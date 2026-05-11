Pertarungan di Wilayah Barat telah mencapai titik keputusasaan yang mutlak. Per Senin, 11 Mei 2026, Babak Semifinal Wilayah Barat telah terbagi menjadi dua alur cerita yang berbeda: unggulan teratas yang berada di ambang kemenangan telak bersejarah, dan pertarungan sengit antara dua raksasa yang imbang 2-2, yang membuat seluruh liga menahan napas.

Dengan Oklahoma City Thunder yang berupaya mengakhiri perlawanan Lakers malam ini dan San Antonio Spurs yang masih terguncang setelah malam Minggu yang kacau di Minneapolis, jalan menuju Trofi Oscar Robertson yang bergengsi kini lebih tidak menentu dari sebelumnya.

Kapan pertandingan Final Konferensi Barat NBA 2026 akan digelar?

Final Wilayah Barat 2026 saat ini diproyeksikan akan dimulai pada Senin, 18 Mei 2026.

Namun, karena NBA bergantian hari antara seri Timur dan Barat, tanggal mulai yang pasti masih belum pasti.

Jadwal: Pertandingan diperkirakan akan digelar setiap dua malam sekali. Jika Thunder berhasil menyapu bersih seri besok dan seri Spurs/Wolves berakhir lebih awal, NBA mungkin akan memajukan tanggal dimulainya seri menjadi Sabtu, 16 Mei .

Format: Seri ini mengikuti format standar 2-2-1-1-1 . Tim unggulan teratas (tim dengan rekor musim reguler terbaik) menjadi tuan rumah Pertandingan 1, 2, 5, dan 7.

Bagaimana cara membeli tiket Final Wilayah Barat NBA 2026?

Pasar Primer: Ticketmaster adalah sumber resmi. Tiket untuk Final Konferensi biasanya mulai dijual dalam waktu 12 jam setelah sebuah tim memastikan tempatnya.

Pasar Sekunder: Bagi yang ingin bertaruh pada pertandingan tertentu, StubHub menawarkan daftar tiket cadangan. Anda dapat membeli tiket untuk "Pertandingan Kandang Final Konferensi Barat 1" sekarang. Jika tim Anda tersingkir, Anda biasanya akan menerima pengembalian dana penuh atau kredit.

Portal Tim: Penggemar Thunder dan Spurs sebaiknya memantau aplikasi resmi tim. Dengan OKC yang tampak seperti raksasa dan "Wemby-mania" yang mencapai puncaknya, persediaan tiket untuk WCF diperkirakan hampir tidak ada.

Bagaimana kondisi terkini di Konferensi Barat?

(1) OKC Thunder vs. (4) LA Lakers: Thunder memimpin 3–0 .

Sorotan: OKC mencatatkan rekor sempurna 7-0 di babak playoff ini. Pertandingan ke-4 malam ini di Los Angeles menjadi "Sweep or Stay" bagi LeBron James.

(2) San Antonio Spurs vs. (6) MN Timberwolves: Seri imbang 2–2 .

Hasil: Minnesota menyamakan kedudukan pada Minggu malam dengan kemenangan 114–109. Pertandingan ini dibayangi oleh pengusiran Victor Wembanyama pada kuarter kedua (Flagrant 2). Pihak liga saat ini sedang meninjau permainan tersebut untuk kemungkinan sanksi lebih lanjut.

Berapa harga tiket Final Wilayah Barat NBA 2026?

Dengan OKC yang berpotensi memastikan tempat mereka di WCF paling cepat malam ini, pasar tiket bereaksi terhadap "Demam Kejuaraan" di Loud City.

Kategori Tiket Pasar Standar (OKC, SAS, MIN) Pasar Premium (LAL) Lantai Atas / "Get-In" $285 – $460 $510 – $920 Sisi Lantai Bawah $640 – $1.380 $1.450 – $3.900 Di Pinggir Lapangan / VIP $5.000+ $12.500 – $35.000+

Semifinal Konferensi NBA: Situasi Terkini Wilayah Barat (10 Mei)

(1) OKC Thunder vs. (4) LA Lakers: Thunder memimpin 3–0 . Pertandingan ke-4 akan digelar Senin malam di Los Angeles.

(2) San Antonio Spurs vs. (6) MN Timberwolves: Spurs memimpin 2–1 . Pertandingan ke-4 akan dimulai malam ini pukul 19.30 ET di Minneapolis.

Pembaruan Undian Draft: Sementara babak playoff berlangsung sengit, Washington Wizards secara resmi memenangkan pilihanpertama secara keseluruhan dalam Undian Draft NBA hari ini, memastikan hak untuk kemungkinan memilih AJ Dybantsa .

Kapan tiket Final Wilayah Barat mulai dijual?

Penjualan umum resmi biasanya dimulai dalam waktu 12 jam setelah Semifinal Konferensi berakhir.

Namun, karena Konferensi Barat sering kali diisi oleh tim-tim unggulan seperti Thunder atau Spurs yang memiliki basis pemegang tiket musiman yang sangat besar, jumlah kursi yang benar-benar tersedia untuk umum sangatlah sedikit.

Jika Anda bukan pemegang tiket musiman, pasar sekunder akan menjadi pilihan paling andal—meskipun mahal—bagi Anda.