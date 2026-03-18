Cara membeli tiket Final Copa del Rey 2026: Harga tiket pertandingan Atlético de Madrid vs Real Sociedad, informasi tentang Estadio La Cartuja, dan lainnya

125 klub Spanyol mengawali musim ini dengan impian meraih kejayaan di Copa del Rey, namun hanya dua di antaranya yang masih memimpikan trofi saat bertanding di Estadio La Cartuja pada 4 April

Ini akan menjadi acara yang tak boleh dilewatkan, dengan deretan pemain berbakat yang akan turun ke lapangan. Penonton reguler sebanyak lebih dari 50.000 orang telah hadir sejak Final Copa del Rey pindah ke markas permanennya di Seville.

Kapan Final Copa del Rey 2026?

Kapan Sabtu, 4 April 2026 Kick-off 21.00 CET (20.00 GMT) Tim Atletico de Madrid vs Real Sociedad Di mana Estadio La Cartuja, Sevilla, Spanyol Tiket Tiket

Cara membeli tiket Final Copa del Rey

Kedua klub yang berlaga di final Copa del Rey akan menjual tiket melalui situs resmi masing-masing.

Perlu diketahui bahwa kapasitas terbatas, dan permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia. Rata-rata jumlah penonton pada final Copa del Rey terbaru di La Cartuja secara konsisten berada di angka 55.000.

Untuk final 2026, tiket resmi melalui klub-klub yang berpartisipasi diperkirakan akan tersedia sekitar dua minggu sebelum hari pertandingan.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket final Copa del Rey di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Tiket final Copa del Rey: Berapa harganya?

Selalu ada permintaan tinggi untuk tiket Final Copa del Rey, terutama ketika klub-klub terbesar Spanyol terlibat.

Untuk final 2025, harga tiket berkisar antara €70 hingga €280, dengan bagian termurah berada di belakang gawang dan yang termahal terletak di sepanjang pinggir lapangan (Preferencia atau Fondo).

Ingatlah untuk terus memantau situs resmi klub menjelang waktu pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Apa yang bisa diharapkan dari Final Copa del Rey 2026

Barcelona mendominasi ajang Copa del Rey, dengan rekor 32 kali juara. Setelah kemenangan dramatis mereka pada 2025, mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan, meskipun Athletic Bilbao dan Real Madrid selalu menjadi pesaing abadi.

Banyak bintang telah bersinar di panggung Copa del Rey selama bertahun-tahun, tak ada yang lebih menonjol daripada Lionel Messi yang penuh talenta. Legenda Argentina ini masih memegang sejumlah rekor Copa del Rey, termasuk gol terbanyak yang dicetak di final (sembilan) dan penampilan terbanyak di final (tujuh).

Para pendukung beruntung yang berhasil mendapatkan tiket di final Copa del Rey baru-baru ini di Seville pasti merasa uang mereka terbayar. Dalam empat tahun terakhir, tiga final membutuhkan perpanjangan waktu atau adu penalti untuk menentukan pemenang trofi.

Final tahun lalu langsung menjadi pertandingan klasik, dengan Barcelona mengungguli Real Madrid 3-2 setelah perpanjangan waktu, berkat gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dari Jules Kounde yang membuat para penggemar Blaugrana bersorak gembira.

Siapa saja pemenang Copa del Rey baru-baru ini?

Berikut adalah ringkasan dari sepuluh final Copa del Rey terakhir:

Tahun Pemenang Juara kedua Skor 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (perpanjangan waktu) 2024 Athletic Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 adu penalti) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 adu penalti) 2021 Barcelona Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilla 5-0 2017 Barcelona Alaves 3-1 2016 Barcelona Sevilla 2-0 (perpanjangan waktu)

Sejarah Estadio La Cartuja

Estadio La Cartuja adalah stadion serbaguna yang terletak di Isla de la Cartuja, Sevilla. Dibuka pada tahun 1999 untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Dunia, stadion ini sejak saat itu menjadi markas spiritual sepak bola piala Spanyol.

Dengan kapasitas sekitar 57.000 kursi, La Cartuja merupakan salah satu venue terbesar dan termodern di Spanyol. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan UEFA Euro 2020, final UEFA Cup 2003, serta berbagai pertandingan tim nasional Spanyol.

Musim 2025/26 menandai tahun kedelapan berturut-turut di mana final Copa del Rey diselenggarakan di La Cartuja, menyusul perjanjian jangka panjang dengan RFEF untuk tetap menggelar final di ibu kota Andalusia.

Di luar sepak bola, stadion ini telah menjadi tuan rumah bagi penampilan musisi legendaris seperti Madonna, U2, Bruce Springsteen, dan AC/DC, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pusat hiburan terkemuka di Eropa.