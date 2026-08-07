Tiket Eredivisie memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk menyaksikan tim-tim seperti Ajax, PSV Eindhoven, dan Feyenoord, bersama kekuatan yang sedang naik daun seperti AZ Alkmaar dan FC Twente.

Meski stadion-stadion ikonis seperti Johan Cruijff ArenA, De Kuip, dan Philips Stadion secara rutin dipadati penonton hingga ludes terjual, tiket tetap diburu oleh penonton yang cermat, pemburu pengalaman stadion dari berbagai negara, dan penggemar sepakbola yang tahu ke mana harus mencari.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting soal tiket Eredivisie yang perlu Anda ketahui untuk musim 2026/27, termasuk harga, jadwal rilis, dan persyaratan Dutch Clubcard.

Pertandingan dan tiket Eredivisie 2026/27 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket Eredivisie 2026/27?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mengamankan kursi di stadion-stadion Belanda, tergantung profil pertandingan, tingkat keamanan, dan waktu perencanaan Anda:

Portal Tiket Resmi Klub: Membeli langsung melalui toko tiket resmi klub (misalnya ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) adalah jalur utama untuk mendapatkan tiket dengan harga normal. Tiket biasanya dirilis secara online 2 hingga 4 pekan sebelum kick-off.

Sistem Dutch Clubcard (Club Card): Di Belanda, pertandingan berisiko tinggi atau dengan permintaan tinggi, seperti De Klassieker atau derby lokal, mewajibkan Dutch Clubcard terverifikasi atau keanggotaan resmi klub. Pengunjung dari luar negeri dapat mendaftar keanggotaan klub digital, misalnya Ajax Club Card atau PSV Supporters Club, untuk membuka izin pembelian bagi laga yang tidak dibatasi.

Platform Jual Kembali Resmi: Sebagian besar klub papan atas Eredivisie menjalankan marketplace jual kembali tiket resmi di situs mereka, yang memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara aman kepada fans terverifikasi dengan harga normal saat pertandingan sold out.

Platform Jual Kembali Sekunder: Jika penjualan resmi habis atau jika Anda tidak memiliki Clubcard untuk laga besar, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi jual kembali tiket digital terverifikasi bagi pelancong internasional. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Eredivisie 2026/27?

Membeli langsung melalui klub-klub Belanda untuk satu pertandingan menawarkan beberapa harga paling kompetitif di antara liga-liga top Eropa:

Tarif Langsung Harga Normal: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar dari €20 hingga €85 , tergantung klub, kategori stadion, dan kategori lawan. Laga liga dengan profil lebih rendah di stadion seperti AFAS Stadion atau Euroborg dimulai dari harga yang lebih murah, sementara pertandingan yang menampilkan "Big Three" berada di kisaran harga lebih tinggi.

Lokasi Tribun: Kursi paling terjangkau, termasuk tribun berdiri aman, berada di belakang gawang pada tribun sisi pendek (Korte Zijde). Tempat duduk tengah di sisi panjang (Lange Zijde) dibanderol dengan harga normal premium.

Tarif Jual Kembali Sekunder: Di platform sekunder seperti StubHub, tiket entry-level untuk pertandingan Eredivisie standar dimulai dari sekitar €30 hingga €45, sementara rivalitas panas seperti De Klassieker atau De Topper memiliki tarif yang ditentukan pasar tergantung posisi klasemen.

Kategori Konsesi: Sebagian besar klub Belanda menawarkan kategori tiket diskon untuk suporter muda, di bawah 12 tahun dan di bawah 18 tahun, serta paket area keluarga untuk pertandingan domestik.

Kapan Eredivisie dimulai?

Didirikan pada 1956, Eredivisie berdiri sebagai salah satu kompetisi kasta tertinggi sepakbola Eropa yang paling semarak, merayakan 70 tahun sepakbola profesional Belanda selama musim 2026/27.

Dikenal di seluruh dunia karena komitmennya terhadap Total Football, talenta akademi yang produktif, dan gaya menyerang, liga Belanda menawarkan atmosfer hari pertandingan yang tidak boleh dilewatkan.

Dari Johan Cruijff ArenA berkapasitas 55.000 penonton yang bergemuruh di Amsterdam dan atmosfer mendidih De Kuip di Rotterdam (Stadion Feyenoord), hingga stadion FC Twente, De Grolsch Veste, atau markas Go Ahead Eagles, De Adelaarshorst, yang lebih intim dan penuh tekanan, budaya suporter Belanda dibangun di atas gairah komunitas yang mendalam, koreografi tifo, dan dukungan vokal tanpa henti.