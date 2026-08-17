Cara membeli tiket F1 Grand Prix Italia: Tanggal, harga tiket, informasi sirkuit, dan lainnya

Grand Prix Formula 1 Italia kembali digelar di Monza pada 4-6 September 2026 dan tetap menjadi salah satu akhir pekan paling bergairah di seluruh kalender balap.

Dikenal sebagai Temple of Speed, Autodromo Nazionale Monza telah menjadi tuan rumah balapan ini di hampir setiap musim sejak Kejuaraan Dunia dimulai pada 1950, menjadikannya jantung dari gairah motorsport Italia. Nantikan Tifosi yang mengibarkan bendera, kecepatan luar biasa di lintasan lurus, dan atmosfer gila Ferrari yang tak tertandingi di tempat lain di dunia.

Saat tim tertua di olahraga ini balapan di kandang sendiri, tribun cepat penuh, dan suite hospitality serta area premium sudah mulai terjual habis jauh sebelum akhir pekan balapan.

GOAL telah melakukan semua kerja kerasnya untuk Anda. Di bawah ini, Anda akan menemukan jadwal balapan, tempat membeli tiket, harga terkini, dan cara paling cerdas untuk mengamankan kursi sebelum opsi terbaik menghilang. Tiket sudah tersedia sekarang, dan dengan permintaan yang tinggi, membeli lebih awal selalu menjadi pilihan terbaik.

Kapan Grand Prix F1 Italia digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Jumat, 4 September 2026 Latihan Bebas 1 & 2 Autodromo Nazionale Monza, Italia Tiket Sabtu, 5 September 2026 Kualifikasi Autodromo Nazionale Monza, Italia Tiket Minggu, 6 September 2026 Hari Balapan Autodromo Nazionale Monza, Italia Tiket

Jumat secara tradisional menjadi hari bebas menjelajah di Monza, para penggemar bisa mengeksplorasi sebagian besar tribun di sekitar sirkuit sebelum menempati kursi mereka untuk kualifikasi dan balapan. Waktu sesi akan dikonfirmasi mendekati akhir pekan tersebut, jadi ada baiknya mengecek kembali untuk jadwal final saat acara semakin dekat.

Cara membeli tiket Grand Prix F1 Italia

Cara paling mudah untuk membeli tiket Grand Prix Italia adalah melalui StubHub, yang mencantumkan berbagai pilihan di setiap tribun dan area tiket masuk umum di Monza. Ini sangat berguna terutama setelah jalur resmi terjual habis, karena menghubungkan Anda langsung dengan penggemar yang menjual kembali tiket terverifikasi, sering kali dengan harga yang kompetitif.

Tiket resmi juga dijual melalui Formula1.com dan mitra penjualan tiket resmi sirkuit Monza, TicketOne, sementara beberapa reseller terakreditasi, termasuk P1 Travel dan Grandstand Tickets, menawarkan paket tribun, hospitality, dan Paddock Club. Jalur mana pun yang Anda pilih, membeli lebih awal adalah kuncinya. Banyak tribun premium di Monza, termasuk kursi dengan pemandangan ke Ascari Chicane dan Seconda Variante, sudah terjual habis untuk 2026, dan permintaan umum untuk balapan ini secara historis termasuk yang tertinggi di kalender.

Bagi penggemar yang menginginkan fleksibilitas untuk membandingkan pemandangan kursi, harga, dan ketersediaan di seluruh sirkuit dalam satu tempat, StubHub tetap menjadi cara tercepat untuk mencari listing langsung dan mengamankan kursi untuk sesi latihan, kualifikasi, atau hari balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 Italia?

Harga tiket di Monza bervariasi dari tiket masuk umum yang ramah anggaran hingga hospitality kelas atas, memberikan penggemar beberapa cara untuk menikmati akhir pekan sesuai anggaran mereka.

Tiket Masuk Umum (Prato): Cara paling terjangkau untuk masuk, dengan akses ke area rumput terbuka di sekitar sirkuit alih-alih kursi yang dipesan. Tiket masuk umum tiga hari biasanya mulai dari sekitar 450 euro untuk akhir pekan penuh ketika digabungkan dengan biaya perjalanan dan akomodasi dasar, menjadikannya titik masuk bagi penggemar yang sadar anggaran.

Tiket Tribun: Kursi reservasi di salah satu dari banyak tribun bernama di Monza, dengan harga yang bervariasi menurut lokasi dan pemandangan. Tiket tribun tiga hari umumnya mulai dari sekitar 300 euro dan bisa naik menjadi 600 euro atau lebih untuk posisi premium seperti tribun Lateral Parabolica, yang menghadap tikungan terakhir sirkuit yang terkenal.

Hospitality dan Paddock Club: Untuk pengalaman VIP sepenuhnya, paket hospitality premium mencakup santapan gourmet, akses paddock, dan area menonton utama. Paket-paket ini bisa mencapai ribuan euro per orang untuk akhir pekan penuh, dengan beberapa pengalaman kelas atas sudah terjual habis untuk 2026.

Sebagai aturan umum, tiket satu hari untuk kualifikasi atau hari balapan berada di bawah harga tiket penuh tiga hari, sementara tiket hari balapan pada Minggu biasanya menjadi opsi satu hari termahal karena tingginya permintaan. Harga biasanya belum termasuk biaya pemesanan atau pengiriman, dan tarif early-bird atau diskon untuk anak-anak serta lansia mungkin juga tersedia melalui jalur resmi.

Karena Monza merupakan salah satu balapan yang lebih mudah diakses di kalender dibandingkan Grand Prix Eropa lainnya, balapan ini secara konsisten masuk di antara seri yang lebih murah di kalender F1 untuk harga tiket, meski biaya telah sedikit naik dari tahun ke tahun.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Autodromo Nazionale Monza

Terletak di dalam kawasan bekas taman kerajaan di utara Milan, Autodromo Nazionale Monza sarat akan sejarah motorsport. Dibuka pada 1922, ini adalah sirkuit balap purpose-built tertua di daratan Eropa dan yang tertua ketiga di dunia. Layout sepanjang 5,793 kilometer ini terkenal dengan trek lurus panjang berkecepatan penuh yang dipisahkan oleh chicane, termasuk Variante del Rettifilo, Curva Grande, dan Parabolica yang ikonik, yang berpadu menjadikannya sirkuit tercepat di kalender F1 saat ini.

Monza adalah rumah spiritual Ferrari, dan tidak ada tempat lain di kalender yang bisa menandingi intensitas Tifosi yang bersuara lantang, terutama jika Scuderia sedang bersaing untuk meraih kemenangan. Sirkuit ini juga menyandang status sebagai salah satu dari hanya dua lintasan, bersama Silverstone, yang menjadi tuan rumah putaran Kejuaraan Dunia setiap tahun sejak 1950, selain satu kali perpindahan ke Imola pada 1980.

Untuk kenyamanan pada hari acara, perlu dicatat bahwa sebagian besar area tiket masuk umum berupa tanggul rumput, bukan teras berlapis paving, dan beberapa kursi tribun hanya berupa bangku beton sederhana, sehingga bantalan duduk adalah tambahan cerdas untuk perlengkapan hari balapan Anda. Sirkuit ini juga didukung dengan baik oleh bus shuttle dan koneksi kereta dari Milan, menjadikannya salah satu Grand Prix Eropa yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil.

Entah Anda mengejar gemuruh mesin dari Curva Grande atau menyaksikan selebrasi podium dari Parabolica, Monza menghadirkan salah satu akhir pekan balapan paling atmosferis dalam olahraga dunia. Dengan tiket untuk 2026 yang sudah terjual cepat, sekarang adalah waktunya untuk mengamankan kursi Anda di Temple of Speed.



