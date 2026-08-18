Cara membeli tiket Crystal Palace 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, dan informasi tiket musiman

Crystal Palace telah bertransformasi dari tim yang terus-menerus bertahan hidup menjadi pengoleksi trofi sejati. Kemenangan Piala FA atas Manchester City pada 2025 mengakhiri penantian 164 tahun untuk trofi besar, dan Palace melanjutkannya dengan mengangkat trofi Eropa, yang menegaskan salah satu periode paling luar biasa dalam sejarah klub.

Kini era baru dimulai di Selhurst Park. Pierre Sage memimpin untuk kampanye penuh pertamanya, dengan sepak bola Eropa kembali masuk kalender bersamaan dengan daftar pertandingan Premier League yang menghadirkan Manchester City, Liverpool, dan Newcastle ke London selatan sebelum Natal.

Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan tiket Crystal Palace musim ini? Biarkan GOAL menunjukkan secara tepat opsi apa saja yang Anda miliki untuk menyaksikan Crystal Palace bermain langsung selama kampanye 2026/27.

Apa saja pertandingan Crystal Palace 2026/27 yang akan datang?

Di bawah ini Anda bisa menemukan pertandingan Premier League Crystal Palace yang akan datang untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Stadion Tiket Sab 22 Agu 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Tiket Sab 29 Agu 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, London Tiket Sab 5 Sep 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, London Tiket Sab 12 Sep 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, London Tiket Sab 19 Sep 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Tiket Sab 10 Okt 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, London Tiket Sab 17 Okt 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Tiket Sab 24 Okt 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, London Tiket Sab 31 Okt 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, London Tiket Sab 7 Nov 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, London Tiket Sab 21 Nov 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Tiket Sab 28 Nov 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, London Tiket Rab 2 Des 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, London Tiket Sab 5 Des 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Tiket

Palace juga tampil di kompetisi Eropa musim ini, dengan jadwal tersebut ditambahkan ke agenda yang sudah padat di Selhurst Park.

Bagaimana cara membeli tiket Crystal Palace 2026/27?

Cara paling mudah diakses untuk membeli tiket Crystal Palace adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk pertandingan kandang dan tandang tanpa keanggotaan atau poin loyalitas.

Tiket di Selhurst Park dirilis secara bertahap, pertama untuk pemegang tiket musiman, lalu untuk anggota yang diperingkat berdasarkan poin loyalitas, dan baru setelah itu dijual secara umum jika masih tersisa. Dengan kapasitas sedikit di atas 25.000, tingkat perpanjangan tiket musiman yang nyaris total, dan sepak bola Eropa yang menambah permintaan, sangat sedikit pertandingan yang benar-benar mencapai tahap akhir tersebut. Bagi siapa pun yang tidak memiliki keanggotaan atau riwayat pembelian yang mapan, jalur resmi jarang menghasilkan tiket.

StubHub menghilangkan hambatan itu sepenuhnya. Anda bisa menelusuri daftar untuk pertandingan apa pun, membandingkan kursi di seluruh stadion, dan membeli dalam hitungan menit. Untuk laga kandang terbesar, melawan Manchester City, Liverpool, dan Newcastle, membeli lebih awal memberi Anda pilihan kursi paling luas sebelum ketersediaan makin terbatas.

Berapa harga tiket Crystal Palace?

Tiket dewasa Crystal Palace di Selhurst Park dimulai dari sekitar £35 untuk pertandingan standar Premier League, dengan harga naik berdasarkan lokasi kursi, lawan, dan tanggal.

Kursi yang sama bisa dibanderol berbeda dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dan laga dengan permintaan tertinggi habis terjual lewat saluran resmi sebelum sebagian besar suporter sempat melihatnya. Di StubHub, harga mencerminkan permintaan langsung alih-alih kategori tetap, sehingga pertandingan melawan Ipswich dan Hull menawarkan nilai terbaik pada musim gugur, sementara Manchester City dan Liverpool berada di level premium.

Kesuksesan Palace belakangan ini telah mendorong permintaan lebih tinggi daripada titik mana pun dalam sejarah klub, yang membuat pemesanan lebih awal menjadi faktor terbesar dalam menentukan berapa yang Anda bayar.

Bagaimana sejarah Selhurst Park?

Selhurst Park adalah stadion sepak bola di Borough London Croydon dan telah menjadi kandang Crystal Palace sejak dibuka pada 1924, dengan kapasitas saat ini sedikit di atas 25.000.

Stadion ini pernah menjadi tuan rumah sepak bola internasional serta pertandingan selama Olimpiade Musim Panas 1948, dan digunakan bersama oleh Charlton Athletic dari 1985 hingga 1991 serta Wimbledon dari 1991 hingga 2003. Rencana untuk merenovasi dan memperluas stadion disetujui kembali oleh Dewan Croydon pada Agustus 2024, dengan pekerjaan awal sedang berlangsung dan penyelesaiannya diusulkan untuk musim panas 2027.

Selhurst Park juga akrab bagi penonton televisi, setelah digunakan dalam serial Apple TV Ted Lasso sebagai Nelson Road, kandang fiktif AFC Richmond. Tribunnya yang rapat, curam, dan dukungan kandang yang terkenal berisik menjadikannya salah satu laga tandang yang paling mengintimidasi di Premier League.