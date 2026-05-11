Pertarungan di Wilayah Barat telah mencapai puncaknya. Per Senin, 18 Mei 2026, babak Semifinal Wilayah Barat telah resmi berakhir, dan pertandingan impian pun akhirnya tiba. Dua tim teratas di Wilayah Barat siap bertarung habis-habisan memperebutkan TrofiOscar Robertson dan tiket langsung ke Final NBA.

Malam ini, Oklahoma City Thunder yang menjadi unggulan pertama akan menjamu San Antonio Spurs yang menjadi unggulan kedua dalam Game 1 yang sangat dinantikan di Paycom Center yang riuh.

Final Wilayah Barat NBA 2026: Jadwal

Seri ini akan mengikuti format standar 2-2-1-1-1, dengan Thunder yang menempati unggulan teratas memegang keunggulan tuan rumah untuk Game 1, 2, 5, dan 7.

Pertandingan 1: Senin, 18 Mei — 20.30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

Pertandingan 2: Rabu, 20 Mei — 20.30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

Pertandingan 3: Jumat, 22 Mei — 20.30 ET | Frost Bank Center, San Antonio

Pertandingan 4: Minggu, 24 Mei — 20.00 ET | Frost Bank Center, San Antonio

Pertandingan 5*: Selasa, 26 Mei — 20.30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

Pertandingan 6*: Kamis, 28 Mei — 20.30 ET | Frost Bank Center, San Antonio

Pertandingan 7*: Sabtu, 30 Mei — 20.00 ET | Paycom Center, Oklahoma City *Jika diperlukan

Bagaimana cara membeli tiket Final Wilayah Barat NBA 2026?

Pasar Primer: Ticketmaster adalah mitra resmi penjualan tiket untuk kedua tim. Tiket per pertandingan untuk laga pembuka mulai dijual segera setelah Spurs memastikan kemenangan mereka pada akhir pekan lalu dan hampir habis terjual dengan harga eceran.

Pasar Sekunder: Platform seperti StubHub , SeatGeek , dan Vivid Seats menawarkan jalur paling andal untuk mendapatkan tiket pada tahap ini, dengan tiket penjualan kembali yang terverifikasi tersedia untuk semua pertandingan (termasuk pertandingan yang belum dimainkan dengan jaminan pengembalian dana penuh).

Portal Tim: Penggemar harus memantau aplikasi resmi tim untuk rilis sporadis di akhir periode penjualan. Namun, karena basis pemegang tiket musiman yang sangat besar di Oklahoma City dan San Antonio, persediaan tiket di loket umum hampir tidak ada.

Berapa harga tiket Final Konferensi Barat NBA 2026?

Dengan bertemunya dua budaya bola basket pasar kecil yang bersejarah di bawah sorotan lampu yang terang, permintaan pasar sekunder telah mendorong harga tiket ke level tertinggi musim ini.

Kategori Tiket Paycom Center (OKC) Frost Bank Center (SAS) Lantai Atas / "Get-In" $325 – $480 $295 – $460 Tingkat Bawah Sisi $680 – $1.450 $640 – $1.390 Sisi Lapangan / VIP $5.500+ $5.000

Kiat Pro: Jika Anda mencari penawaran yang lebih menguntungkan, periksa tiket yang sudah tersedia lebih awal untuk Pertandingan ke-3 dan ke-4 di Frost Bank Center, San Antonio; Anda bisa menghemat sekitar 10% hingga 15% dibandingkan dengan tiket pertandingan pembuka yang sangat diminati di Oklahoma City.

Bagaimana kondisi terkini di Wilayah Barat?

(1) OKC Thunder (Jalur ke WCF: 8–0): Juara bertahan konferensi ini mencatatkan rekor sempurna 8–0 di playoff ini setelah mengalahkan Los Angeles Lakers dengan skor 4–0 . Shai Gilgeous-Alexander (35 poin dalam pertandingan penutup Game 4 yang berakhir 115–110) dan rotasi pemain cadangan yang luar biasa membuat Thunder sangat segar dan beroperasi layaknya mesin yang tak terbendung.

(2) San Antonio Spurs (Jalur ke WCF: 8–4): Spurs memastikan tiket pertama mereka ke Final Konferensi Barat sejak 2017 setelah mengalahkan tim Minnesota Timberwolves yang sangat agresif dengan skor 4–2 . Setelah insiden pengusiran di Game 4 yang viral, Victor Wembanyama kembali dengan penuh semangat, memicu kemenangan telak 139–109 di kandang lawan pada Game 6 Jumat lalu untuk menutup seri.

Undian Draft & Pembaruan WNBA

Sementara Final Konferensi Barat menjadi sorotan utama, tim-tim yang sedang membangun kembali di liga sedang menyesuaikan diri dengan hasil undian NBA Draft Lottery, di mana Washington Wizards secara resmi mendapatkan pilihan pertama secara keseluruhan dan hak untuk kemungkinan memilih bintang muda AJ Dybantsa. Sementara itu, musim peringatan ke-30 WNBA dimulai dengan seru pada akhir pekan lalu, yang dimeriahkan oleh debut Paige Bueckers dan Azzi Fudd sebagai duo guard andalan Dallas Wings.







