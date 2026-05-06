Cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA 2026: TBD vs Arsenal, harga tiket, dan informasi tentang Puskás Aréna

Musim Liga Champions 2025/26 sedang berlangsung dengan seru — dan semua mata tertuju pada Budapest, tempat Final Liga Champions UEFA akan digelar di Puskás Aréna pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Kapan Final Liga Champions 2026?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Sabtu, 30 Mei, 17:00 TBD vs Arsenal: Final Liga Champions UEFA 2026 Puskás Aréna, Budapest Tiket

Jadwal pertandingan Liga Champions 2026 mendatang

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 5 Mei Sporting/Arsenal vs Barcelona/Atletico (20.00) Stadion Emirates, London Rabu, 6 Mei Real Madrid/Bayern vs PSG/Liverpool (20.00) Allianz Arena, Munich Tiket Sabtu, 30 Mei Final Liga Champions UEFA (20.00) Puskás Aréna, Budapest Tiket

Apa saja tanggal-tanggal penting Liga Champions 2025/26?

Fase Grup : 16 September 2025 – 28 Januari 2026

: 16 September 2025 – 28 Januari 2026 Babak Play-off : 17–18 & 24–25 Februari 2026

: 17–18 & 24–25 Februari 2026 Babak 16 Besar : 10–11 & 17–18 Maret 2026

: 10–11 & 17–18 Maret 2026 Perempat final : 7–8 & 14–15 April 2026

: 7–8 & 14–15 April 2026 Semifinal : 28–29 April & 5–6 Mei 2026

: 28–29 April & 5–6 Mei 2026 Final: Sabtu, 30 Mei 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Pertandingan final akan dimulai pada pukul 18:00 CEST.

Di mana bisa membeli tiket Final Liga Champions UEFA?

Tiket Final Liga Champions UEFA biasanya tersedia melalui tiga cara:

Portal tiket resmi kedua tim untuk pertandingan tersebut. Langsung melalui UEFA sendiri. Penjual tiket sekunder, seperti StubHub.

Bagaimana sistem undian Final Liga Champions bekerja?

Sama seperti pertandingan yang sangat diminati di kompetisi klub dan internasional lainnya, badan pengatur menjual tiket Final Liga Champions UEFA bukan melalui jalur penjualan tradisional, melainkan melalui undian, biasanya pada bulan April.

Sebanyak 38.700 tiket dari total 64.500 tiket tersedia untuk dibeli oleh para penggemar dan masyarakat umum.

Kedua tim yang mencapai final akan menerima masing-masing 18.000 tiket, sedangkan tiket sisanya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia.

Berapa harga tiket Final Liga Champions UEFA?

Harga tiket resmi standar untuk Final Liga Champions 2025 ditetapkan oleh UEFA sebagai berikut:

Kategori 4, atau kategori "Fans First": €90 ($102) - disediakan khusus untuk penggemar kedua tim

€90 ($102) - disediakan khusus untuk penggemar kedua tim Kategori 3: €180 ($205)

€180 ($205) Kategori 2: €650 ($738)

€650 ($738) Kategori 1: €950 ($1.080)

Mengingat kenaikan inflasi secara umum, para penggemar kemungkinan besar dapat mengantisipasi kenaikan harga tiket lebih lanjut untuk Final Liga Champions UEFA 2026. Harga tiket akan tetap sama terlepas dari klub mana yang lolos ke pertandingan tersebut, meskipun beberapa tim mungkin memberikan subsidi untuk biaya alokasi tiket bagi para pendukungnya sebagai bentuk loyalitas.

Paket hospitality juga tersedia untuk masyarakat umum, meskipun jumlahnya sangat terbatas dan harganya jauh lebih mahal. Harganya berkisar dari €5.900 ($6.700) per orang untuk akses ke lounge bersama, hingga €12.900 ($14.660) untuk kotak pribadi.

Di mana Final Liga Champions UEFA 2026 akan berlangsung?

Final Liga Champions UEFA 2026 akan digelar di Hungaria, tepatnya di Puskás Aréna yang megah di Budapest, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Diresmikan pada tahun 2019, Puskás Aréna memiliki kapasitas sekitar 65.000 penonton untuk pertandingan internasional besar. Stadion ini berfungsi sebagai kandang tim nasional sepak bola Hongaria dan dengan cepat menjadi pusat acara sepak bola bergengsi di Eropa Tengah.

Tim mana saja yang akan berlaga di Liga Champions 2025/26?