Cara membeli tiket Final Carabao Cup 2026: Arsenal vs Manchester City, harga tiket EFL Cup, dan lainnya

Apa pun sebutannya, entah itu Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kita akan menyaksikan akhir yang mendebarkan lagi dari kompetisi piala domestik utama Inggris.

Trofi utama pertama musim 2025/26 akan diserahkan di Stadion Wembley pada Minggu, 22 Maret 2026, saat Arsenal berhadapan dengan Manchester City untuk memperebutkan gelar juara.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi penting yang perlu Anda ketahui menjelang Final, termasuk di mana membeli tiket dan cara menonton siaran langsung.

Kapan Final Carabao Cup 2026 berlangsung?

Kapan: Minggu, 22 Maret 2026 Kick-off: TBC (waktu Inggris) Di mana: Stadion Wembley, London Tim: Arsenal vs Manchester City Tiket: Tiket

Apa saja jadwal pertandingan Carabao Cup yang akan datang?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Tiket 22 Maret 2026, TBC Final: Arsenal vs Manchester City di Stadion Wembley Tiket

Tiket Final Carabao Cup 2026: Berapa harganya?

Selalu ada permintaan yang sangat tinggi untuk tiket Final Carabao Cup, dan edisi 2026 tidak akan berbeda. Harga resmi diperkirakan akan mengikuti struktur yang sama seperti final-final Wembley baru-baru ini.

Kategori Harga Dewasa Kursi Premium Level 2 £150 – £125 Kategori 1 £108 Kategori 2 £97 Kategori 3 £76 Kategori 4 £58 Kategori 5 £41

Tarif diskon biasanya tersedia untuk lansia, anak-anak, dan remaja, tergantung pada konfirmasi dari EFL.

Getty Images

Di mana bisa membeli tiket Final Carabao Cup 2026?

Tiket Final Carabao Cup biasanya dijual langsung melalui kedua klub finalis setelah babak semifinal selesai. Setiap klub menerima alokasi tetap, dan permintaan biasanya melebihi pasokan.

Para pendukung juga dapat menjelajahi opsi layanan hospitality di Stadion Wembley atau mencari ketersediaan tambahan di pasar tiket sekunder.

Cara menonton atau streaming Final Carabao Cup 2026

Sky Sports diperkirakan akan menyiarkan Final Carabao Cup secara langsung di Inggris, dengan layanan streaming tersedia melalui NOW dan aplikasi Sky Sports. Rincian siaran akan dikonfirmasi menjelang kick-off.

Penonton internasional juga dapat menonton Final Carabao Cup melalui mitra siaran resmi, termasuk Paramount+ di Amerika Serikat dan beIN Sports di Australia.