalan bagi para pendukung Flamengo dari pekan ke pekan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengamankan kursi pertandingan Anda.

Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Flamengo menampilkan kelas master sepak bola musim ini? Biarkan GOAL memberi Anda penjelasan lengkap tentang harganya dan hal lain yang perlu diketahui.

Pertandingan Flamengo yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu (20.30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Tiket Min, 30 Agu (16.00) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Min, 6 Sep (16.00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Tiket Min, 13 Sep (15.00) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Min, 20 Sep (15.00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Rab, 7 Okt (15.00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Tiket Min, 11 Okt (15.00) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Tiket

Cara membeli tiket Flamengo

Anda bisa membeli tiket resmi Flamengo secara online melalui portal resmi Flamengo Ingressos atau secara langsung di markas klub di Gávea dan loket Stadion Maracanã. Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual tiga hingga empat hari sebelum pertandingan, tepat setelah jendela prioritas anggota klub ditutup.

Anggota resmi klub Flamengo dalam program Nação Sócio-Torcedor mendapat prioritas signifikan dan peluang yang lebih baik untuk membeli tiket pertandingan.

Jendela penjualan tiket dibuka secara bertahap berdasarkan tingkat keanggotaan. Paket level lebih tinggi seperti Diamond/Platinum atau tier Maraca bisa membeli lebih dulu, lalu disusul tier yang lebih rendah dan paket nasional seperti Nação Sem Fronteiras. Para anggota juga bisa mendapat potongan hingga 50% dari harga tiket standar untuk beberapa pertandingan regional dan nasional.

Selain itu, penggemar bisa membeli tiket pertandingan Flamengo di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit akhir.

Berapa harga tiket Flamengo?

Harga resmi tiket normal untuk laga kandang standar Flamengo di Maracanã, Rio, umumnya berkisar dari R$ 80 hingga R$ 500 (sekitar $15-$90) untuk publik umum, tergantung kategori tempat duduk. Namun, harga bisa menjadi dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat untuk pertandingan berintensitas tinggi seperti derby Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), yang selanjutnya akan berlangsung pada 11 Oktober, seperti terlihat di atas, atau laga fase gugur Copa Libertadores.

Klub menerapkan struktur prioritas yang ketat, dengan diskon besar bagi anggota Nação (fan club) mereka, yang hanya membayar mulai dari R$ 20 untuk kursi dasar.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Maracana

Stadion Maracanã di Rio de Janeiro, Brasil, yang secara resmi bernama Estádio Jornalista Mário Filho, secara luas dianggap sebagai kuil utama sepak bola dunia. Sebuah arena yang masuk dalam daftar stadion yang ingin dikunjungi oleh setiap penggemar sepak bola.

Dibangun untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 1950, stadion ini pernah berstatus sebagai stadion terbesar di planet ini dengan kapasitas menakjubkan hampir 200.000 penonton berdiri. Setelah modernisasi besar-besaran untuk memenuhi standar keselamatan yang ketat, kini stadion tersebut beroperasi sebagai arena dengan seluruh tempat duduk dan kapasitas 78.838 kursi.

Maracanã tetap menjadi stadion terbesar di Brasil dan monumen legendaris bagi budaya olahraga Amerika Selatan. Selain menjadi kandang bersama bagi dua raksasa klub Rio, Flamengo dan Fluminense, stadion ini juga rutin menjadi tuan rumah pertandingan penting tim nasional Brasil.

Putra sepak bola paling dicintai Brasil, Pele, memiliki banyak momen berkesan di Maracana. Ia menjalani debut bersama tim nasional di sana pada 1957 dan 12 tahun kemudian, pada 1969, ia mencetak gol ke-1.000 ("O Milésimo") dalam karier profesionalnya saat mengeksekusi penalti untuk Santos melawan Vasco da Gama. Pele juga memainkan pertandingan terakhirnya untuk Brasil di stadion tersebut pada 1971.

Daftar rekor dan statistik Flamengo

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) adalah salah satu klub sepak bola paling sukses dan paling banyak didukung di dunia. Berbasis di Rio de Janeiro, mereka memegang catatan bergengsi karena tidak pernah terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Brasil.

Prestasi dan sorotan trofi

Trofi dunia: 1 Piala Interkontinental (1981).

Trofi kontinental: 4 gelar Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Gelar liga nasional: 8 gelar Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Piala nasional: 5 trofi Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Junior (876), Zico (732)

Gol terbanyak: Zico (508), Dida (264)

Rentetan tak terkalahkan

Flamengo terkenal pernah menjalani 52 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di semua kompetisi antara 1978-79, dipimpin oleh generasi emas Zico dan Junior.



