Cara membeli tiket Final Wilayah Barat NBA 2026: Waktu kickoff & jadwal pertandingan mendatang

Pertarungan di Wilayah Barat kini secara resmi telah berubah menjadi persaingan bersejarah. Per Selasa, 19 Mei 2026, Final Wilayah Barat telah dimulai, dan laga pembuka tidak mengecewakan. Dua tim teratas di Wilayah Barat saling berhadapan dalam pertandingan epik yang berlangsung hingga dua kali perpanjangan waktu, yang membuat Thunder—tim unggulan pertama—menelan kekalahan pertamanya di babak playoff 2026.

Dengan San Antonio Spurs merebut keunggulan tuan rumah di Game 1, tekanan kini beralih kembali ke Oklahoma City Thunder yang menjadi unggulan teratas untuk mempertahankan markas mereka di Game 2 besok malam.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan kelas berat ini, termasuk jadwal seri terbaru, hasil pertandingan, dan harga di pasar sekunder.





Final Wilayah Barat NBA 2026: Jadwal

Seri ini mengikuti format standar 2-2-1-1-1. Dengan San Antonio memimpin 1–0, Thunder harus memenangkan Game 2 sebelum seri berpindah ke Texas.

Hasil Pertandingan 1: Spurs 122, Thunder 115 (2OT) — San Antonio memimpin 1–0

Pertandingan 2: Rabu, 20 Mei — 20.30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

Pertandingan 3: Jumat, 22 Mei — 20.30 ET | Frost Bank Center, San Antonio

Pertandingan 4: Minggu, 24 Mei — 20.00 ET | Frost Bank Center, San Antonio

Pertandingan 5*: Selasa, 26 Mei — 20:30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

Pertandingan 6*: Kamis, 28 Mei — 20.30 ET | Frost Bank Center, San Antonio

Pertandingan 7*: Sabtu, 30 Mei — 20:00 ET | Paycom Center, Oklahoma City *Jika diperlukan

Bagaimana cara membeli tiket Final Wilayah Barat NBA 2026?

Pasar Primer: Ticketmaster adalah mitra resmi penjualan tiket untuk kedua tim. Tiket pertandingan tunggal untuk laga pembuka di OKC telah resmi habis terjual dengan harga resmi, dan tiket ritel untuk pertandingan kandang San Antonio pun laris manis.

Pasar Sekunder: Setelah pertandingan yang tak terlupakan pada hari Senin, platform penjualan kembali seperti StubHub , SeatGeek , dan Vivid Seats mengalami lonjakan lalu lintas yang sangat besar. Tiket penjualan kembali telah diverifikasi sepenuhnya dan tersedia untuk semua pertandingan yang dijamin, bersama dengan tiket kontinjensi bebas risiko untuk Pertandingan 5, 6, dan 7.

Portal Tim: Penggemar disarankan mengunduh aplikasi resmi tim untuk memantau ketersediaan tiket primer pada menit-menit terakhir, meskipun stok tiket di loket umum hampir habis.

Berapa harga tiket Final Wilayah Barat NBA 2026?

Setelah pertunjukan dua kali perpanjangan waktu yang mendebarkan, harga tiket untuk Game 2 hari Rabu telah melonjak karena penggemar Thunder menghadapi situasi "harus menang" di kandang sendiri.

Kategori Tiket Paycom Center (OKC - Pertandingan 2) Frost Bank Center (SAS - Pertandingan 3) Lantai Atas / "Get-In" $345 – $495 $310 – $475 Tingkat Bawah Sisi $720 – $1.550 $690 – $1.420 Di Pinggir Lapangan / VIP $6.200+ $5.500

Tips dari Ahli: Dengan Spurs yang memimpin 1–0, diperkirakan harga tiket untuk Pertandingan ke-3 di San Antonio akan naik lagi sebesar 10–15% jika Spurs berhasil memenangkan Pertandingan ke-2 juga. Pesan tempat duduk Anda di Frost Bank Center sekarang untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

Bagaimana kondisi terkini di Wilayah Barat?

San Antonio Spurs (Memimpin Seri 1–0): Spurs membuat pernyataan besar pada Senin malam, mengalahkan Thunder 122–115 dalam perpanjangan waktu ganda. Meskipun De'Aaron Fox absen, Victor Wembanyama menampilkan permainan playoff yang luar biasa, mencetak rekor tertinggi dalam kariernya dengan 41 poin, 24 rebound, dan 3 blok dalam 49 menit. Rookie Dylan Harper tampil gemilang dengan 24 poin, 11 rebound, dan 6 assist, sementara Stephon Castle mengamankan pertahanan perimeter untuk memastikan kemenangan tandang.

OKC Thunder (Ketinggalan 0–1 dalam seri): Juara konferensi bertahan ini melihat rekor kemenangan playoff tanpa cela 8–0 mereka terhenti. Shai Gilgeous-Alexander, yang baru saja dinobatkan sebagai MVP dua kali berturut-turut, menerima penghargaan tersebut sebelum pertandingan dimulai, namun kesulitan menghadapi keunggulan tinggi Spurs, dan hanya mencetak 24 poin dari 7 tembakan dari 23 percobaan. Thunder menemukan semangat baru dari Alex Caruso , yang meledak dengan 31 poin dari bangku cadangan (mencetak delapan lemparan 3 poin), tetapi kurangnya pertahanan transisi di akhir pertandingan membuat mereka kalah di babak-babak terakhir.





Pembaruan Playoff & WNBA

Final Wilayah Timur: Sementara Wilayah Barat beristirahat sejenak hari ini, Final Wilayah Timur akan dimulai malam ini (Selasa, 19 Mei) di Madison Square Garden. New York Knicks akan menjamu Cleveland Cavaliers , yang lolos setelah mengalahkan Detroit Pistons dalam Game 7 yang sengit pada Minggu lalu berkat penampilan gemilang Donovan Mitchell dan James Harden.

Undian Draft & WNBA: Tim-tim yang sedang dalam proses pembangunan kembali sedang merestrukturisasi jajaran direksi mereka setelah Washington Wizards memastikan pilihan pertama secara keseluruhan (dan hak untuk memilih AJ Dybantsa) dalam Undian Draft. Di WNBA, musim peringatan ke-30 secara resmi memanas, dengan duo guard mematikan Dallas Wings, Paige Bueckers dan Azzi Fudd , mendominasi berita utama di awal musim.







