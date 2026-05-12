Cara membeli tiket Coppa Italia 2026: Harga tiket menit-menit terakhir untuk Final Coppa Italia di Stadio Olimpico & informasi lainnya

Coppa Italia 2025/26 telah memasuki babak final.

Setelah selesainya babak semifinal dua leg pada akhir April, undian untuk pertandingan puncak di Stadio Olimpico kini telah ditetapkan.

Kapan Final Coppa Italia antara Inter Milan vs Lazio akan digelar?

Tanggal Pertandingan (CET) Lokasi Tiket Rabu, 13 Mei Inter Milan vs Lazio (21.00) Stadio Olimpico (Roma) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Coppa Italia Inter Milan vs Lazio?

Karena ini adalah babak final, proses pembelian tiket berbeda dari babak-babak sebelumnya:

Portal Resmi: Tiket terutama didistribusikan melalui situs web resmi kedua finalis (Inter dan Lazio) serta situs resmi Lega Serie A.

Bagian Netral: Sebagian area Stadio Olimpico sering kali disediakan untuk penggemar netral, meskipun tiket ini habis terjual dalam waktu singkat setelah dirilis.

Pasar Sekunder: Karena final ini merupakan acara yang terjual habis, para penggemar sering beralih ke platform seperti StubHub. Karena ini adalah final "bergaya Derby" yang sangat penting bagi Lazio di kandang mereka sendiri, harga di pasar sekunder jauh lebih tinggi daripada harga nominal.

Berapa harga tiket pertandingan Coppa Italia Inter Milan vs Lazio?

Pada tahap ini, harga resmi di Stadio Olimpico biasanya mulai dari €60 untuk area Curve (di belakang gawang) dan bisa melebihi €250 untuk kursi Tribuna premium.

Di platform penjualan kembali, harga awal diperkirakan akan lebih tinggi mengingat besarnya pertandingan ini.

Bagaimana jadwal sisa Coppa Italia 2025/26?

Babak penyisihan Coppa Italia 2025/26 dimulai pada bulan Agustus dengan delapan tim dari Serie B dan Serie C yang bersaing. Empat pemenang maju ke babak pertama, di mana tim-tim Serie B yang tersisa memulai perjuangan mereka di Piala ini, bersama dengan tim-tim Serie A yang berada di peringkat 9-20. Delapan tim teratas Serie A kemudian akan bergabung mulai dari babak 16 besar. Berikut adalah tanggal-tanggal babak yang tersisa:

4-11 Februari: Perempat final

3-5 Maret: Semifinal (leg pertama)

21-23 April: Semifinal (leg kedua)

13 Mei: Final

Siapa saja pemenang Coppa Italia terbaru?

Di bawah ini adalah sepuluh pemenang terakhir Coppa Italia. Semua final dimainkan di Stadio Olimpico di Roma, kecuali edisi 2021, yang diselenggarakan di Mapei Stadium - Citta del Tricolore di Reggio Emilia, karena pembatasan COVID.