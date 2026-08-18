Keinginan untuk menyaksikan Flamengo, juara bertahan Brasileiro Série A dan Copa Libertadores, beraksi sangat besar di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Meski permintaan untuk melihat Rubro-Negro turun ke lapangan di Stadion Maracanã yang ikonik di Rio de Janeiro sangat tinggi, peluang mendapatkan tiket masih tersedia.

Setelah meraih gelar liga kedelapan mereka pada musim lalu, yang membuat mereka menjadi tim dengan koleksi gelar terbanyak kedua bersama dalam sejarah Brasil, Flamengo kini ingin menambah lagi trofi ke lemari penghargaan mereka sebelum musim ini mencapai puncaknya.



Dengan bintang-bintang Brasil binaan sendiri seperti Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino serta rekrutan asing seperti Giorgian de Arrascaeta dan Jorginho yang tampil untuk para pendukung setia Flamengo dari pekan ke pekan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengamankan kursi pertandingan Anda.

Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk melihat Flamengo menampilkan kelas master sepak bola musim ini? Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap soal harganya dan lainnya.

Jadwal pertandingan Flamengo mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu (20.30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Tiket Min, 30 Agu (16.00) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Min, 6 Sep (16.00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Tiket Min, 13 Sep (15.00) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Min, 20 Sep (15.00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Rab, 7 Okt (15.00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Tiket Min, 11 Okt (15.00) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Tiket

Cara membeli tiket Flamengo

Anda dapat membeli tiket resmi Flamengo secara online melalui portal resmi Flamengo Ingressos atau secara langsung di markas klub di Gávea dan loket Stadion Maracanã. Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual tiga hingga empat hari sebelum pertandingan, tepat setelah periode prioritas anggota klub ditutup.

Anggota resmi klub Flamengo dalam program Nação Sócio-Torcedor menerima prioritas yang signifikan dan peluang yang lebih baik untuk membeli tiket pertandingan.

Periode penjualan tiket dibuka secara berurutan berdasarkan tingkatan keanggotaan, dengan paket level lebih tinggi seperti Diamond/Platinum atau tier Maraca dapat membeli lebih dulu, diikuti tier yang lebih rendah dan paket nasional seperti Nação Sem Fronteiras. Anggota juga bisa mendapatkan diskon hingga 50% dari harga tiket standar untuk beberapa pertandingan regional dan nasional.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Flamengo di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Flamengo?

Tiket resmi dengan harga nominal untuk pertandingan kandang standar Flamengo di Maracanã, Rio, umumnya berkisar antara R$ 80 hingga R$ 500 (sekitar $15-$90) untuk publik umum, tergantung kategori tempat duduk. Namun, harga bisa menjadi dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat untuk pertandingan berisiko tinggi seperti derby Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), yang berikutnya berlangsung pada 11 Oktober seperti ditunjukkan di atas, atau laga fase gugur Copa Libertadores.

Klub mengandalkan struktur prioritas yang ketat, dengan potongan harga besar bagi anggota Nação (klub suporter), yang membayar mulai dari hanya R$ 20 untuk kursi dasar.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Maracana

Stadion Maracanã di Rio de Janeiro, Brasil, yang secara resmi bernama Estádio Jornalista Mário Filho, secara universal dianggap sebagai kuil utama sepak bola dunia. Sebuah venue yang masuk dalam daftar stadion yang wajib dikunjungi setiap penggemar sepak bola.

Dibangun untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 1950, stadion ini pernah menjadi yang terbesar di planet ini dengan kapasitas mencengangkan hampir 200.000 penonton berdiri. Setelah modernisasi besar-besaran untuk memenuhi standar keselamatan yang ketat, kini stadion tersebut beroperasi sebagai arena dengan seluruh kursi duduk dan kapasitas 78.838 tempat duduk.

Maracanã tetap menjadi stadion terbesar di Brasil dan monumen legendaris bagi budaya olahraga Amerika Selatan. Selain menjadi kandang bersama bagi dua klub raksasa Rio, Flamengo dan Fluminense, stadion ini juga secara rutin menjadi tuan rumah laga-laga penting tim nasional Brasil.

Putra sepak bola Brasil yang paling dicintai, Pele, memiliki banyak momen berkesan di Maracana. Ia menjalani debut untuk tim nasional di sana pada 1957 dan 12 tahun kemudian, pada 1969, ia mencetak gol ke-1.000 ('O Milésimo') dalam karier profesionalnya saat mengeksekusi penalti untuk Santos melawan Vasco da Gama. Pele juga memainkan laga terakhirnya untuk Brasil di stadion tersebut pada 1971.

Daftar rekor dan statistik Flamengo

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) adalah salah satu klub sepak bola paling sukses dan memiliki dukungan paling luas di dunia. Berbasis di Rio de Janeiro, klub ini memegang catatan prestisius karena tidak pernah terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Brasil.

Prestasi dan sorotan trofi

Trofi dunia: 1 Piala Interkontinental (1981).

Trofi kontinental: 4 gelar Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Gelar nasional: 8 gelar Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Piala nasional: 5 trofi Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Junior (876), Zico (732)

Gol terbanyak: Zico (508), Dida (264)

Rangkaian tak terkalahkan

Flamengo terkenal mencatatkan 52 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di semua kompetisi antara 1978-79, dipimpin oleh generasi emas Zico dan Junior.



