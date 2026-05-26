Musim UEFA Conference League akan ditutup di kota bersejarah Leipzig pada 27 Mei 2026, saat dua tim saling berhadapan untuk memperebutkan gelar Eropa.

Pemenang musim ini akan lolos ke fase grup Liga Europa UEFA 2026–27.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan terkait Final UEFA Conference League bulan Mei ini, termasuk berapa harganya dan bagaimana Anda dapat memastikan diri mendapatkan tempat duduk di salah satu acara sepak bola paling menonjol tahun ini.

Kapan Final Liga Konferensi UEFA 2026 berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Lokasi Tiket Rabu, 27 Mei Final Liga Konferensi UEFA: Crystal Palace vs Rayo Vallecano (21.00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Tiket

Cara membeli tiket Final Conference League 2026

Sebagian besar dari 39.700 kapasitas Red Bull Arena disediakan langsung untuk para penggemar dan masyarakat umum.

Kedua klub yang berpartisipasi biasanya menerima alokasi tiket yang sama (masing-masing sekitar 9.000–10.000 tiket), sedangkan sisa tiket dijual kepada para penggemar di seluruh dunia melalui UEFA.com/tickets.

Proses penjualan dan pembagian tiket yang disediakan untuk para penggemar tim finalis diatur langsung dengan klub-klub yang terlibat setelah mereka lolos ke babak final.

Selain itu, penggemar dapat membeli kursi di pasar sekunder, seperti di StubHub, untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Tiket Final Liga Konferensi 2025: Berapa harganya?

Harga tiket resmi untuk Final Liga Konferensi UEFA 2026 berkisar antara €25 hingga €190 dan dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

Fans First: €40 (disediakan khusus untuk penggemar tim finalis)

€40 (disediakan khusus untuk penggemar tim finalis) Kategori 3: €65

€65 Kategori 2: €140

€140 Kategori 1: €190

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub dan UEFA untuk informasi lebih lanjut, serta situs-situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Apa yang bisa diharapkan dari Final Liga Konferensi 2026?

Ini mungkin baru musim ke-5 dari kompetisi klub terbaru di Eropa, tetapi Final-final sebelumnya telah menjadi pertandingan mendebarkan yang membuktikan nilai turnamen ini.

Dari kemenangan perdana Roma hingga kejayaan West Ham pada 2023 di Praha dan kemenangan bersejarah Olympiacos pada 2024, Conference League telah menjadi wadah bagi klub-klub untuk mengukir nama mereka dalam sejarah sepak bola Eropa.

Bagi banyak tim yang terlibat, Conference League merupakan peluang terbaik mereka untuk merebut trofi besar dan memastikan tempat di Liga Europa musim berikutnya.

Leipzig tidak asing lagi dalam menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan besar Eropa, setelah terkenal sebagai kota tuan rumah Piala Dunia 2006 dan UEFA EURO 2024.

Namun, ini adalah pertama kalinya Stadion Leipzig menjadi tuan rumah final Conference League, yang akan menjadi latar belakang modern, menakutkan, dan riuh bagi kedua tim yang bertanding.

Tempat menginap untuk Final Liga Konferensi 2026

Stadion Leipzig di Jerman (juga dikenal sebagai RB Arena) adalah kandang RB Leipzig.

Stadion ini dibuka pada tahun 2004 di lokasi bekas Zentralstadion dan memiliki kapasitas sekitar 42.000 penonton untuk pertandingan internasional (39.700 untuk Final Liga Konferensi).