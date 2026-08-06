Setiap penggemar sepak bola bermimpi berada di Spotify Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan dribel berliku yang mencengangkan di sisi sayap, melihat Raphinha merobek pertahanan lawan, atau menyaksikan Pedri melepaskan umpan mustahil melalui celah sempit.

Saat FC Barcelona melanjutkan kampanye penuh intensitas mereka di bawah Hansi Flick, mengamankan kursi untuk menyaksikan Barcelona secara langsung di Catalonia tetap menjadi salah satu pengalaman yang paling diburu dalam olahraga Eropa.

Biarkan GOAL memandu Anda mencari tiket Barcelona dan berapa harganya.

Pertandingan Barcelona 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu KO Pertandingan Kompetisi Tiket Min 16 Agu, 20.00 FC Barcelona vs Athletic Club La Liga Tiket Min 23 Agu, 19.00 Elche CF vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 30 Agu, 19.00 FC Barcelona vs Rayo Vallecano La Liga Tiket Min 6 Sep, 20.00 Valencia CF vs FC Barcelona La Liga Tiket Rab 16 Sep, 20.00 FC Barcelona vs Real Racing Club La Liga Tiket Min 20 Sep, 20.00 Sevilla FC vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 27 Sep, 19.00 FC Barcelona vs Real Sociedad La Liga Tiket Min 4 Okt, 19.00 RC Celta Vigo vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 18 Okt, 19.00 FC Barcelona vs RCD Mallorca La Liga Tiket Min 25 Okt, 19.00 FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Tiket Min 1 Nov, 19.00 CA Osasuna vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 8 Nov, 20.00 Atlético Madrid vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 22 Nov, 19.00 FC Barcelona vs Villarreal CF La Liga Tiket Min 29 Nov, 19.00 Real Betis vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 6 Des, 19.00 FC Barcelona vs Girona FC La Liga Tiket Min 13 Des, 19.00 Deportivo Alavés vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 20 Des, 19.00 FC Barcelona vs UD Las Palmas La Liga Tiket Min 3 Jan, 19.00 RCD Espanyol vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 10 Jan, 19.00 FC Barcelona vs Getafe CF La Liga Tiket Min 17 Jan, 19.00 Athletic Club vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 24 Jan, 19.00 FC Barcelona vs Elche CF La Liga Tiket Min 31 Jan, 19.00 Rayo Vallecano vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 7 Feb, 20.00 FC Barcelona vs Atlético Madrid La Liga Tiket Min 14 Feb, 19.00 Real Sociedad vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 21 Feb, 19.00 FC Barcelona vs Sevilla FC La Liga Tiket Min 28 Feb, 19.00 Villarreal CF vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 7 Mar, 19.00 FC Barcelona vs RC Celta Vigo La Liga Tiket Min 14 Mar, 19.00 RCD Mallorca vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 21 Mar, 19.00 FC Barcelona vs CA Osasuna La Liga Tiket Min 4 Apr, 20.00 Girona FC vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 11 Apr, 20.00 FC Barcelona vs Real Betis La Liga Tiket Min 18 Apr, 20.00 FC Barcelona vs RCD Espanyol La Liga Tiket Rab 21 Apr, 20.00 UD Las Palmas vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 2 Mei, 20.00 FC Barcelona vs Deportivo Alavés La Liga Tiket Min 9 Mei, 20.00 Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 16 Mei, 20.00 FC Barcelona vs Valencia CF La Liga Tiket Min 23 Mei, 20.00 Real Racing Club vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 30 Mei, 20.00 Getafe CF vs FC Barcelona La Liga Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Barcelona?

Menavigasi perilisan tiket FC Barcelona membutuhkan pemahaman atas model alokasi bertingkat klub:

Prioritas Socios (Anggota Klub): Anggota resmi klub mendapat akses prioritas untuk membeli tiket pertandingan tunggal sebelum penjualan dibuka untuk publik umum.

Anggota resmi klub mendapat akses prioritas untuk membeli tiket pertandingan tunggal sebelum penjualan dibuka untuk publik umum. Anggota Culés Premium: Pemegang keanggotaan penggemar resmi mendapatkan jendela prioritas kedua, biasanya 5 hingga 7 hari sebelum kick-off. Mendaftar program ini sangat direkomendasikan bagi pendukung non-residen yang memburu tiket dengan harga nominal.

Pemegang keanggotaan penggemar resmi mendapatkan jendela prioritas kedua, biasanya 5 hingga 7 hari sebelum kick-off. Mendaftar program ini sangat direkomendasikan bagi pendukung non-residen yang memburu tiket dengan harga nominal. Penjualan untuk publik umum: Sisa kursi reguler dirilis secara online melalui portal tiket resmi FC Barcelona sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. Karena pemegang tiket musiman dapat mengembalikan kursi mereka ke sistem melalui program Seient Lliure, tiket tambahan sering muncul dalam batch kecil hingga hari pertandingan.

Sisa kursi reguler dirilis secara online melalui portal tiket resmi FC Barcelona sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. Karena pemegang tiket musiman dapat mengembalikan kursi mereka ke sistem melalui program Seient Lliure, tiket tambahan sering muncul dalam batch kecil hingga hari pertandingan. Pasar sekunder: Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, seperti El Clásico, laga gugur Eropa, atau derby melawan Espanyol, penjualan resmi habis dalam hitungan menit. Platform penjualan ulang terverifikasi seperti StubHub menawarkan transfer tiket seluler yang terjamin bagi penggemar yang datang dari luar negeri dan perlu memastikan kursi jauh-jauh hari.

Berapa harga tiket Barcelona?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Barcelona di Camp Nou per pertandingan, harga dewasa berkisar dari €50-€120 saat Anda membelinya langsung melalui klub. Harganya berfluktuasi tergantung siapa lawannya dan di mana Anda duduk di stadion.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket juga tersedia di situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub.

Seperti kebanyakan tim di La Liga, Barcelona menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi kategori ini berbeda dari satu klub ke klub lain.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali mematok biaya tertinggi. Tentu saja ada laga-laga besar melawan lawan ternama, seperti El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), yang masuk kategori tertinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Sejarah Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada 1957 sebagai pengganti stadion lama Les Corts, yang sudah terlalu kecil untuk basis penggemar FC Barcelona yang terus berkembang. Saat itu, stadion ini menjadi yang terbesar di Eropa, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final Piala Eropa/Liga Champions (1989 & 1999) dan dua final Piala Winners Eropa (1972 & 1982), Camp Nou juga pernah menggelar konser yang menampilkan artis-artis top seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi terbarunya, kapasitas tempat duduk diperkirakan meningkat menjadi 105.000, yang sekali lagi akan menjadikannya stadion terbesar di Eropa dalam hal kapasitas tempat duduk dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ketiga di dunia.