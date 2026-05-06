Semua mata tertuju pada Budapest, tempat PSG akan berhadapan dengan Arsenal dalam Final Liga Champions UEFA di Puskás Aréna pada Sabtu, 30 Mei.

Kapan Final Liga Champions 2026 akan digelar?

Bagaimana cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA?

Dengan telah dipastikannya pertandingan final antara Arsenal dan Paris Saint-Germain, semua proses distribusi tiket telah dimulai.

Ada beberapa cara yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan tiket Final Liga Champions:

Penjualan Tiket Resmi Klub: Arsenal dan PSG masing-masing memiliki sekitar 16.800 tiket. Jendela prioritas Arsenal dibuka hari ini, 7 Mei, sementara PSG menerapkan sistem gelombang untuk pelanggan setia.

Portal Penjualan Kembali UEFA: Jika Anda melewatkan undian bulan Maret, Platform Penjualan Kembali Resmi UEFA adalah satu-satunya cara aman untuk membeli tiket dengan harga nominal yang dikembalikan oleh penggemar lain.

Hospitality Resmi: Bagi mereka yang memiliki anggaran lebih besar (€3.500+), kursi yang terjamin masih tersedia melalui portal Hospitality UEFA, termasuk akses ke lounge premium.

Kapasitas Netral: Selain 34.000 tiket untuk finalis, kursi yang tersisa di Puskás Aréna dialokasikan untuk undian publik UEFA dan keluarga sepak bola internasional.

Pasar Sekunder: Untuk tiket menit-menit terakhir guna mengamankan tempat Anda di final, kunjungi pasar sekunder seperti StubHub .

Bagaimana cara kerja undian Final Liga Champions?

Karena permintaan untuk final sangat besar, UEFA tidak menjual tiket berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Untuk menjaga keadilan, UEFA menggunakan sistem undian (lotere) bagi masyarakat umum.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui:

Jendela Pendaftaran

Para penggemar biasanya mendaftar untuk mendapatkan tiket melalui portal tiket resmi UEFA berbulan-bulan sebelumnya (batas waktu pendaftaran tahun ini adalah 19 Maret 2026).

Pengundian

Setelah periode pendaftaran ditutup, semua permohonan yang memenuhi syarat akan diurutkan secara acak.

Para pemohon yang lolos akan diberi tahu melalui email dan diberikan waktu yang sangat terbatas untuk membeli tiket mereka (maksimal dua tiket per orang).

Tiket Seluler

Semua tiket dikirimkan secara eksklusif melalui aplikasi UEFA Mobile Tickets.

Ini adalah langkah keamanan untuk mencegah penjualan kembali yang tidak sah dan memastikan hanya penggemar sejati yang dapat masuk ke stadion.

Berapa harga tiket Final Liga Champions UEFA?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi, tahap kompetisi, dan lawan yang dihadapi.

Jika Anda cukup beruntung mendapatkan tempat duduk melalui undian resmi, harga untuk final PSG vs Arsenal 2026 adalah:

Kategori Harga Fans First €70 Kategori 3 €180 Kategori 2 €650 Kategori 1 €950

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga, serta situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang PSG vs Arsenal

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Di mana Final Liga Champions UEFA 2026 akan digelar?

Final Liga Champions UEFA 2026 akan digelar di Hongaria, tepatnya di Puskás Aréna, Budapest, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Diresmikan pada tahun 2019, Puskás Aréna memiliki kapasitas sekitar 65.000 penonton untuk pertandingan internasional besar.

Stadion ini berfungsi sebagai kandang tim nasional sepak bola Hungaria dan dengan cepat menjadi pusat acara sepak bola bergengsi di Eropa Tengah.

Apa saja tanggal-tanggal penting Liga Champions 2025/26?

Fase Grup : 16 September 2025 – 28 Januari 2026

Babak Play-off : 17–18 & 24–25 Februari 2026

Babak 16 Besar : 10–11 & 17–18 Maret 2026

Perempat final : 7–8 & 14–15 April 2026

Semifinal : 28–29 April & 5–6 Mei 2026

Final : Sabtu, 30 Mei 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Pertandingan final akan dimulai pada pukul 18:00 CEST.