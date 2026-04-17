Cara membeli tiket Final Conference League 2026: Harga tiket, prediksi, dan informasi lainnya

Musim UEFA Conference League akan ditutup di kota bersejarah Leipzig pada 27 Mei 2026, saat dua tim saling berhadapan untuk memperebutkan gelar juara Eropa.

Pemenang musim ini akan lolos ke fase grup Liga Europa UEFA 2026–27.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan untuk Final UEFA Conference League bulan Mei ini, termasuk harganya dan cara memastikan Anda mendapatkan tempat duduk di salah satu acara sepak bola paling menonjol tahun ini.

Kapan Final Liga Konferensi UEFA 2026 berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Tempat Tiket Rabu, 27 Mei Final Liga Konferensi UEFA (21.00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Tiket

Kapan semifinal Liga Konferensi UEFA 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Kamis, 30 April Leg Pertama: Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace (21.00 CET) Stadion Municipal Henryk Reyman (Krakow) Tiket Kamis, 30 April Leg 1 Semifinal: Rayo Vallecano vs Strasbourg (21.00 CET) Stadion Vallecas (Madrid) Tiket Kamis, 7 Mei Leg 2 Semifinal: Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk (20.00 BST) Selhurst Park (London) Tiket Kamis, 7 Mei Leg 2 Semifinal: Strasbourg vs Rayo Vallecano (21.00 CET) Stade de la Meinau (Strasbourg) Tiket

Cara membeli tiket Final Liga Konferensi 2026

Sebagian besar dari 39.700 kapasitas Red Bull Arena disediakan langsung untuk para penggemar dan masyarakat umum.

Kedua klub yang berpartisipasi biasanya menerima alokasi tiket yang sama (masing-masing sekitar 9.000–10.000), sedangkan tiket sisanya ditawarkan untuk dijual kepada penggemar di seluruh dunia melalui UEFA.com/tickets.

Proses penjualan dan pembagian tiket yang disediakan khusus untuk para penggemar tim finalis diatur langsung bersama klub-klub yang bersangkutan setelah mereka lolos ke babak final.

Selain itu, para penggemar dapat membeli tiket di pasar sekunder, seperti di StubHub, untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Tiket Final Liga Konferensi 2025: Berapa harganya?

Harga tiket resmi untuk Final Liga Konferensi UEFA 2026 berkisar antara €25 hingga €190 dan dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Fans First: €40 (disediakan khusus untuk para penggemar tim finalis)

€40 (disediakan khusus untuk para penggemar tim finalis) Kategori 3: €65

€65 Kategori 2: €140

€140 Kategori 1: €190

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub dan UEFA untuk informasi tambahan, serta situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Apa yang bisa diharapkan dari Final Liga Konferensi 2026?

Ini mungkin baru musim ke-5 dari kompetisi klub terbaru di Eropa, tetapi Final-final sebelumnya telah menjadi pertandingan yang menegangkan dan mendebarkan yang membuktikan nilai turnamen ini.

Dari kemenangan perdana Roma hingga kejayaan West Ham pada 2023 di Praha dan kemenangan bersejarah Olympiacos pada 2024, Conference League telah menyediakan platform bagi klub-klub untuk mengukir nama mereka dalam sejarah sepak bola Eropa.

Bagi banyak tim yang terlibat, Conference League merupakan peluang terbaik mereka untuk merebut trofi besar dan memastikan tempat di Liga Europa musim berikutnya.

Leipzig tidak asing lagi dalam menyelenggarakan acara-acara besar di Eropa, karena kota ini pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006 dan UEFA EURO 2024.

Namun, ini adalah pertama kalinya Stadion Leipzig menjadi tuan rumah pertandingan final Liga Konferensi, yang akan menghadirkan suasana modern, menakutkan, dan riuh bagi kedua tim yang bertanding.

Tempat menginap untuk Final Liga Konferensi 2026

Stadion Leipzig di Jerman (juga dikenal sebagai RB Arena) adalah markas RB Leipzig.

Stadion ini dibuka pada tahun 2004 di lokasi bekas Zentralstadion dan memiliki kapasitas sekitar 42.000 penonton untuk pertandingan internasional (39.700 untuk Final Liga Konferensi).