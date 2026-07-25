Tidak ada yang lebih menggairahkan daripada menyaksikan sepak bola di bawah sorotan lampu di sejumlah stadion ikonik Eropa, dan Anda bisa menyalurkan gairah olahraga Anda dengan memesan tiket Coppa Italia hari ini untuk pertandingan-pertandingan mendatang di Italia.

Meski juara bertahan Coppa Italia saat ini, Inter Milan, mungkin baru akan mulai bertanding pada fase yang lebih akhir dalam kompetisi, ada banyak duel Piala yang menarik dalam waktu dekat.

Putaran pembuka edisi 2026/27 akan dimulai pada Agustus/September dan tim-tim Serie A ternama seperti Lazio, Fiorentina, dan Torino akan ambil bagian.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket Coppa Italia, cara mengamankan kursi, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal Coppa Italia 2026/27

Putaran Tanggal Tiket Putaran Pertama 14-17 Agustus Tiket Putaran Kedua 2 September Tiket Babak 16 Besar 2 & 16 Desember Tiket Perempat-final 3 & 10 Februari Tiket Semi-final 2/3 Maret & 20/21 April Tiket Final 19 Mei Tiket

Cara membeli tiket pertandingan Coppa Italia

Tiket Coppa Italia dapat dibeli langsung melalui situs resmi klub tuan rumah. Ini adalah metode paling andal untuk mengamankan kursi, terutama pada putaran-putaran awal kompetisi. Untuk putaran awal tersebut, tiket kecil kemungkinan akan cepat habis, tetapi untuk pertandingan pada fase berikutnya, permintaan biasanya meningkat dengan cepat.

Distribusi tiket Coppa Italia juga bergantung pada fase kompetisi. Pada tahap awal, tiket dirilis sekitar 3-4 pekan sebelumnya. Namun, ketika memasuki fase-fase akhir, rentang waktu penjualan tiket akan menjadi lebih singkat. Jadi, untuk perempat-final misalnya, tiket kemungkinan akan mulai dijual 2-3 pekan sebelum kick-off. Periode penjualan kembali menjadi sekitar sebulan untuk final, dengan lonjakan permintaan saat tiket pertama kali dirilis.

Permintaan yang sangat tinggi untuk sejumlah laga Coppa Italia berarti suporter mungkin perlu beralih ke opsi penjualan kembali sekunder, seperti StubHub. Harga di sini dapat berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pada pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal pelaksanaannya.

Berapa harga tiket pertandingan Coppa Italia?

Harga tiket Coppa Italia bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk fase kompetisi, tim yang terlibat, tempat pertandingan dimainkan, dan lokasi kursi Anda. Namun secara umum, tiket untuk pertandingan pada putaran awal cenderung berada di kisaran €5-€30. Seiring turnamen berjalan, harga juga ikut naik, dengan tiket perempat-final berada di kisaran €40-€100.

Di Stadio Olimpico, tiket untuk final cenderung berada di kisaran €60-€200, meski harga tersebut kemungkinan akan meningkat tergantung pada dua tim mana yang mencapai final.

Siapa pemenang Coppa Italia dalam beberapa tahun terakhir?

Di bawah ini adalah sepuluh pemenang terakhir Coppa Italia. Semua final dimainkan di Stadio Olimpico di Roma, kecuali edisi 2021, yang digelar di Mapei Stadium - Citta del Tricolore di Reggio Emilia, karena pembatasan COVID.