Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
Book Barcelona Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket FC Barcelona 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, La Liga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Barcelona
LaLiga

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan Barcelona beraksi langsung musim ini, dengan semua tempat untuk mendapatkan tiket

Setiap penggemar sepak bola bermimpi berada di Spotify Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan dribel berliku yang mencengangkan di sisi sayap, melihat Raphinha merobek pertahanan lawan, atau menyaksikan Pedri melepaskan umpan mustahil melalui celah sempit.

Saat FC Barcelona melanjutkan kampanye penuh intensitas mereka di bawah Hansi Flick, mengamankan kursi untuk menyaksikan Barcelona secara langsung di Catalonia tetap menjadi salah satu pengalaman yang paling diburu dalam olahraga Eropa.

Biarkan GOAL memandu Anda mencari tiket Barcelona dan berapa harganya.

Tiket FC BarcelonaPesan Sekarang

Pertandingan Barcelona 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu KOPertandinganKompetisiTiket
Min 16 Agu, 20.00FC Barcelona vs Athletic ClubLa LigaTiket
Min 23 Agu, 19.00Elche CF vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 30 Agu, 19.00FC Barcelona vs Rayo VallecanoLa LigaTiket
Min 6 Sep, 20.00Valencia CF vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Rab 16 Sep, 20.00FC Barcelona vs Real Racing ClubLa LigaTiket
Min 20 Sep, 20.00Sevilla FC vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 27 Sep, 19.00FC Barcelona vs Real SociedadLa LigaTiket
Min 4 Okt, 19.00RC Celta Vigo vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 18 Okt, 19.00FC Barcelona vs RCD MallorcaLa LigaTiket
Min 25 Okt, 19.00FC Barcelona vs Real MadridLa LigaTiket
Min 1 Nov, 19.00CA Osasuna vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 8 Nov, 20.00Atlético Madrid vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 22 Nov, 19.00FC Barcelona vs Villarreal CFLa LigaTiket
Min 29 Nov, 19.00Real Betis vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 6 Des, 19.00FC Barcelona vs Girona FCLa LigaTiket
Min 13 Des, 19.00Deportivo Alavés vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 20 Des, 19.00FC Barcelona vs UD Las PalmasLa LigaTiket
Min 3 Jan, 19.00RCD Espanyol vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 10 Jan, 19.00FC Barcelona vs Getafe CFLa LigaTiket
Min 17 Jan, 19.00Athletic Club vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 24 Jan, 19.00FC Barcelona vs Elche CFLa LigaTiket
Min 31 Jan, 19.00Rayo Vallecano vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 7 Feb, 20.00FC Barcelona vs Atlético MadridLa LigaTiket
Min 14 Feb, 19.00Real Sociedad vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 21 Feb, 19.00FC Barcelona vs Sevilla FCLa LigaTiket
Min 28 Feb, 19.00Villarreal CF vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 7 Mar, 19.00FC Barcelona vs RC Celta VigoLa LigaTiket
Min 14 Mar, 19.00RCD Mallorca vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 21 Mar, 19.00FC Barcelona vs CA OsasunaLa LigaTiket
Min 4 Apr, 20.00Girona FC vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 11 Apr, 20.00FC Barcelona vs Real BetisLa LigaTiket
Min 18 Apr, 20.00FC Barcelona vs RCD EspanyolLa LigaTiket
Rab 21 Apr, 20.00UD Las Palmas vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 2 Mei, 20.00FC Barcelona vs Deportivo AlavésLa LigaTiket
Min 9 Mei, 20.00Real Madrid vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 16 Mei, 20.00FC Barcelona vs Valencia CFLa LigaTiket
Min 23 Mei, 20.00Real Racing Club vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 30 Mei, 20.00Getafe CF vs FC BarcelonaLa LigaTiket

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona?

Menavigasi perilisan tiket FC Barcelona membutuhkan pemahaman atas model alokasi bertingkat klub:

Club Friendlies
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
  • Prioritas Socios (Anggota Klub): Anggota resmi klub mendapat akses prioritas untuk membeli tiket pertandingan tunggal sebelum penjualan dibuka untuk publik umum.
  • Anggota Culés Premium: Pemegang keanggotaan penggemar resmi mendapatkan jendela prioritas kedua, biasanya 5 hingga 7 hari sebelum kick-off. Mendaftar program ini sangat direkomendasikan bagi pendukung non-residen yang memburu tiket dengan harga nominal.
  • Penjualan untuk publik umum: Sisa kursi reguler dirilis secara online melalui portal tiket resmi FC Barcelona sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. Karena pemegang tiket musiman dapat mengembalikan kursi mereka ke sistem melalui program Seient Lliure, tiket tambahan sering muncul dalam batch kecil hingga hari pertandingan.
  • Pasar sekunder: Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, seperti El Clásico, laga gugur Eropa, atau derby melawan Espanyol, penjualan resmi habis dalam hitungan menit. Platform penjualan ulang terverifikasi seperti StubHub menawarkan transfer tiket seluler yang terjamin bagi penggemar yang datang dari luar negeri dan perlu memastikan kursi jauh-jauh hari.

Tiket FC BarcelonaPesan Sekarang

Berapa harga tiket Barcelona?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Barcelona di Camp Nou per pertandingan, harga dewasa berkisar dari €50-€120 saat Anda membelinya langsung melalui klub. Harganya berfluktuasi tergantung siapa lawannya dan di mana Anda duduk di stadion.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket juga tersedia di situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub.

Seperti kebanyakan tim di La Liga, Barcelona menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi kategori ini berbeda dari satu klub ke klub lain.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali mematok biaya tertinggi. Tentu saja ada laga-laga besar melawan lawan ternama, seperti El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), yang masuk kategori tertinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Sejarah Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada 1957 sebagai pengganti stadion lama Les Corts, yang sudah terlalu kecil untuk basis penggemar FC Barcelona yang terus berkembang. Saat itu, stadion ini menjadi yang terbesar di Eropa, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final Piala Eropa/Liga Champions (1989 & 1999) dan dua final Piala Winners Eropa (1972 & 1982), Camp Nou juga pernah menggelar konser yang menampilkan artis-artis top seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi terbarunya, kapasitas tempat duduk diperkirakan meningkat menjadi 105.000, yang sekali lagi akan menjadikannya stadion terbesar di Eropa dalam hal kapasitas tempat duduk dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ketiga di dunia.

Tiket FC BarcelonaPesan Sekarang

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google