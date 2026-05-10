Hierarki Konferensi Timur telah berubah, dan panggung kini resmi siap untuk pertarungan antara dua raksasa. Per Senin, 18 Mei 2026, babak Semifinal Konferensi telah berlalu, dan dua tim terakhir di Wilayah Timur siap bertarung memperebutkan Trofi Bob Cousy perak serta satu tempat di Final NBA.

Jalan menuju Trofi Larry O'Brien kini menyempit menjadi pertarungan gaya yang menarik. New York Knicks yang menempati unggulan ke-2, yang baru saja mencatatkan performa dominan di babak playoff, akan menjamu Cleveland Cavaliers yang sedang naik daun dan menempati unggulan ke-4 dalam Game 1 Final Konferensi Timur besok malam di Madison Square Garden.

GOAL memiliki ulasan lengkap tentang cara mendapatkan tiket untuk seri yang sangat penting ini di "The Mecca" dan sekitarnya.









Final Wilayah Timur NBA 2026: Jadwal

Seri ini akan mengikuti format standar 2-2-1-1-1, dengan pertandingan bergantian setiap malam dengan Final Wilayah Barat untuk mendominasi siaran televisi prime-time di ABC, ESPN, dan Prime Video.

Pertandingan 1: Selasa, 19 Mei — 20.30 ET | Madison Square Garden, New York

Pertandingan 2: Kamis, 21 Mei — 20.30 ET | Madison Square Garden, New York

Pertandingan 3: Sabtu, 23 Mei — 20.30 ET | Rocket Arena, Cleveland

Pertandingan 4: Minggu, 24 Mei — 20.30 ET | Rocket Arena, Cleveland

Pertandingan 5*: Selasa, 26 Mei — 20.00 ET | Madison Square Garden, New York

Pertandingan 6*: Kamis, 28 Mei — 20.30 ET | Rocket Arena, Cleveland

Pertandingan 7*: Sabtu, 30 Mei — 20.30 ET | Madison Square Garden, New York *Jika diperlukan





Bagaimana cara membeli tiket Final Wilayah Timur NBA 2026?

Pasar Utama: Ticketmaster tetap menjadi pusat resmi untuk tiket ritel. Stok tiket di loket untuk Pertandingan 1 dan 2 di MSG habis terjual dalam hitungan menit setelah Cavaliers memastikan tempat mereka pada akhir pekan lalu.

Pasar Sekunder: Untuk jaminan masuk, platform seperti StubHub , SeatGeek , dan TickPick adalah pilihan terbaik Anda. Tiket resale yang terverifikasi tersedia untuk semua pertandingan yang telah dikonfirmasi, serta daftar kondisional untuk Pertandingan 5, 6, dan 7 (yang akan dikembalikan sepenuhnya jika pertandingan tidak digelar).

Prioritas Tim: Penggemar Knicks yang terdaftar dalam daftar tunggu sekunder Blue & Gold harus segera memeriksa portal mereka untuk mengetahui ketersediaan tiket terbatas yang dikembalikan oleh tim.

Final Konferensi Timur NBA 2026: Panduan Harga

Dengan juara bertahan Celtics menonton dari rumah, permintaan untuk menyaksikan Knicks kembali ke Final Konferensi Timur telah mendorong harga tiket di MSG ke level tertinggi sepanjang sejarah.

Kategori Tiket Rocket Arena (CLE) Madison Square Garden (NYC) Lantai Atas / "Get-In" $285 – $510 $595 – $960+ Tingkat Bawah Sisi $650 – $1.300 $1.600 – $3.200 Di Pinggir Lapangan / VIP $5.000 $12.500 – $25.000+

Kiat Pro: Jika Anda ingin merasakan atmosfer Final Konferensi tanpa membayar "Mecca Premium," bepergian ke Ohio untuk Pertandingan 3 atau 4 di Rocket Arena menawarkan harga tiket yang kira-kira 50% lebih murah daripada harga kursi di Manhattan.





Pusat Perhatian: Tempat-tempat Final Konferensi Timur

Madison Square Garden (Kota New York): Saat ini, tempat ini tak terbantahkan lagi sebagai pusat dunia bola basket. Knicks tampil dominan di kandang sendiri sepanjang babak playoff ini, dan harga tiket "get-in" di pasar sekunder untuk Pertandingan 1 tetap stabil di angka $595 sebelum biaya tambahan. Siapkan diri untuk menyaksikan barisan depan yang dipenuhi bintang dan suasana yang memukau.

Rocket Arena (Cleveland): Cleveland telah menjadi benteng yang sesungguhnya. Setelah bangkit dari ketertinggalan 0–2 untuk menyingkirkan unggulan teratas Detroit Pistons dalam enam pertandingan, para penggemar setia Cleveland telah mengubah Rocket Arena menjadi lautan suara yang riuh. Permintaan di Northeast Ohio berada di titik tertinggi sejak 2018.

Semifinal Konferensi NBA: Ringkasan Wilayah Timur