Cara membeli tiket F1 Grand Prix Italia: tanggal, harga tiket, dan lainnya

Grand Prix Formula 1 Italia kembali digelar di Monza pada 4-6 September 2026, dan tetap menjadi salah satu akhir pekan paling menggairahkan di seluruh kalender balap. Dikenal sebagai Temple of Speed, Autodromo Nazionale Monza telah menjadi tuan rumah balapan ini di hampir setiap musim sejak Kejuaraan Dunia dimulai pada 1950, menjadikannya jantung dari gairah motorsport Italia. Nantikan Tifosi yang mengibarkan bendera, kecepatan luar biasa di lintasan lurus, dan atmosfer gila Ferrari yang tak tertandingi di mana pun dalam grid.

Saat tim tertua di olahraga ini membalap di kandang sendiri, tribun cepat penuh, dan suite hospitality serta area premium sudah mulai terjual habis jauh sebelum akhir pekan balapan.

GOAL telah melakukan semua pekerjaan itu sehingga Anda tidak perlu. Di bawah ini, Anda akan menemukan jadwal balapan, tempat membeli tiket, harga tiket terkini, dan cara paling cerdas untuk mengamankan kursi sebelum opsi terbaik menghilang. Tiket sudah tersedia sekarang, dan dengan permintaan setinggi ini, membeli lebih awal selalu lebih baik.

Kapan Grand Prix Italia digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Jumat, 4 September 2026 Latihan Bebas 1 & 2 Autodromo Nazionale Monza, Italia Tiket Sabtu, 5 September 2026 Kualifikasi Autodromo Nazionale Monza, Italia Tiket Minggu, 6 September 2026 Hari Balapan Autodromo Nazionale Monza, Italia Tiket

Jumat secara tradisional menjadi hari bebas menjelajah di Monza, ketika penggemar bisa mengeksplorasi sebagian besar tribun di sekitar sirkuit sebelum menempati kursi mereka untuk kualifikasi dan balapan. Waktu sesi akan dikonfirmasi mendekati akhir pekan, jadi ada baiknya memeriksa kembali jadwal final saat acara semakin dekat.

Di mana membeli tiket Grand Prix Italia?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Grand Prix Italia adalah melalui StubHub, yang mencantumkan beragam opsi di seluruh tribun dan area general admission di Monza. Ini sangat berguna setelah jalur resmi terjual habis, karena menghubungkan Anda langsung dengan penggemar yang menjual kembali tiket terverifikasi, sering kali dengan harga yang kompetitif.

Tiket resmi juga dijual melalui Formula1.com dan mitra penjualan tiket resmi sirkuit Monza, TicketOne, sementara beberapa reseller terakreditasi, termasuk P1 Travel dan Grandstand Tickets, menawarkan paket tribun, hospitality, dan Paddock Club. Jalur apa pun yang Anda pilih, membeli lebih awal adalah kuncinya. Banyak tribun premium di Monza, termasuk kursi yang menghadap Ascari Chicane dan Seconda Variante, sudah terjual habis untuk 2026, dan permintaan umum untuk balapan ini secara historis termasuk yang tertinggi dalam kalender.

Bagi penggemar yang menginginkan fleksibilitas untuk membandingkan pandangan kursi, harga, dan ketersediaan di seluruh sirkuit dalam satu tempat, StubHub tetap menjadi cara tercepat untuk mencari listing langsung dan mengamankan kursi untuk sesi latihan, kualifikasi, atau hari balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix Italia?

Harga tiket di Monza bervariasi dari general admission yang ramah anggaran hingga hospitality kelas atas, memberikan beberapa cara bagi penggemar untuk menikmati akhir pekan sesuai anggaran mereka.

General Admission (Prato): Cara paling terjangkau untuk masuk, dengan akses ke area rerumputan terbuka di sekitar sirkuit alih-alih kursi yang telah dipesan. Tiket general admission tiga hari biasanya mulai dari sekitar 450 euro untuk akhir pekan penuh ketika digabungkan dengan perjalanan dan akomodasi dasar, menjadikannya titik masuk bagi penggemar yang sadar anggaran.

Tiket Tribun: Tempat duduk yang sudah dipesan di salah satu dari banyak tribun bernama di Monza, dengan harga yang bervariasi berdasarkan lokasi dan pandangan. Tiket tribun tiga hari umumnya mulai dari sekitar 300 euro dan dapat naik hingga 600 euro atau lebih untuk posisi premium seperti tribun Lateral Parabolica, yang menghadap tikungan terakhir terkenal di sirkuit tersebut.

Hospitality dan Paddock Club: Untuk perlakuan VIP sepenuhnya, paket hospitality premium mencakup santapan gourmet, akses paddock, dan area menonton utama. Paket-paket ini bisa mencapai ribuan euro per orang untuk akhir pekan penuh, dengan beberapa pengalaman kelas tertinggi sudah terjual habis untuk 2026.

Sebagai aturan umum, tiket satu hari untuk kualifikasi atau hari balapan berada di bawah harga tiket penuh tiga hari, sementara tiket hari balapan Minggu biasanya menjadi opsi satu hari termahal karena permintaan. Harga biasanya tidak mencakup biaya pemesanan atau pengiriman, dan tarif early-bird atau diskon untuk anak-anak dan lansia juga mungkin tersedia melalui jalur resmi.

Karena Monza merupakan salah satu balapan yang lebih mudah diakses dalam kalender dibandingkan Grand Prix Eropa lainnya, tempat ini secara konsisten berada di antara seri yang lebih murah dalam kalender F1 untuk harga tiket, meski biaya sedikit meningkat dari tahun ke tahun.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Autodromo Nazionale Monza

Terletak di dalam area bekas taman kerajaan di sebelah utara Milan, Autodromo Nazionale Monza sarat dengan sejarah motorsport. Dibuka pada 1922, ini adalah sirkuit balap purpose-built tertua di daratan Eropa dan yang tertua ketiga di dunia. Layout sepanjang 5,793 kilometer ini terkenal dengan lintasan lurus panjang yang dilalui dengan kecepatan penuh dan diselingi chicane, termasuk Variante del Rettifilo, Curva Grande, dan Parabolica yang ikonik, yang berpadu menjadikannya sirkuit tercepat dalam kalender F1 saat ini.

Monza adalah rumah spiritual Ferrari, dan tidak ada tempat lain dalam kalender yang menandingi intensitas Tifosi yang bersuara penuh, terutama jika Scuderia sedang bersaing untuk meraih kemenangan. Sirkuit ini juga memiliki catatan sebagai satu dari hanya dua trek, bersama Silverstone, yang menjadi tuan rumah seri Kejuaraan Dunia setiap tahun sejak 1950, selain satu kali berpindah ke Imola pada 1980.

Untuk kenyamanan pada hari acara, perlu dicatat bahwa sebagian besar area general admission berupa tanggul rumput, bukan teras beraspal, dan beberapa tempat duduk tribun hanya berupa bangku beton sederhana, sehingga bantalan duduk adalah tambahan cerdas untuk perlengkapan hari balapan Anda. Sirkuit ini dilayani dengan baik oleh bus shuttle dan koneksi kereta dari Milan, menjadikannya salah satu Grand Prix Eropa yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil.

Entah Anda mengejar raungan mesin dari Curva Grande atau menyaksikan perayaan podium dari Parabolica, Monza menghadirkan salah satu akhir pekan balapan paling beratmosfer dalam olahraga dunia. Dengan tiket untuk 2026 yang sudah bergerak cepat, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengamankan kursi Anda di Temple of Speed.