Cara membeli tiket Final AFC Champions League Elite 2026: Harga tiket Al-Ahli Saudi FC vs FC Machida Zelvia & informasi lainnya

Puncak sepak bola klub Asia telah tiba. Musim perdana AFC Champions League Elite (ACLE) yang telah berganti nama ini akan mencapai puncaknya yang dramatis di Jeddah, Arab Saudi, saat raksasa lokal Al-Ahli Saudi FC bersiap menjamu tim kejutan turnamen ini, FC Machida Zelvia.

Bagi para penggemar yang ingin menjadi bagian dari malam bersejarah pada 25 April ini, permintaan tiket telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan Shining Jewel yang diperkirakan akan mencapai batas kapasitas 60.000 penonton, sangatlah penting untuk memesan tempat duduk Anda sejak dini. GOAL telah melacak setiap pembaruan, mulai dari rilis resmi hingga pasar sekunder, untuk memastikan Anda tidak ketinggalan menyaksikan Al-Ahli mengangkat trofi atau Machida Zelvia menyelesaikan perjalanan dongeng mereka. Berikut adalah panduan lengkap untuk mendapatkan tiket Final Elite Liga Champions AFC sekarang juga.

Kapan Final Liga Champions AFC Elite 2026 berlangsung?

Final akbar ini dijadwalkan pada Sabtu, 25 April 2026. Sebagai puncak dari babak final terpusat di Arab Saudi, pertandingan ini akan menjadi sorotan utama dalam kalender sepak bola Asia. Para penggemar harus bersiap untuk kickoff larut malam demi menyesuaikan dengan iklim setempat dan persyaratan siaran.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 25 April 2026 - 21:00 (Waktu Lokal) Al-Ahli Saudi FC vs FC Machida Zelvia King Abdullah Sports City, Jeddah Tiket

Di mana bisa membeli tiket Final Elite Liga Champions AFC?

Tiket untuk Final Elite Liga Champions AFC tersedia melalui dua saluran utama. Bagi penggemar lokal dan mereka yang memiliki akses ke sistem pembayaran Saudi, platform WeBook berfungsi sebagai mitra resmi utama untuk penjualan tiket acara olahraga besar di Kerajaan. Karena popularitas Al-Ahli yang tinggi, tiket utama diperkirakan akan habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis.

Bagi pendukung internasional, penggemar yang datang dari Jepang, atau mereka yang melewatkan periode penjualan awal, Ticombo adalah pilihan terbaik. Platform ini menawarkan tempat yang aman bagi penjual terverifikasi untuk menjual tiket, sehingga menjadi penyelamat bagi penggemar yang membutuhkan jaminan masuk. Tidak seperti penjual di media sosial yang tidak terverifikasi, Ticombo memberikan jaminan perlindungan pembeli, yang sangat penting mengingat pertaruhan tinggi pada final ini.

Berapa harga tiket Final AFC Champions League Elite?

AFC dan panitia penyelenggara lokal berupaya agar final ini tetap terjangkau sekaligus menawarkan pengalaman premium bagi mereka yang mencari kemewahan. Harga bervariasi tergantung permintaan, namun harga pasar saat ini adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Di Belakang Gawang): Mulai dari sekitar SAR 195 ($52) . Ini adalah tiket paling terjangkau dan sangat cocok bagi para pendukung Al-Ahli yang vokal.

Mulai dari sekitar . Ini adalah tiket paling terjangkau dan sangat cocok bagi para pendukung Al-Ahli yang vokal. Kategori 2 (Kursi Sudut): Biasanya dihargai antara SAR 350 dan SAR 500 .

Biasanya dihargai antara . Kategori 1 (Sisi Lapangan/Tribun Utama): Harga berkisar antara SAR 600 hingga SAR 900 , menawarkan pemandangan taktis terbaik dari lapangan.

Harga berkisar antara , menawarkan pemandangan taktis terbaik dari lapangan. Paket Hospitality & Suite VIP: Bagi yang mencari pengalaman hari pertandingan terbaik, paket VIP yang mencakup makan malam mewah dan kursi empuk mulai dari SAR 1.500 ($400) dan dapat mencapai SAR 2.250 ($600) untuk suite paling eksklusif.

Tiket termurah saat ini dijual sekitar $52 di platform sekunder, tetapi menjelang tanggal pertandingan, harga ini diperkirakan akan naik secara signifikan. Jika Anda mencari penawaran terbaik, sangat disarankan untuk memesan sekarang.

Bagaimana cara mendapatkan tiket AFC Champions League Elite?

Untuk memastikan Anda mendapatkan tempat di King Abdullah Sports City, Anda perlu bersikap proaktif. Ikuti langkah-langkah berikut agar Anda tidak ketinggalan:

Pantau Saluran Resmi: Perhatikan akun media sosial resmi Al-Ahli Saudi FC dan aplikasi WeBook. Pengumuman mengenai periode penjualan umum sering kali dilakukan dengan waktu pemberitahuan yang sangat singkat. Gunakan Situs Penjualan Kembali: Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tiket melalui undian utama, langsung kunjungi Ticombo. Ini adalah destinasi utama untuk penjualan kembali yang terverifikasi, memastikan Anda tidak menjadi korban penipuan. Bertindak Cepat untuk Kategori 3: Tiket termurah selalu habis duluan. Jika anggaran adalah prioritas Anda, fokuslah pada tribun atas stadion di mana harga paling rendah. Periksa Paket Hospitality: Terkadang, ketika tiket standar sudah habis terjual, paket hospitality masih tersedia. Meskipun lebih mahal, paket ini menjamin akses masuk dan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang King Abdullah Sports City

Dikenal dengan sebutan Al-Jawhara atau "Permata yang Berkilau", King Abdullah Sports City merupakan salah satu stadion paling canggih secara teknologi di Timur Tengah. Terletak sekitar 30 kilometer di utara pusat kota Jeddah, stadion ini menjadi jantung dari kompleks olahraga raksasa dan memiliki kapasitas lebih dari 60.000 penonton.

Desain stadion ini terinspirasi oleh pola karang lokal dan mashrabiya, menghadirkan estetika unik yang bersinar cemerlang di malam hari. Untuk Final ACLE 2026, suasananya akan sangat meriah. Penggemar Al-Ahli terkenal dengan pertunjukan tifo yang spektakuler dan nyanyian yang memekakkan telinga, yang diperkuat oleh desain atap tertutup stadion, menciptakan keriuhan suara yang sesungguhnya.

Perjalanan dan Akses: Para penggemar yang menuju stadion disarankan menggunakan aplikasi ride-sharing seperti Uber atau Careem, karena parkir dapat sangat padat pada hari pertandingan. Terdapat zona penggemar khusus di luar stadion, yang dibuka empat jam sebelum kickoff, menawarkan makanan, merchandise, dan hiburan. Pastikan Anda telah menyiapkan tiket digital di perangkat seluler Anda, karena stadion menggunakan kode QR dinamis untuk masuk, artinya cetakan kertas mungkin tidak diterima.

Baik Anda seorang pendukung setia Al-Ahli maupun penggemar netral yang ingin menyaksikan sejarah sepak bola Asia, Final Elite Liga Champions AFC 2026 adalah acara yang tidak boleh Anda lewatkan. Pesan tiket Anda hari ini dan bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan di Jeddah.