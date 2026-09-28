Cara membeli tiket Dubai Basketball vs FC Barcelona: tanggal di Coca-Cola Arena, harga tiket, dan lainnya

Dubai Basketball menjamu raksasa Eropa FC Barcelona dalam laga EuroLeague bersejarah di Coca-Cola Arena. Para penggemar di seluruh UEA bersiap menyambut aksi basket berintensitas tinggi saat talenta internasional elite turun ke lapangan di Dubai.

Pertandingan ini menandai tonggak luar biasa dalam sejarah olahraga Timur Tengah, dengan raksasa EuroLeague FC Barcelona berhadapan langsung dengan Dubai Basketball di hadapan pendukung tuan rumah yang penuh semangat.

GOAL menghadirkan semua detail penting tiket, informasi venue, dan pilihan harga agar Anda bisa mendapatkan kursi termurah yang tersedia saat ini.

Kapan Dubai Basketball vs FC Barcelona?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 29 Sep 2026 pukul 20.00 Dubai Basketball vs FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubai, UEA Tiket

Di mana membeli tiket Dubai Basketball vs FC Barcelona?

Tiket resmi untuk pertandingan Dubai Basketball terutama dijual melalui platform resmi yang berwenang, termasuk Platinumlist dan loket resmi Coca-Cola Arena. Membeli langsung dari platform utama saat penjualan umum memberi penggemar akses langsung ke harga standar sesuai nilai nominal.

Platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Dubai Basketball vs FC Barcelona?

Harga tiket resmi untuk Dubai Basketball vs FC Barcelona bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan lokasi di arena. Tiket masuk standar di outlet utama seperti Platinumlist dan portal resmi venue dibanderol mulai dari AED 75 untuk kursi masuk umum.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir. Tiket di pasar sekunder biasanya mulai dari sekitar AED 150.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Dubai Basketball vs FC Barcelona

Duel antara Dubai Basketball dan FC Barcelona ini menjadi salah satu pertandingan basket yang paling dinantikan musim ini di kawasan tersebut. Menyaksikan aksi EuroLeague secara langsung di Dubai memberi para penggemar basket lokal kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk melihat para pemain kelas dunia bertanding di kota mereka sendiri.

Informasi penting tiket dan acara untuk penggemar: