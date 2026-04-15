Cara membeli tiket El Clasico 2026: Tiket Barcelona vs Real Madrid, informasi pertandingan tanggal 10 Mei, dan lainnya

Hanya sedikit tim yang mampu menarik perhatian dunia seperti Barcelona dan Real Madrid — bisa dibilang tidak ada pertandingan yang lebih besar di dunia ini selain El Clásico.

Duo dinamis La Liga ini termasuk di antara tim-tim paling sukses dalam sejarah sepak bola, dengan warisan gemilang berupa gelar juara dan kesuksesan besar yang diraih selama puluhan tahun.

Setiap penggemar sepak bola bermimpi berada di Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan dribel yang memukau dan membingungkan di sayap, atau melihat Kylian Mbappe memukau penonton di Bernabeu, dan GOAL memiliki semua informasinya di bawah ini.

Kapan El Clásico berikutnya?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket Minggu, 10 Mei 2026 Barcelona vs Real Madrid Camp Nou Pesan tiket

Cara membeli tiket El Clásico

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan El Clásico, mulai dari tiket pertandingan individu hingga paket hospitality:

Portal tiket resmi di situs web resmi kedua klub tersebut merupakan penyedia tiket utama, dan kemungkinan besar tiketnya akan habis terjual.

Pertimbangkan pengecer sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir atau jika tiket sudah habis terjual.

Tiket hospitality: Termasuk suite mewah, lounge premium, dan tempat duduk di tingkat klub yang dirancang untuk pengalaman menonton pertandingan yang lebih istimewa. Tamu VIP menikmati area tempat duduk pribadi dengan pemandangan panorama, katering kelas atas, dan layanan yang dipersonalisasi.

Agen perjalanan: Yang berspesialisasi dalam olahraga, seperti SportsBreaks. Selain menyederhanakan pengaturan perjalanan, mereka menawarkan paket gabungan yang sering kali mencakup tiket pertandingan resmi dan penginapan di hotel.

Berapa harga tiket El Clásico?

Karena popularitas yang sangat tinggi dari pertandingan antara Barcelona vs Real Madrid, Anda dapat mengharapkan untuk membayar jauh lebih mahal untuk tiket pertandingan El Clásico dibandingkan dengan pertandingan La Liga lainnya.

Melalui saluran resmi, harganya mulai dari sekitar €100 jika duduk di belakang gawang, hingga harga empat digit yang sangat mahal untuk paket perhotelan dan kemewahan lengkap.

Di pengecer sekunder, seperti StubHub, harga tiket dipengaruhi oleh penetapan harga dinamis, sehingga harganya bisa jauh lebih mahal daripada pertandingan lainnya.

Di mana El Clásico diadakan?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu adalah stadion dengan atap yang dapat dibuka-tutup di Madrid. Dengan kapasitas tempat duduk hampir 80.000, stadion ini merupakan stadion sepak bola terbesar kedua di Spanyol, dan telah menjadi markas Real Madrid sejak selesai dibangun pada tahun 1947.

Bernabéu merupakan salah satu venue sepak bola paling terkenal di dunia dan telah menjadi tuan rumah final Piala Eropa/Liga Champions UEFA sebanyak empat kali (1957, 1969, 1980, dan 2010), serta final Piala Dunia FIFA 1982, di mana Italia mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-1.

Selain sepak bola, Bernabeu juga telah menjadi tuan rumah bagi banyak legenda musik internasional dan lokal selama bertahun-tahun, termasuk Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, dan yang terbaru Taylor Swift selama tur Eras-nya yang memecahkan rekor.

Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada tahun 1957 sebagai pengganti stadion Les Corts yang lama, yang sudah terlalu kecil untuk menampung basis penggemar FC Barcelona yang terus bertambah.

Stadion ini menjadi stadion terbesar di Eropa pada saat itu, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final Piala Eropa/Liga Champions (1989 & 1999) dan dua final Piala Winners Eropa (1972 & 1982), Camp Nou juga telah menyelenggarakan konser yang menampilkan artis-artis papan atas seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi baru-baru ini, kapasitas tempat duduk diperkirakan akan meningkat menjadi 105.000, yang akan kembali menjadikannya stadion dengan kapasitas tempat duduk terbesar di Eropa dan stadion sepak bola terbesar ketiga di dunia.