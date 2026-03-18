Cara membeli tiket Copa del Rey 2026: Atlético Madrid vs Real Sociedad, informasi jadwal pertandingan, dan lainnya

Setelah babak semifinal yang sengit, Atlético Madrid dan Real Sociedad berhasil melaju ke final. Keduanya akan bertarung memperebutkan trofi di Estadio de La Cartuja, Sevilla, pada 18 April. Siapa yang akan mampu menjaga ketenangan untuk dinobatkan sebagai juara baru Copa del Rey?

Ikuti GOAL untuk informasi lengkap tentang cara membeli tiket Final Copa del Rey 2026, termasuk harga tiket dan tempat pembeliannya.

Kapan Copa del Rey 2026 digelar?

Satu-satunya pertandingan yang tersisa di Copa del Rey adalah final. Pertandingan tersebut akan berlangsung sebagai berikut:

Tanggal Pertandingan (CET) Lokasi Tiket Sabtu, 18 April Atlético Madrid vs Real Sociedad (21.00) Estadio La Cartuja (Sevilla) Tiket

Cara membeli tiket Final Copa del Rey 2026

Untuk membeli tiket Final Copa del Rey, baik Atlético Madrid maupun Real Sociedad akan menerima kuota khusus (biasanya masing-masing sekitar 40%) untuk dijual langsung kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman mereka.

Sisa tiket biasanya ditangani oleh RFEF (Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol), meskipun tiket-tiket ini terkenal sulit didapatkan karena permintaan yang sangat tinggi.

Estadio La Cartuja yang telah direnovasi kini memiliki kapasitas 72.000, namun meskipun jumlah kursi yang tersedia lebih banyak, tiket dipastikan akan habis terjual.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tiket melalui undian resmi klub, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengecer sekunder seperti StubHub, di mana tiket saat ini terdaftar untuk para penggemar yang ingin memastikan tempat mereka di menit-menit terakhir.

Tiket Final Copa del Rey 2026: Berapa harganya?

Harga tiket resmi untuk Final 2026 telah ditetapkan dalam beberapa tingkatan mulai dari €89 hingga €282.

Pilihan yang paling terjangkau terletak di 'Fondo' (di belakang gawang), sedangkan kursi 'Preferencia' yang premium memiliki harga tertinggi.

Di pasar sekunder, harga berfluktuasi secara signifikan tergantung ketersediaan.

Di situs-situs seperti StubHub, harga tiket saat ini mulai dari sekitar €784 seiring meningkatnya antusiasme menjelang pertandingan ini.

Apa yang bisa diharapkan dari Final Copa del Rey?

Atlético Madrid melaju ke final setelah menjalani laga semifinal yang menegangkan melawan juara bertahan Barcelona. Meskipun berhasil menghancurkan Barca 4-0 pada leg pertama, tim asuhan Diego Simeone harus menahan serangan balik yang gencar di Camp Nou, dan akhirnya lolos dengan agregat 4-3. Ini menandai penampilan pertama Atleti di final sejak 2013.

Sementara itu, Real Sociedad menunjukkan dominasi Basque dengan menyingkirkan Athletic Club. Kemenangan tandang 1-0 di San Mames yang diikuti oleh kemenangan 1-0 yang disiplin di kandang memastikan kembalinya mereka ke Seville. "La Real" akan berusaha mengulangi kesuksesan mereka pada 2020 di stadion ini, tempat mereka secara legendaris mengalahkan rival yang sama untuk mengangkat trofi.