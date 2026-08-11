Dengan dimulainya musim Premier League 2026/27, para pendukung Everton menikmati kampanye kedua mereka di stadion tepi laut kelas dunia milik klub. Setelah kepergian bersejarah dari Goodison Park, Hill Dickinson Stadium di Bramley-Moore Dock dengan cepat memantapkan posisinya.

GOAL memiliki semua informasi untuk mendapatkan tiket Everton, termasuk tiket pertandingan tunggal, opsi hospitality, dan detail tiket musiman.

Jadwal pertandingan Everton mendatang di Premier League 2026/27

Bagaimana cara membeli tiket Everton untuk Premier League?

Permintaan tiket di Hill Dickinson Stadium sangat tinggi. Untuk memastikan akses yang adil, Everton mendistribusikan tiket kandang reguler melalui sistem undian anggota resmi.

Portal eTicketing resmi Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) adalah jalur utama untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler.

Berikut yang perlu Anda ketahui:

Keanggotaan resmi Everton & tiket

Anda harus memiliki keanggotaan aktif di eticketing.co.uk/evertonfc untuk mengikuti undian tiket:

Forever Blue+ : Memberikan akses prioritas tingkat tertinggi ke setiap undian pertandingan kandang.

: Memberikan akses prioritas tingkat tertinggi ke setiap undian pertandingan kandang. Forever Blue: Memberikan akses ke pertukaran tiket resmi dan jendela rilis sekunder.

Undian tiket Everton

Kapan mendaftar : Undian dibuka di portal eTicketing 4 pekan sebelum hari pertandingan, Senin pukul 10.00, dan ditutup Selasa pukul 16.00.

: Undian dibuka di portal eTicketing 4 pekan sebelum hari pertandingan, Senin pukul 10.00, dan ditutup Selasa pukul 16.00. Mendaftar dalam grup : Untuk duduk bersama teman atau keluarga, tautkan akun Anda melalui Account Management > Network sebelum mendaftar.

: Untuk duduk bersama teman atau keluarga, tautkan akun Anda melalui Account Management > Network sebelum mendaftar. Hasil: Pendaftar yang berhasil akan diberi tahu pada Kamis sore, dan kartu pembayaran yang terdaftar akan dikenai tagihan secara otomatis.

Cara alternatif membeli tiket Everton

Jika Anda tidak mendapatkan kursi lewat undian, Anda masih punya beberapa opsi yang solid:

Pertukaran Tiket Resmi : Dibuka pada Jumat pukul 10.00 setelah undian, memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi yang tidak dibutuhkan dengan harga nominal kepada anggota.

: Dibuka pada Jumat pukul 10.00 setelah undian, memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi yang tidak dibutuhkan dengan harga nominal kepada anggota. Marketplace Sekunder : Platform penjualan kembali seperti StubHub menyediakan tiket fan-to-fan terverifikasi untuk laga dengan permintaan tinggi seperti Derbi Merseyside.

: Platform penjualan kembali seperti StubHub menyediakan tiket fan-to-fan terverifikasi untuk laga dengan permintaan tinggi seperti Derbi Merseyside. Hospitality pada Hari Pertandingan: Memesan paket hospitality VIP menjamin akses masuk tanpa harus mengikuti undian atau memiliki keanggotaan.

Berapa harga tiket Everton?

Harga tiket di Hill Dickinson Stadium mencerminkan fasilitas modern venue tersebut, sambil tetap menawarkan opsi bertingkat di berbagai kategori usia dan posisi di stadion:

Tiket Liga Individual : Tiket dewasa standar penjualan umum berkisar dari £35 hingga £75+, tergantung kategori pertandingan dan lokasi tribune.

: Tiket dewasa standar penjualan umum berkisar dari £35 hingga £75+, tergantung kategori pertandingan dan lokasi tribune. Tarif Konsesi: Tarif diskon tersedia di semua tribune untuk Lansia (65+), Dewasa Muda (18–21), Junior (11–17), dan di bawah 11 tahun.

Tarif diskon tersedia di semua tribune untuk Lansia (65+), Dewasa Muda (18–21), Junior (11–17), dan di bawah 11 tahun. Safe Standing di South Stand : Tribun kandang South Stand memiliki area safe standing khusus, menghadirkan atmosfer hari pertandingan yang imersif pada tingkat harga entry-level.

: Tribun kandang South Stand memiliki area safe standing khusus, menghadirkan atmosfer hari pertandingan yang imersif pada tingkat harga entry-level. Paket Hospitality: Pengalaman premium pada hari pertandingan dimulai dari sekitar £399–£495 per orang, dengan laga besar seperti Derbi Merseyside dipatok pada tarif yang lebih tinggi.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Everton?

Tiket musiman Everton menjamin kursi yang sudah dipesan untuk semua 19 pertandingan kandang Premier League di Hill Dickinson Stadium selama kampanye 2026/27.

Karena permintaan yang memecahkan rekor setelah peluncuran stadion, tiket musiman untuk musim 2026/27 sudah habis terjual, dengan tingkat perpanjangan yang sangat tinggi di kalangan pemegang tiket saat ini.

Calon pembeli dapat mendaftar ke Daftar Tunggu Tiket Musiman Everton resmi melalui situs web klub, dengan prioritas diberikan kepada anggota Forever Blue yang aktif saat alokasi kursi dibuka.