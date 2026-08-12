Cara membeli tiket Copa Libertadores 2026: Babak 16 besar, jadwal pertandingan tim, tempat membeli, harga, dan lainnya

Hadiah klub terbesar di sepak bola Amerika Selatan memasuki fase penentuan. Copa Libertadores 2026, edisi ke-67 turnamen ini, kini sudah memasuki babak 16 besar, lalu berlanjut ke perempat-final pada September, semi-final pada Oktober, dan partai final satu laga pada 28 November di Montevideo, Uruguay.

Baik Anda memburu tiket untuk fase gugur maupun merencanakan perjalanan ke final di Estadio Centenario yang ikonik, berikut semua yang perlu Anda ketahui: jadwal pertandingan mendatang, cara kerja kompetisi, harga tiket, dan tempat membelinya.

Jadwal pertandingan Copa Libertadores 2026 mendatang

Laga pertama babak 16 besar sedang berlangsung, dengan leg kedua digelar sepekan kemudian. Berikut agenda yang tersisa di kalender, termasuk venue:

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Rab, 12 Agu (19.00) Platense vs Coquimbo Unido (leg pertama) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Tiket Rab, 12 Agu (19.00) Palmeiras vs Cerro Porteño (leg pertama) Allianz Parque, São Paulo Tiket Rab, 12 Agu (21.30) Cruzeiro vs Flamengo (leg pertama) Mineirão, Belo Horizonte Tiket Kam, 13 Agu (19.00) Mirassol vs LDU Quito (leg pertama) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Tiket Kam, 13 Agu (21.30) Rosario Central vs Corinthians (leg pertama) Gigante de Arroyito, Rosario Tiket Sel, 18 Agu (19.00) Independiente Rivadavia vs Fluminense (leg kedua) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Tiket Sel, 18 Agu (19.30) Independiente del Valle vs Deportes Tolima (leg kedua) Estadio Banco Guayaquil, Quito Tiket Sel, 18 Agu (20.30) Universidad Católica vs Estudiantes (leg kedua) Claro Arena, Santiago Tiket Rab, 19 Agu (18.00) Coquimbo Unido vs Platense (leg kedua) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Tiket Rab, 19 Agu (19.00) Cerro Porteño vs Palmeiras (leg kedua) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Tiket Rab, 19 Agu (21.30) Flamengo vs Cruzeiro (leg kedua) Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Kam, 20 Agu (17.00) LDU Quito vs Mirassol (leg kedua) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Tiket Kam, 20 Agu (21.30) Corinthians vs Rosario Central (leg kedua) Neo Química Arena, São Paulo Tiket 8-10 & 15-17 Sep Perempat-final (jadwal pertandingan akan dikonfirmasi menunggu hasil babak 16 besar) Venue akan dikonfirmasi Tiket 13-14 & 20-21 Okt Semi-final (jadwal pertandingan akan dikonfirmasi menunggu hasil perempat-final) Venue akan dikonfirmasi Tiket Sab, 28 Nov Final (finalis akan dikonfirmasi) Estadio Centenario, Montevideo Tiket

Juara bertahan Flamengo memuncaki klasemen menjelang fase gugur, setelah tak terkalahkan sepanjang fase grup, dengan Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica, dan Cerro Porteño juga masuk di antara unggulan teratas. Enam klub Brasil lolos ke 16 besar, menegaskan dominasi Brasil dalam kompetisi ini dalam beberapa waktu terakhir; klub-klub Brasil telah memenangi tujuh gelar Copa Libertadores beruntun menjelang edisi ini.

Para pemenang akan melaju ke perempat-final pada September, dengan empat semifinalis dipastikan pada akhir Oktober menjelang final 28 November di Montevideo.

Cara membeli tiket Copa Libertadores 2026

Tiket untuk setiap laga dijual oleh klub yang bertanding melalui kanal resmi mereka, dengan tanggal penjualan diumumkan mendekati setiap putaran. Untuk final, CONMEBOL dan venue tuan rumah biasanya membuka penjualan setelah dua finalis dipastikan seusai semi-final pada Oktober.

Bagi penggemar yang tidak ingin menunggu periode penjualan resmi klub, atau yang ingin tiket untuk leg tandang, sektor stadion tertentu, atau final itu sendiri, pasar sekunder adalah jalur yang paling dapat diandalkan. Ticombo mencantumkan tiket Copa Libertadores terverifikasi untuk seluruh putaran yang tersisa, termasuk perempat-final, semi-final, dan final 28 November di Montevideo.

Pemesanan lebih awal sangat disarankan mulai dari perempat-final dan seterusnya; permintaan meningkat tajam di setiap putaran, dan tiket untuk pertandingan yang melibatkan klub-klub terbesar Brasil, yaitu Flamengo, Palmeiras, Corinthians, dan Cruzeiro, atau Independiente Rivadavia dan Rosario Central dari Argentina, cenderung paling cepat habis.

Berapa harga tiket Copa Libertadores 2026?

Harga resmi untuk final 2026 belum dikonfirmasi; CONMEBOL biasanya mengumumkan kategori tiket final setelah area protokol venue dan alokasi untuk para finalis dirampungkan, biasanya beberapa pekan setelah semi-final. Sebagai panduan, kategori pada final-final Copa Libertadores terbaru adalah sebagai berikut:

Kategori 1: ~US$320

~US$320 Kategori 2: ~US$200

~US$200 Kategori 3: ~US$95

Setiap klub finalis juga mengelola alokasi dan harga masing-masing untuk sektor suporter, sehingga harga bisa berbeda tergantung dua tim mana yang mencapai Montevideo. Harga tiket perempat-final dan semi-final umumnya ditetapkan oleh klub tuan rumah dan berbeda-beda tergantung lawan serta stadion, biasanya berkisar dari tiket masuk umum berharga terjangkau hingga kursi premium yang jauh di atas harga nominal di pasar jual kembali.

Penjelasan format Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores berlangsung dalam delapan fase dan hampir sepanjang tahun kalender sepak bola:

Tahap kualifikasi pertama, kedua, dan ketiga (Februari-Maret): Klub-klub unggulan bawah dari Bolivia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela bersaing untuk memperebutkan sisa tempat di fase grup. Fase grup (April-Mei): 32 tim dibagi ke dalam delapan grup yang masing-masing berisi empat tim, bermain kandang dan tandang. Dua tim teratas di setiap grup lolos. Babak 16 besar, perempat-final, semi-final (Agustus-Oktober): Fase gugur dua leg, dengan unggulan ditentukan berdasarkan performa di fase grup. Final (November): Satu pertandingan di venue netral, yaitu Estadio Centenario di Montevideo untuk 2026.

Brasil dan Argentina mengirim klub terbanyak, masing-masing delapan dan tujuh wakil, yang mencerminkan kekuatan berkelanjutan mereka di kompetisi antarbenua. Independiente memegang rekor gelar Libertadores terbanyak yang dimenangi klub Argentina, sementara klub-klub Brasil memenangi tujuh edisi terakhir secara beruntun.