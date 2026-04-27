Cara membeli tiket Final Piala FA 2026: Man City vs Chelsea, harga tiket, informasi, dan lainnya

Manchester City akan menjamu Chelsea di Stadion Wembley, London, pada Sabtu, 16 Mei, dalam pertandingan final Piala FA yang diprediksi akan berlangsung spektakuler, saat dua raksasa sepak bola Inggris modern saling berhadapan untuk memperebutkan trofi piala domestik tertinggi musim ini.

Manchester City saat ini berada di peringkat ke-2 di Liga Premier, sementara Chelsea di peringkat ke-6. The Cityzens menargetkan kemenangan keempat berturut-turut yang bersejarah di final Piala FA, sementara The Blues berupaya meraih trofi besar pertama mereka di bawah manajemen saat ini.

Kapan Final Piala FA 2026?

Cara membeli tiket Final Piala FA 2026

Sebagai pertandingan terbesar dalam kalender domestik Inggris, tiket didistribusikan terutama melalui kedua klub finalis kepada pemegang tiket musiman dan anggota mereka.

Alokasi tiket dari kedua klub tersebut telah resmi habis terjual.

Berikut rincian tempat pemesanan tiket:

Saluran Resmi : Kantor Penjualan Tiket Manchester City dan Chelsea FC (Sudah Habis Terjual).

: Kantor Penjualan Tiket Manchester City dan Chelsea FC (Sudah Habis Terjual). Pasar Sekunder : Platform penjualan kembali yang terverifikasi seperti StubHub dan LiveFootballTickets adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk kursi penonton umum.

: Platform penjualan kembali yang terverifikasi seperti StubHub dan LiveFootballTickets adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk kursi penonton umum. Pilihan Premium: Kursi tengah Kategori 1 saat ini dijual seharga £800 - £1.500, sedangkan pengalaman keramahan eksklusif Club Wembley bisa mencapai lebih dari £4.000.

Berapa harga tiket Final Piala FA 2026?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Piala FA meningkat seiring berjalannya kompetisi, dan mencapai puncaknya saat final di bulan Mei.

Harga di Wembley tahun lalu adalah sebagai berikut:

Bagian Final Kursi Premium Lantai 2 £255 Kategori 1 £175 Kategori 2 £125 Kategori 3 £75 Kategori 4 £50

Tersedia tarif khusus untuk pendukung berusia 65 tahun ke atas, anak-anak berusia 16 tahun ke bawah, dan Remaja Dewasa (17-21).

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Final Piala FA 2026?

Terkait Final Piala FA, Experiences by Wembley Stadium menawarkan pengalaman menonton pertandingan yang tak terlupakan bagi para penggemar.

Ada juga berbagai keuntungan eksklusif bagi anggota, termasuk akses prioritas ke tiket untuk acara-acara besar seperti Konser, NFL, dan Tinju. Ada enam jenis keanggotaan yang bervariasi sebagai berikut, mulai dari £2.730 hingga £13.458:

Lingkaran Dalam

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Kotak Pribadi

Apa yang bisa diharapkan dari Final Piala FA 2026?

Manchester City memasuki final sebagai favorit utama dan tim yang paling konsisten di kompetisi ini, setelah mencapai rekor empat final berturut-turut. Tim asuhan Pep Guardiola memastikan tempat mereka dengan kemenangan 2-1 yang sulit di semifinal melawan Southampton pada 25 April, menunjukkan mental juara mereka dengan melakukan comeback di menit-menit akhir.

Namun, Chelsea telah menemukan kembali DNA piala mereka. The Blues berhasil melewati semifinal yang menegangkan melawan Leeds United pada 26 April, di mana satu-satunya gol dari Enzo Fernandez cukup untuk mengamankan kemenangan 1-0 dan memastikan tiket mereka ke final.

Meskipun City mendominasi pertemuan terakhir mereka di liga dengan kemenangan 3-0 pada 12 April, Chelsea bisa mengambil pelajaran dari hasil imbang 1-1 yang mereka raih di Etihad pada awal musim, tepatnya pada 4 Januari.

