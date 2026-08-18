Cara membeli tiket F1 Grand Prix Azerbaijan: tanggal, harga tiket, dan lainnya

Tiket GP F1 Azerbaijan kini sudah dijual untuk Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026, yang berlangsung di Sirkuit Kota Baku pada 24 hingga 26 September 2026. Edisi ke-10 balapan ini membuka era regulasi baru Formula 1 di kota yang hidup dengan kekacauan: Max Verstappen menang di sini pada 2025 setelah rekor enam bendera merah dalam sesi kualifikasi, dan kesepakatan baru membuat Baku tetap ada di kalender setidaknya hingga 2030.

Permintaan tiket F1 Baku meningkat setiap tahun, jadi GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan, dari tiket general admission termurah hingga hospitality Paddock Club, untuk mengamankan tiket GP F1 Azerbaijan Anda sebelum grandstand terbaik habis terjual.

Kapan GP F1 Azerbaijan digelar?

GP F1 Azerbaijan 2026 berlangsung dari Kamis, 24 September hingga Sabtu, 26 September 2026, di Sirkuit Kota Baku, Baku, Azerbaijan. Tidak seperti biasanya, hari balapan jatuh pada Sabtu, 26 September, bukan Minggu seperti tradisi, jadi periksa kembali rencana perjalanan Anda sebelum memesan penerbangan dan hotel.

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Di mana membeli tiket GP F1 Azerbaijan?

Tempat terbaik untuk membeli tiket GP F1 Azerbaijan secara online adalah StubHub, tempat Anda bisa membandingkan harga di setiap grandstand dan zona general admission dalam satu tempat. Setiap pembelian didukung jaminan FanProtect dari StubHub, yang berarti tiket Anda terlindungi 100 persen, dan sering kali di sanalah Anda akan menemukan kursi termurah yang tersedia, terutama untuk sektor populer yang sudah habis terjual melalui kanal resmi.

Tiket juga dijual melalui promotor resmi balapan di azerbaijangp.com serta melalui situs web dan aplikasi seluler Sirkuit Kota Baku. Pra-penjualan early bird dimulai pada Desember 2025 dengan diskon 20 persen hingga 15 Desember dan 15 persen hingga 31 Januari 2026. Periode itu kini sudah berakhir, sehingga harga penjualan umum berlaku di semua tempat, dan grandstand yang banyak diminati seperti Azneft dan Icheri Sheher cenderung habis jauh sebelum akhir pekan balapan.

Berapa harga tiket GP F1 Azerbaijan?

Tiket GP F1 Azerbaijan termurah adalah tiket roaming general admission, yang biasanya mulai dari sekitar 150 dolar untuk satu akhir pekan balapan penuh, membuat Baku menjadi salah satu balapan paling terjangkau di kalender Formula 1. Berikut rincian harga di setiap kategori tiket:

General admission (roaming): mulai dari sekitar 150 dolar untuk akhir pekan. Akses ke area berdiri dan area menonton di sekitar sirkuit, termasuk titik di sepanjang lintasan lurus berkecepatan penuh di sisi tepi Laut Kaspia

Tiket grandstand: sekitar 250 hingga 600 dolar untuk akhir pekan tergantung lokasi. Tempat premium seperti Grandstand Azneft di dekat sektor kastel dan lintasan lurus utama dibanderol dengan harga tertinggi

Tiket anak-anak: diskon untuk usia 2 hingga 16 tahun jika didampingi orang dewasa, menjadikan ini salah satu seri yang lebih ramah keluarga di kalender

Paket grandstand F1 Experiences: mulai dari sekitar 899 dolar , termasuk tambahan seperti pit lane walk eksklusif dan foto dengan trofi kejuaraan

Formula 1 Paddock Club: 6.499 dolar untuk tiga hari, akses Paddock Club termurah di seluruh musim 2026, dengan santapan gourmet, bar terbuka, dan pit lane walk harian sudah termasuk

Paket Legend: hingga 9.600 dolar , menambahkan VIP Paddock Pass ke pengalaman Paddock Club penuh

Jika Anda memburu harga serendah mungkin, cek StubHub lebih dulu, karena harga resale bisa turun di bawah harga asli saat balapan semakin dekat. Grandstand layak dipilih di Baku, karena pemandangan dari general admission terbatas di sirkuit jalan raya. Perlu dicatat bahwa semua harga promotor sudah termasuk PPN 18% Azerbaijan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GP F1 Azerbaijan

Azerbaijan Grand Prix bergabung ke kalender Formula 1 pada 2017, setahun setelah Baku pertama kali menjadi tuan rumah kejuaraan dengan nama European Grand Prix pada 2016. Dalam waktu kurang dari satu dekade, balapan ini membangun reputasi sebagai penghasil kekacauan terbesar di olahraga ini. Restart, safety car, drama ban, dan podium tak terduga telah menjadi hal biasa di sini, dan edisi 2026 menandai kali ke-10 mobil F1 melaju melewati ibu kota Azerbaijan.

Balapan 2026 menghadirkan daya tarik tambahan. Ini adalah ajang Baku pertama di era regulasi baru Formula 1, dengan mobil yang lebih ringan, lebih lincah, bahan bakar berkelanjutan, dan grid yang diperluas, sehingga tak ada yang bisa dengan yakin memprediksi siapa yang akan tampil cepat saat paddock tiba pada September. Verstappen menang di sini pada 2025, tetapi Baku punya kebiasaan melahirkan pemenang kejutan, dari kebangkitan Daniel Ricciardo pada 2017 hingga aksi heroik Sergio Perez yang berulang di sirkuit jalan raya.

Akhir pekan balapan ini juga jauh lebih dari sekadar aksi di lintasan. Ajang 2026 menghadirkan konser utama dari band indie pop Glass Animals sebagai bagian dari program hiburan, dan kotanya sendiri berubah menjadi satu festival besar untuk penggemar. September di Baku menghadirkan suhu nyaman sekitar 27 derajat Celsius, ideal untuk menjelajahi Kota Tua yang terdaftar UNESCO, bulevar tepi laut, dan Flame Towers yang terkenal di sela-sela sesi.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Sirkuit Kota Baku

Sirkuit Kota Baku adalah sirkuit jalan raya sepanjang 6,003 kilometer di pusat Baku, Azerbaijan, dengan 20 tikungan dan salah satu sektor flat-out terpanjang di Formula 1. Dirancang oleh Hermann Tilke, lintasan ini membentang di pesisir barat Laut Kaspia dan menyempit hingga hanya 7,6 meter antara Tikungan 7 dan 8 di sektor kastel, nyaris cukup lebar untuk tiga mobil berdampingan. Kombinasi dinding sempit yang tak kenal ampun dan peluang slipstream besar itulah yang membuat Baku menghasilkan begitu banyak drama.

Bagi penonton, tata letaknya adalah sebuah keuntungan. Karena lintasan melewati pusat kota, sebagian besar grandstand berada dalam jarak jalan kaki dari hotel, restoran, dan stasiun metro, dan penggemar bisa menikmati pemandangan tembok benteng abad pertengahan di satu sisi serta menara modern yang berkilau di sisi lain. Grandstand Azneft, Sahil, Mugham, dan Absheron termasuk yang paling populer, menawarkan pandangan ke layar besar dan area pengereman keras tempat aksi salip-menyalip terjadi.

Mencapainya cukup mudah. Bandara Internasional Heydar Aliyev berjarak sekitar 25 menit dari sirkuit, dan jaringan metro serta bus Baku memudahkan perjalanan pada hari balapan. Tiket dikirim dalam bentuk e-ticket print-at-home yang praktis, jadi tidak ada yang perlu diambil saat tiba. Dengan balapan ini sudah masuk kalender setidaknya hingga 2030 dan permintaan terus meningkat setiap musim, langkah cerdasnya sederhana: dapatkan tiket GP F1 Azerbaijan Anda di StubHub hari ini dan mulai rencanakan akhir pekan tak terlupakan di Baku.