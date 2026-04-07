Cara membeli tiket Final AFC Champions League Elite 2026: Jadwal pertandingan di Jeddah, tanggal-tanggal mendatang, harga tiket, dan informasi lainnya

Puncak sepak bola klub Asia telah mencapai titik paling menegangkan. Final AFC Champions League Elite (ACLE) secara resmi akan digelar di kota Jeddah, Arab Saudi, yang penuh semarak.

Format Elite yang baru ini telah menyatukan talenta terbaik benua ini ke dalam turnamen sistem gugur terpusat yang penuh taruhan tinggi. Setelah berakhirnya Babak 16 Besar di Wilayah Timur dan pertandingan penentu Wilayah Barat yang akan datang pada awal April, susunan delapan besar telah siap.

Bahkan jika Anda belum memiliki tiket, masih ada cara untuk masuk ke stadion untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan terbesar. GOAL memiliki informasi terbaru mengenai jadwal pertandingan setelah pengundian babak gugur baru-baru ini, logistik venue, dan platform terbaik untuk mendapatkan tempat duduk Anda.

Kapan Liga Champions AFC Elite digelar?

Babak final terpusat di Jeddah dimulai dengan perempat final pada 16 April 2026, dan mencapai puncaknya pada final besar pada 25 April 2026.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 16 April 2026 (18:15) Perempat final 1: Al Hilal/Al Sadd vs Vissel Kobe King Abdullah Sports City Tiket 17 April 2026 (16:45) Perempat final 2: Al Ahli/Al Duhail vs Johor Darul Ta’zim King Abdullah Sports City Tiket 17 April 2026 (20:00) Perempat final 3: Machida Zelvia vs Al Ittihad/Al Wahda Pangeran Abdullah Al-Faisal Tiket 18 April 2026 (18:15) Perempat final 4: Buriram Utd vs Tractor/Shabab Al Ahli Pangeran Abdullah Al-Faisal Tiket 20 April 2026 (18:15) Semifinal 1: Pemenang QF1 vs Pemenang QF2 King Abdullah Sports City Tiket 21 April 2026 (18:15) Semifinal 2: Pemenang Perempat Final 3 vs Pemenang Perempat Final 4 Kota Olahraga Raja Abdullah Tiket 25 April 2026 (19:15) Final: Pemenang SF1 vs Pemenang SF2 Kota Olahraga Raja Abdullah Tiket

Di mana bisa membeli tiket AFC Champions League Elite?

Untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik, kami sangat menyarankan untuk menggunakan platform resmi dan terverifikasi, termasuk AFC dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) serta WeBook, platform resmi.

Para penggemar akan menerima tiket mereka melalui aplikasi seluler, yang dapat dipindai langsung di gerbang stadion, tanpa perlu dicetak.

Selalu hindari membeli tiket dari akun media sosial yang tidak terverifikasi atau penjual di jalanan. Final ACLE menggunakan kode QR canggih yang terhubung dengan akun pengguna tertentu. Pastikan untuk menggunakan platform terverifikasi yang menjamin akses masuk ke stadion.

Berapa harga tiket AFC Champions League Elite?

Harga tiket untuk babak final ACLE dirancang agar terjangkau bagi berbagai kalangan penggemar, meskipun harga tentu akan meningkat seiring berjalannya turnamen menuju Final.

Kategori 3 (Tiket Umum): Harga biasanya mulai dari SAR 30 hingga SAR 75 untuk pertandingan perempat final. Untuk Final Besar, harga tiket ini bisa naik menjadi SAR 100–SAR 150.

Kategori 2 (Tingkat Menengah): Kursi di bagian tengah atau bawah tribun biasanya berkisar antara SAR 150 hingga SAR 400.

Kategori 1 (Sisi Premium): Tiket dengan pemandangan lapangan terbaik biasanya mulai dari SAR 500 dan bisa naik secara signifikan untuk pertandingan final.

Harga pasar sekunder di Ticombo untuk final saat ini mulai dari sekitar $277 (sekitar SAR 1.040), yang mencerminkan tingginya permintaan untuk acara bersejarah ini.

Bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas, menonton pertandingan perempat final adalah cara terbaik untuk menyaksikan sepak bola elit dengan harga yang lebih terjangkau.

Bagaimana cara mendapatkan tiket AFC Champions League Elite premium?

Bagi penggemar yang ingin menikmati tahap Elite dengan kemewahan mutlak, opsi Hospitality dan Premium tersedia di kedua venue utama. Paket-paket ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menghindari kerumunan dan menikmati fasilitas kelas dunia sejak awal proses pemesanan.

VIP Suites: Menyediakan tempat duduk empuk di bagian VIP eksklusif, termasuk katering kelas atas, makanan ringan, dan minuman selama pertandingan berlangsung. Harga untuk pengalaman elit ini biasanya berkisar antara $350 dan $500 per kursi.

Menyediakan tempat duduk empuk di bagian VIP eksklusif, termasuk katering kelas atas, makanan ringan, dan minuman selama pertandingan berlangsung. Harga untuk pengalaman elit ini biasanya berkisar antara dan per kursi. Kotak Pribadi: Tersedia terutama di King Abdullah Sports City, kotak-kotak ini menawarkan lingkungan pribadi untuk kelompok, lengkap dengan layanan khusus dan pemandangan terbaik di venue.

Tersedia terutama di King Abdullah Sports City, kotak-kotak ini menawarkan lingkungan pribadi untuk kelompok, lengkap dengan layanan khusus dan pemandangan terbaik di venue. Akses Prapenjualan: Mitra bank lokal sering kali memiliki jendela akses awal untuk kursi hospitality.

Apa yang bisa diharapkan dari AFC Champions League Elite?

Sejak dibuka, King Abdullah Sports City telah menjadi markas spiritual sepak bola Jeddah, menjadi tuan rumah derby lokal paling sengit dan final-final internasional besar.

Terletak sekitar 30 km di utara pusat kota, stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 60.000 penonton. Stadion ini dirancang untuk memantulkan suara, menciptakan atmosfer yang memekakkan telinga yang terkenal di seluruh Asia.

Untuk Babak Final ACLE, venue ini akan menampilkan zona penonton yang ditingkatkan dengan permainan interaktif, truk makanan yang menyajikan masakan lokal dan internasional, serta ruang shalat yang dapat diakses di seluruh area concourse.

Meskipun stadion ini sangat modern, ingatlah bahwa adat istiadat setempat tetap berlaku. Kenakan pakaian yang sopan dan perhatikan bahwa stadion ini merupakan lingkungan bebas rokok dan bebas alkohol.