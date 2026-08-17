Formula 1 kembali ke hamparan bukit pasir Zandvoort pada Agustus ini untuk balapan yang diprediksi menjadi akhir pekan paling emosional musim ini, dan sangat mungkin yang terakhir dalam bentuk seperti ini. Grand Prix Belanda telah menjadi salah satu seri paling semarak dalam kalender sejak kembali digelar pada 2021, dengan dukungan tuan rumah untuk Max Verstappen mengubah Circuit Zandvoort menjadi lautan oranye setiap tahunnya. Para pembalap, insinyur, dan penggemar secara rutin menempatkannya sebagai salah satu akhir pekan dengan atmosfer terbaik dalam kalender F1.

Tahun 2026 menambah bobot tersendiri, dengan Zandvoort dijadwalkan menjadi tuan rumah ajang ini untuk terakhir kalinya, sebelum balapan tersebut keluar dari kalender pada 2027, dan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, akhir pekan ini juga akan menghadirkan F1 Sprint.

GOAL telah merangkum semua yang perlu Anda ketahui soal tanggal, harga, dan ketersediaan, plus cara tercepat untuk mengamankan kursi sebelum tiket terakhir habis.

Kapan Grand Prix Belanda F1 digelar?

Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 berlangsung selama tiga hari di Circuit Zandvoort, dengan sesi F1 Sprint ditambahkan ke jadwal hari Sabtu untuk pertama kalinya dalam sejarah balapan ini.

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Jumat, 21 Agustus Latihan Bebas & Kualifikasi Sprint Circuit Zandvoort, Belanda Tiket Sabtu, 22 Agustus F1 Sprint & Kualifikasi Circuit Zandvoort, Belanda Tiket Minggu, 23 Agustus Hari Balapan Circuit Zandvoort, Belanda Tiket

Dengan format Sprint untuk pertama kalinya hadir di kalender Zandvoort, hari Sabtu kini punya arti lebih besar, menghadirkan dua sesi kompetitif dalam satu hari alih-alih hanya kualifikasi.

Di mana membeli tiket Grand Prix Belanda F1?

Ada dua tempat yang bisa dilihat. Situs resmi Dutch Grand Prix masih memiliki stok terbatas untuk tiket hari Jumat, sementara tiket Sabtu dan Minggu di sana sudah sepenuhnya habis terjual. Untuk dua hari tersebut, dan bagi siapa pun yang menginginkan lebih banyak pilihan pada Jumat, StubHub menjadi pasar jual kembali utama, dengan daftar penjualan langsung di setiap tribun dan zona tiket umum di sirkuit.

Berapa harga tiket Grand Prix Belanda F1?

Harga tiket di Zandvoort bervariasi tergantung hari, tribun, dan seberapa jauh hari pembelian dilakukan, tetapi cara termurah untuk masuk ke sirkuit tetaplah tiket tunggal hari Jumat, yang mencakup sesi latihan pertama dan Kualifikasi Sprint.

Daftar harga terkini di StubHub untuk balapan 2026 menunjukkan harga awal sebagai berikut:

Jumat (Latihan & Kualifikasi Sprint): mulai dari €80

Sabtu (F1 Sprint & Kualifikasi): mulai dari €199

Minggu (Hari Balapan): mulai dari €355

Pass 2 Hari, Sabtu & Minggu: mulai dari €474

Pass 3 Hari, akhir pekan penuh: mulai dari €443

Jumat tetap menjadi cara yang jauh paling terjangkau untuk merasakan akhir pekan Formula 1 yang sesungguhnya di Zandvoort, menawarkan sesi latihan dan tambahan tontonan Kualifikasi Sprint dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari harga tiket hari balapan. Bagi penggemar dengan anggaran lebih ketat, ini jelas menjadi titik masuk dengan nilai terbaik ke ajang tersebut.

Harga di pasar jual kembali terus bergerak seiring perubahan permintaan, jadi angka-angka ini bisa naik ketika hari penyelenggaraan makin dekat. Area tiket umum di sekitar bukit pasir biasanya berada di kisaran harga yang lebih rendah, sementara kursi tribun dengan tempat duduk reservasi di titik-titik ikonis seperti Tikungan Tarzan atau Arie Luyendijkbocht yang miring di Tikungan 14 dipatok dengan harga premium.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort berada di antara bukit-bukit pasir di pesisir Laut Utara Belanda, sekitar 40 kilometer di sebelah barat Amsterdam, menjadikannya salah satu venue paling indah secara alami dalam kalender Formula 1. Layout sepanjang 4,259 km dengan 14 tikungan ini terkenal dengan tikungan miringnya, sesuatu yang langka di Formula 1 modern. Tikungan 3, yang dikenal sebagai Hugenholtzbocht, dan Tikungan 14, Arie Luyendijkbocht, sama-sama memiliki kemiringan 18 persen, atau 32 derajat, yang mendorong balapan lebih rapat dan lebih banyak peluang menyalip dibanding layout lawas yang pernah ada.

Asal-usul venue ini dapat ditelusuri hingga 1939, ketika sebuah sirkuit jalanan sementara dibangun menggunakan jalan-jalan yang tersisa setelah pembangunan masa perang, sebelum resmi dibuka sebagai trek permanen pada 1948. Antara 1950 dan 1985, sirkuit ini menjadi tuan rumah Grand Prix Belanda sebagai bagian dari Kejuaraan Dunia Formula 1, melahirkan para pemenang legendaris termasuk Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda, dan Alain Prost, sebelum kehilangan tempatnya di kalender selama lebih dari tiga dekade.

Kembalinya Formula 1 pada 2021 mengubah Zandvoort menjadi salah satu tiket yang paling diburu dalam olahraga ini, sebagian besar berkat dominasi Verstappen dan besarnya dukungan penggemar Belanda yang memadati kota pesisir itu setiap Agustus. Bukit-bukit pasir itu sendiri berfungsi sebagai tribun alami, memberi penonton sudut pandang yang tidak biasa ke beberapa tikungan sekaligus, sesuatu yang hanya sedikit sirkuit lain dalam kalender bisa tawarkan.

Dengan 2026 ditandai sebagai penampilan terjadwal terakhir ajang ini di sirkuit Zandvoort untuk saat ini, dan F1 Sprint ditambahkan ke akhir pekan untuk pertama kalinya, ini sedang membentuk diri menjadi salah satu Grand Prix paling bersejarah dan paling sulit dimasuki musim ini. Para penggemar yang berharap menjadi bagian darinya harus mengamankan tiket mereka sedini mungkin.