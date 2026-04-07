Cara membeli tiket Final Kings Cup 2026: Jadwal, harga, dan informasi tentang Riyadh untuk pertandingan Al Hilal vs Al Kholood

Piala Raja Arab Saudi tetap menjadi kompetisi sistem gugur paling bergengsi di Kerajaan, dan edisi 2026 semakin memanas seiring persiapan Al Hilal untuk menjamu Al Kholood.

Al Hilal, raksasa Riyadh yang sedang memegang gelar juara, bertekad untuk semakin mengukuhkan warisan mereka sebagai klub paling sukses dalam sejarah turnamen ini.

Baik Anda seorang penggemar setia Blue Wave maupun penggemar netral yang ingin merasakan puncak budaya olahraga Timur Tengah, memesan tiket sejak dini sangatlah penting.

GOAL memiliki informasi ketersediaan terbaru beserta panduan lengkap untuk mendapatkan tiket ke Kingdom Arena saat ini.

Kapan pertandingan Al Hilal vs Al Kholood berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Kamis, 23 April 2026 (21:00 AST) Al Hilal vs Al Kholood Kingdom Arena, Riyadh Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al Hilal vs Al Kholood?

Meskipun tiket reguler biasanya dijual melalui aplikasi Blu Store (mitra resmi Al Hilal) atau portal Piala Raja Arab Saudi, kursi-kursi yang sangat diminati bisa habis dalam hitungan menit setelah penjualan umum dibuka.

Untuk memastikan pengalaman yang lancar, para penggemar disarankan untuk menggunakan platform seluler resmi dan pasar sekunder tepercaya yang menjamin akses masuk. Semua tiket untuk pertandingan di Kingdom Arena diterbitkan secara digital.

Bagi penggemar yang mencari opsi menit-menit terakhir untuk menyaksikan Final Piala Raja, Anda dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Kholood?

Tiket Masuk Umum (Di Belakang Gawang): 65 SAR – 150 SAR

65 SAR – 150 SAR Kategori 1 (Tribun Samping): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Tempat Duduk Premium (Tingkat Tengah): 500 SAR – 950 SAR

500 SAR – 950 SAR Kotak Hospitality & VIP: 1.800 SAR – 5.000+ SAR

Harga dapat berubah sesuai permintaan pasar menjelang hari pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Kingdom Arena merupakan mahakarya arsitektur olahraga modern. Awalnya dibangun dengan nama Boulevard Hall dan diselesaikan dalam waktu singkat, arena ini kini menjadi markas permanen Al Hilal.

Kapasitas dan Tempat Duduk: Arena ini dapat menampung sekitar 30.000 penonton. Karena dirancang sebagai tempat tertutup yang kompak, tribunnya curam dan sangat dekat dengan lapangan. Hal ini menciptakan efek seperti kuali di mana suara 30.000 penggemar terasa seperti 100.000. Terdapat 20 kotak VIP yang terletak di tingkat tengah, memberikan sudut pandang terbaik bagi tamu VIP.

Lokasi & Logistik: Terletak di kawasan Hittin, Riyadh, arena ini merupakan bagian dari kompleks Boulevard City yang lebih luas.

Kedatangan: Kami menyarankan Anda tiba pada pukul 19.30 untuk pertandingan yang dimulai pukul 21.00. Lalu lintas di Riyadh bisa sangat padat, terutama di sekitar Boulevard City.

Transportasi: Gunakan aplikasi pemesanan kendaraan seperti Careem atau Uber untuk rute paling langsung. Jika Anda mengemudi, bersiaplah menghadapi keterbatasan tempat parkir di sekitar arena.

Fasilitas: Stadion ini dilengkapi dengan sistem pengatur suhu yang lengkap, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menonton sepak bola terlepas dari cuaca di luar di Riyadh. Wi-Fi berkecepatan tinggi dan gerai makanan premium tersedia di seluruh area concourse.

Untuk pengalaman King's Cup yang paling otentik, cobalah untuk mendapatkan tiket di tribun Utara atau Selatan di belakang gawang. Di sinilah para Ultras Al Hilal memimpin nyanyian, menciptakan suasana yang ritmis dan penuh energi yang telah membuat sepak bola Saudi menjadi sensasi global.