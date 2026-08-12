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Book Coppa Italia 2026/27 Tickets

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Cara membeli tiket Coppa Italia 2026/27: Kabar terbaru tim, harga tiket rata-rata & lainnya

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Coppa Italia

Begini cara Anda bisa mengamankan kursi untuk sejumlah laga piala mendatang di Italia

Tidak ada yang lebih menggairahkan daripada menyaksikan sepak bola di bawah sorot lampu di sejumlah stadion ikonik Eropa, dan Anda bisa menyalurkan gairah olahraga Anda dengan memesan tiket Coppa Italia hari ini untuk pertandingan-pertandingan mendatang di Italia.

Meski juara bertahan Coppa Italia saat ini, Inter Milan, baru akan masuk ke kompetisi pada babak 16 besar pada Desember, ada banyak duel piala menarik dalam waktu dekat. Putaran pertama edisi 2026/27 berlangsung dari 14-17 Agustus, dengan tim-tim Serie A ternama seperti Lazio, Fiorentina, dan Torino semuanya akan bermain.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket Coppa Italia, bagaimana Anda bisa mengamankan kursi, berapa harganya, dan masih banyak lagi.

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Jadwal pertandingan Coppa Italia 2026/27 mendatang

Babak pendahuluan telah rampung, dengan empat tim Serie B/C lolos. Berikut yang akan datang dalam kalender, termasuk venue putaran pertama:

Tanggal & WaktuPertandinganVenueTiket
Jum, 14 Agu (18:00)Parma vs Vicenza/CataniaStadio Ennio Tardini, ParmaTiket
Jum, 14 Agu (18:30)Cagliari vs Arezzo/Union BresciaUnipol Domus, CagliariTiket
Jum, 14 Agu (20:45)Monza vs AvellinoU-Power Stadium, MonzaTiket
Jum, 14 Agu (21:15)Fiorentina vs Benevento/RavennaStadio Artemio Franchi, FlorenceTiket
Sab, 15 Agu (18:00)Catanzaro vs SüdtirolStadio Nicola Ceravolo, CatanzaroTiket
Sab, 15 Agu (18:30)Udinese vs PadovaBluenergy Stadium, UdineTiket
Sab, 15 Agu (20:45)Venezia vs ModenaStadio Pier Luigi Penzo, VeniceTiket
Sab, 15 Agu (21:15)Torino vs CarrareseStadio Olimpico Grande Torino, TurinTiket
Min, 16 Agu (18:00)Frosinone vs Juve StabiaStadio Benito Stirpe, FrosinoneTiket
Min, 16 Agu (18:30)Genoa vs Ascoli/PotenzaStadio Luigi Ferraris, GenoaTiket
Min, 16 Agu (20:45)Hellas Verona vs Virtus EntellaStadio Marcantonio Bentegodi, VeronaTiket
Min, 16 Agu (21:15)Lazio vs MantovaStadio Olimpico, RomeTiket
Sen, 17 Agu (18:00)Pisa vs EmpoliArena Garibaldi, PisaTiket
Sen, 17 Agu (18:30)Sassuolo vs CesenaMapei Stadium, Reggio EmiliaTiket
Sen, 17 Agu (20:45)Cremonese vs SampdoriaStadio Giovanni Zini, CremonaTiket
Sen, 17 Agu (21:15)Palermo vs LecceStadio Renzo Barbera, PalermoTiket
Rab, 2 SepPutaran kedua (16 pemenang dari putaran pertama, pertandingan akan dikonfirmasi)Venue akan dikonfirmasiTiket
2 & 16 DesBabak 16 besar (delapan pemenang putaran kedua plus delapan unggulan teratas Serie A)Venue akan dikonfirmasiTiket
3 & 10 Feb 2027Perempat-final (pertandingan akan dikonfirmasi)Venue akan dikonfirmasiTiket
2/3 Mar & 20/21 Apr 2027Semi-final, dua leg (pertandingan akan dikonfirmasi)Venue akan dikonfirmasiTiket
Rab, 19 Mei 2027Final (finalis akan dikonfirmasi)Stadio Olimpico, RomeTiket

Dua belas klub Serie A masuk pada tahap putaran pertama, bergabung dengan para pemenang dari babak pendahuluan dan sebagian besar kontestan Serie B. Sisa tim kasta teratas, termasuk juara bertahan Inter Milan, bersama tim lain yang finis di tujuh besar Serie A musim lalu, mendapat bye langsung ke babak 16 besar pada Desember.

Cara membeli tiket pertandingan Coppa Italia

Tiket Coppa Italia bisa dibeli langsung melalui situs resmi klub tuan rumah. Ini adalah metode paling tepercaya untuk mengamankan kursi, terutama pada babak-babak awal kompetisi. Untuk babak awal itu, tiket kecil kemungkinan akan habis terjual dengan cepat, tetapi untuk pertandingan di fase-fase akhir, permintaan biasanya meningkat pesat.

Distribusi tiket Coppa Italia juga bergantung pada tahap kompetisi. Pada fase awal, tiket dirilis sekitar 3-4 pekan sebelumnya. Namun, saat memasuki fase akhir, rentang waktu penjualan tiket akan semakin ketat. Jadi, misalnya untuk perempat-final, tiket kemungkinan mulai dijual 2-3 pekan sebelum kick-off. Periode penjualan kembali menjadi sekitar satu bulan untuk final, dengan lonjakan permintaan saat tiket pertama kali dirilis.

Permintaan yang sangat besar untuk beberapa laga Coppa Italia berarti fan mungkin perlu beralih ke opsi penjualan kembali sekunder, seperti StubHub. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket resmi, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga.

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Berapa harga tiket pertandingan Coppa Italia?

Harga tiket Coppa Italia bervariasi tergantung sejumlah faktor, termasuk tahap kompetisi, tim yang terlibat, lokasi pertandingan dimainkan, dan posisi tempat duduk Anda. Namun secara umum, tiket untuk pertandingan pada babak-babak awal biasanya berada di kisaran €5-€30. Seiring turnamen berjalan, harga juga meningkat, dengan tiket perempat-final berada di rentang €40-€100.

Di Stadio Olimpico, tiket untuk final biasanya berkisar antara €60-€200, meski harga tersebut kemungkinan akan meningkat tergantung dua tim mana yang mencapai final.

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Siapa saja pemenang Coppa Italia dalam beberapa tahun terakhir?

Di bawah ini adalah sepuluh pemenang terakhir Coppa Italia. Semua final dimainkan di Stadio Olimpico, Rome, kecuali edisi 2021 yang digelar di Mapei Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia, karena pembatasan COVID.

TahunPemenangRunner-upSkor
2026Inter MilanLazio2-0
2025BolognaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter MilanFiorentina2-1
2022Inter MilanJuventus4-2 (aet)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (4-2 adu penalti)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0

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