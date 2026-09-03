Jika Anda ingin membeli tiket Eredivisie untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Bagaimana cara membeli tiket Eredivisie 2026/27?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mengamankan kursi di stadion-stadion Belanda, tergantung pada profil pertandingan, tingkat keamanan, dan jangka waktu perencanaan Anda:

Portal tiket resmi klub: Membeli langsung melalui toko tiket resmi klub, seperti ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl, adalah jalur utama untuk mendapatkan tiket dengan harga normal. Tiket biasanya dirilis secara online 2 hingga 4 pekan sebelum kick-off.

Sistem Dutch Clubcard (Club Card): Di Belanda, pertandingan berisiko tinggi atau dengan permintaan tinggi, seperti De Klassieker atau derby lokal, memerlukan Dutch Clubcard terverifikasi atau keanggotaan resmi klub. Pengunjung dari luar negeri dapat mendaftar keanggotaan klub digital, seperti Ajax Club Card atau PSV Supporters Club, untuk membuka izin pembelian bagi laga yang tidak dibatasi.

Platform penjualan kembali resmi: Sebagian besar klub top Eredivisie menjalankan marketplace penjualan kembali tiket resmi di situs web mereka, yang memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan aman kepada penggemar terverifikasi dengan harga normal saat tiket habis terjual.

Platform penjualan kembali sekunder: Jika penjualan resmi habis atau jika Anda tidak memiliki Clubcard untuk laga-laga besar, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi penjualan kembali tiket digital terverifikasi bagi pelancong internasional. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Eredivisie 2026/27?

Membeli langsung melalui klub-klub Belanda untuk satu pertandingan menawarkan beberapa harga paling kompetitif di antara liga-liga top Eropa:

Harga normal langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar dari €20 hingga €85 , tergantung pada klub, tingkat stadion, dan kategori lawan. Pertandingan liga dengan profil lebih rendah di stadion seperti AFAS Stadion atau Euroborg dimulai dari kisaran yang lebih murah, sementara laga yang menampilkan "Big Three" berada di kisaran lebih tinggi.

Lokasi tribune: Kursi paling terjangkau, serta tribune berdiri yang aman, berada di belakang gawang pada tribune sisi pendek (Korte Zijde). Kursi sentral di sisi panjang (Lange Zijde) memiliki harga normal premium.

Harga penjualan kembali sekunder: Di platform sekunder seperti StubHub, tiket level awal untuk pertandingan Eredivisie standar dimulai dari sekitar €30 hingga €45, sedangkan rivalitas panas seperti De Klassieker atau De Topper memiliki harga yang ditentukan pasar tergantung pada posisi di klasemen liga.

Kategori konsesi: Sebagian besar klub Belanda menawarkan kategori tiket diskon untuk suporter muda, yakni di bawah 12 tahun dan di bawah 18 tahun, serta paket area keluarga untuk pertandingan domestik.

Kapan Eredivisie dimulai?

Didirikan pada 1956, Eredivisie berdiri sebagai salah satu kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa yang paling semarak, merayakan 70 tahun sepak bola profesional Belanda selama musim 2026/27.

Dikenal di seluruh dunia karena komitmennya terhadap Total Football, bakat akademi yang produktif, dan gaya menyerang, liga Belanda menawarkan atmosfer hari pertandingan yang tak boleh dilewatkan.

Dari Johan Cruijff ArenA berkapasitas 55.000 penonton yang bergemuruh di Amsterdam dan De Kuip (Stadion Feyenoord) di Rotterdam yang bergolak, hingga stadion-stadion yang lebih intim dan penuh tekanan seperti De Grolsch Veste milik FC Twente atau De Adelaarshorst milik Go Ahead Eagles, budaya suporter Belanda dibangun di atas gairah komunitas yang mendalam, atraksi tifo, dan dukungan vokal tanpa henti.



