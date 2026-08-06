Cara membeli tiket El Clasico 2026: tiket Barcelona vs Real Madrid, informasi laga 25 Oktober, La Liga, dan lainnya

Hanya sedikit tim yang mampu menarik perhatian dunia seperti Barcelona dan Real Madrid - bisa dibilang tidak ada laga yang lebih besar di planet ini selain El Clásico.

Dua raksasa dinamis La Liga termasuk di antara tim-tim paling sukses dalam sejarah sepak bola. Setiap tahun, jutaan suporter berusaha menyaksikan Lamine Yamal bersama Barca, atau Kylian Mbappé, Jude Bellingham, dan Vinícius Júnior membongkar pertahanan untuk Real Madrid.

GOAL memiliki semua informasi tentang cara mendapatkan tiket El Clasico di bawah ini.

Kapan El Clásico berikutnya?

LaLiga - Pekan 10 25 Okt 2026 - 10.00 Spotify Camp Nou

Cara membeli tiket El Clásico

Karena El Clásico adalah pertandingan dengan permintaan tertinggi dalam sepak bola klub, perilisan tiket mengikuti sistem prioritas yang ketat melalui saluran resmi klub sebelum masuk ke pasar sekunder:

Rilis resmi untuk anggota klub: Kedua klub memprioritaskan anggota resmi mereka (Socios untuk Real Madrid; Socios dan Culés Premium untuk FC Barcelona). Jendela anggota resmi dibuka sekitar 7 hingga 10 hari sebelum kick-off, sehingga stok yang tersedia untuk penjualan umum sangat terbatas.

Penjualan umum: Kursi standar yang masih tersisa akan dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan di portal resmi klub (realmadrid.com atau fcbarcelona.com). Biasanya tiket ini habis dalam hitungan detik.

Pasar sekunder: Bagi pelancong internasional atau fan yang ketinggalan penjualan resmi, platform penjualan ulang tepercaya seperti StubHub menyediakan cara aman untuk membeli tiket digital terverifikasi jauh-jauh hari sebelumnya atau bahkan hingga kick-off.

Paket VIP & hospitality: Cara paling andal untuk menjamin kursi langsung dari klub tanpa antrean anggota. Tiket VIP mencakup tempat duduk lower-tier sisi panjang lapangan, akses ke lounge stadion privat, katering gourmet, dan layanan bar gratis.

Berapa harga tiket El Clásico?

Karena permintaan global yang tak tertandingi, El Clásico dibanderol dengan harga premium jauh di atas pertandingan La Liga pada umumnya:

Harga nominal : Tiket standar dengan harga nominal dimulai dari sekitar €120 hingga €150 untuk kursi tingkat atas atau di belakang gawang (Fondos), dan naik menjadi €350 hingga €500+ untuk lokasi utama di tengah sisi panjang lapangan (Tribuna / Lateral).

Pasar sekunder : Di platform seperti StubHub, harga pasar sekunder berfluktuasi berdasarkan penetapan harga dinamis. Tiket sekunder level masuk umumnya dimulai dari €250 hingga €350, sementara kursi utama Kategori 1 untuk laga penentu gelar bisa mencapai €600 hingga €1.200+.

VIP & hospitality : Paket pengalaman VIP resmi berkisar dari €950 hingga €2.500+ per kursi, tergantung lokasi tribun stadion dan fasilitas lounge yang disertakan.

Di mana El Clásico digelar?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabeu adalah stadion beratap buka-tutup di Madrid. Dengan kapasitas hampir 80.000 penonton, stadion ini merupakan stadion sepak bola terbesar kedua di Spanyol, dan telah menjadi kandang Real Madrid sejak selesai dibangun pada 1947.

Bernabeu adalah salah satu venue sepak bola paling terkenal di dunia dan telah empat kali menjadi tuan rumah final Piala Eropa/Liga Champions UEFA (1957, 1969, 1980 & 2010), serta Final Piala Dunia FIFA 1982, saat Italia mengalahkan Jerman Barat 3-1.

Di luar sepak bola, Bernabeu juga telah menjadi tuan rumah bagi banyak legenda musik internasional dan lokal selama bertahun-tahun, termasuk Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, dan yang terbaru Taylor Swift dalam Eras Tour yang memecahkan rekor.

Camp Nou

Stadion Camp Nou dibangun pada 1957 sebagai pengganti stadion lama Les Corts, yang sudah menjadi terlalu kecil untuk basis fan FC Barcelona yang terus berkembang.

Stadion ini menjadi stadion terbesar di Eropa pada saat itu, dengan kapasitas 93.053 penonton.

Selain menjadi tuan rumah dua final Piala Eropa/Liga Champions (1989 & 1999) dan dua final European Cup Winners' Cup (1972 & 1982), Camp Nou juga menggelar konser yang menampilkan artis papan atas seperti U2, Bruce Springsteen, dan Beyonce.

Setelah renovasi terbarunya, kapasitas tempat duduknya diperkirakan meningkat menjadi 105.000, yang sekali lagi akan menjadikannya stadion terbesar dalam hal kapasitas tempat duduk di Eropa dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ketiga di dunia.