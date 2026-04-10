Cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA 2026: Tim, harga, dan informasi lainnya

Musim Liga Champions 2025/26 sedang berlangsung dengan seru — dan semua mata tertuju pada Budapest, tempat Final Liga Champions UEFA akan digelar di Puskás Aréna pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Kapan Final Liga Champions 2026?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Sabtu, 30 Mei, 17:00 TBD vs TBD: Final Liga Champions 2026 Puskás Aréna, Budapest Tiket

Jadwal pertandingan Liga Champions 2026 mendatang

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 14 April Atletico Madrid vs Barcelona (20.00) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Liverpool vs Paris Saint-Germain (20.00) Anfield (Liverpool) Tiket Rabu, 15 Apr Arsenal vs Sporting CP (20.00) Stadion Emirates (London) Tiket Bayern Munich vs Real Madrid (20.00) Allianz Arena (Munich) Tiket Selasa, 28 April PSG/Liverpool vs Real Madrid/Bayern (20.00) TBC Tiket Rabu, 29 April Barcelona/Atletico vs Sporting/Arsenal (20.00) TBC Tiket Selasa, 5 Mei Sporting/Arsenal vs Barcelona/Atletico (20.00) TBC Tiket Rabu, 6 Mei Real Madrid/Bayern vs PSG/Liverpool (20.00) Belum Dipastikan Tiket Sabtu, 30 Mei Final Liga Champions UEFA (20.00) Puskás Aréna (Budapest) Tiket

Kapan saja tanggal-tanggal penting Liga Champions 2025/26?

Fase Grup : 16 September 2025 – 28 Januari 2026

: 16 September 2025 – 28 Januari 2026 Babak Play-off : 17–18 & 24–25 Februari 2026

: 17–18 & 24–25 Februari 2026 Babak 16 Besar : 10–11 & 17–18 Maret 2026

: 10–11 & 17–18 Maret 2026 Perempat Final : 7–8 & 14–15 April 2026

: 7–8 & 14–15 April 2026 Semifinal : 28–29 April & 5–6 Mei 2026

: 28–29 April & 5–6 Mei 2026 Final: Sabtu, 30 Mei 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Pertandingan final akan dimulai pada pukul 18:00 CEST.

Di mana bisa membeli tiket Final Liga Champions UEFA?

Tiket Final Liga Champions UEFA biasanya tersedia melalui tiga saluran:

Portal tiket resmi kedua tim yang bertanding. Langsung melalui UEFA sendiri. Penjual tiket sekunder, seperti StubHub.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions 2026?

Dengan babak gugur yang semakin mendebarkan akan segera dimulai, Anda mungkin ingin mendapatkan tiket Liga Champions untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

Bagaimana sistem undian Final Liga Champions bekerja?

Sama seperti pertandingan-pertandingan yang sangat diminati di kompetisi klub dan internasional lainnya, badan pengatur menjual tiket Final Liga Champions UEFA bukan melalui jalur penjualan tradisional, melainkan melalui undian, biasanya pada bulan April.

Sebanyak 38.700 tiket dari total 64.500 tiket tersedia untuk dibeli oleh para penggemar dan masyarakat umum.

Kedua tim yang mencapai final akan menerima masing-masing 18.000 tiket, sedangkan tiket sisanya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia.

Berapa harga tiket Final Liga Champions UEFA?

Harga tiket resmi standar untuk Final Liga Champions 2025 ditetapkan oleh UEFA sebagai berikut:

Kategori 4, atau kategori "Fans First": €90 ($102) - disediakan khusus untuk penggemar kedua tim

€90 ($102) - disediakan khusus untuk penggemar kedua tim Kategori 3: €180 ($205)

€180 ($205) Kategori 2: €650 ($738)

€650 ($738) Kategori 1: €950 ($1.080)

Mengingat kenaikan inflasi secara umum, para penggemar kemungkinan besar akan menghadapi kenaikan harga lebih lanjut untuk Final Liga Champions UEFA 2026. Harga akan tetap sama terlepas dari klub mana yang lolos ke pertandingan tersebut, meskipun beberapa tim mungkin mensubsidi biaya alokasi tiket untuk pendukung sebagai bentuk loyalitas.

Paket hospitality juga tersedia untuk masyarakat umum, meskipun jumlahnya sangat terbatas dan harganya jauh lebih mahal. Harganya berkisar dari €5.900 ($6.700) per orang untuk akses ke lounge bersama, hingga €12.900 ($14.660) untuk kotak pribadi.

Di mana Final Liga Champions UEFA 2026 akan berlangsung?

Final Liga Champions UEFA 2026 akan berlangsung di Hongaria, di Puskás Aréna yang megah, Budapest, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Diresmikan pada tahun 2019, Puskás Aréna memiliki kapasitas sekitar 65.000 penonton untuk pertandingan internasional besar. Stadion ini berfungsi sebagai markas tim nasional sepak bola Hongaria dan dengan cepat menjadi pusat penyelenggaraan acara-acara sepak bola bergengsi di Eropa Tengah.

Tim mana saja yang akan berlaga di Liga Champions 2025/26?